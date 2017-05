Örömbringázás: a Paloznaki tekergőből hódítottuk meg a Balatont - fotók

Mint arról a kisalfold.hu, kedvezményes díjú kerékpár-kölcsönzővel, a Balaton-felvidék keleti részét behálózó túrajavaslatokkal útjára indult a Paloznaki tekergő. Az ötletgazdák egyszerűen nagyszerű elképzelésből indultak ki. A csodaszép, Balaton közeli településen megszállóknak kedvezményes lehetőséget biztosítsanak kerékpár-kölcsönzésre.Az első lépéstől a megvalósításig nem volt szükség horribilis pályázati pénzekre, 7,5 millió forintból indult útjára a Paloznaki tekergő. Azért tekergő, mert a bringások hét kirándulás közül választhatnak, "szőhetik be" a Balaton-felvidéket. Az összes útvonal részletes leírása térképpelolvasható.A kisalfold.hu munkatársa kellemes májusi hétvégén a feleségével "tekergett" kétkeréken. Ettől a ponttól erősen szubjektívre váltjuk élménybeszámolónkat. Mivel Katával kerekeztem, szóba sem jöhetett semmilyen csúcskísérlet. Nem időre tekertünk, sokkal inkább élvezetből élményekért pattantunk nyeregbe. Hamarosan jönnek az egyes szakaszokon izzasztó kaland részletei, előbb azonban lássuk, milyen szempontok alapján, melyik túrát választottuk.Nem akartunk meredek emelkedőkkel teletűzdelt úton tekerni, sok km-t tenni a lábunkba. A Paloznak-Füred-Tihany-Örvenyes-Aszófő-Füred-Arács-Paloznak utat pont nekünk találták ki. Egyrészt imádjuk a magyar mini Toszkánát, Csopak és Paloznak környékét, a két települést összekötő Római utat. Balatonfüred nekünk mindig a Balaton fővárosa lesz, színes kavalkád a korzózó tömeggel. Tihany hangulata megunhatatlan, az aszófői halsütőnél pedig kevés remekebb büfét ismerünk a tó környékén. Bár ez a túraútvonal nem a legzöldebb, a környezet több szakaszon erősen beépített, mégis számos természeti kincset tartogat a bringásoknak.Paloznakról Füredig a klasszikus balatoni kerékpárúton haladtunk, a Tagore sétányon olaszosat kávéztunk, majd kicsit átszerveztük, a magunk képére formáltuk a túrát. Erre a Paloznaki tekergő ötletgazdái egyébként bátorítják a helyismerettel rendelkező bringásokat. A kirándulás építőkockái variálhatóak vagy akár cserélhetők. Száz szónak is egy a vége: a Tihanyi-félsziget helyett az aszófői halsütőt látogattuk meg előbb. Utóbbiról majdhogynem gyanúsan csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni, de beszéljenek helyettünk a tények. Minden valamire való balatoni gasztrokalauzban a top 10-es halsütők között szerepel a hely. Tán ennél többet mond a halsütő előtt gyakran kígyózó sor. Ha kedvet kaptak, a keszeget és a gardát kár kihagyni itt!Miután feltankoltunk energiával és felfrissültünk két kisfröccstől, megcéloztuk a Tihanyi-félszigetet. Nem a hagyományos úton, hanem Tihany-Sajkod felől támadtunk. Aki kíváncsi arra, milyen lehetett 100 éve a Balaton, nézze meg a meglepően csendes, mesébe illő partszakaszt. Több száz métert lehet tekerni a tó partján, majd aszfaltozott út vezet a tihanyi erdei iskolához.A táj szépsége annyira rabul ejtett bennünket, hogy vállaltuk a 2,8 km-es túrát az erdőn át a kompkikötőig. Katának nem mindig volt őszinte a mosolya, de a sziklaszirteken lenyűgözve fotózta a Balatont. Kétségkívül ez a terep gyakorlott hegyi-kerékpárosoknak is a dicsőségére válna, mi körülbelül az út 15-20 százalékán tekertünk. Ezt a részt szerencsésebb gyalog bebarangolni, de bringával sem megoldhatatlan a feladat. Csak viszonylag sokat kell húzni-vonni a drótszamarat.Miután visszatértünk az aszfaltra, 8-9 km-t nyomtunk a tihanyi révtől a 71-es főútig. Az apátságot közelről most kihagytuk, de messziről többször vonzotta a tekintetünket. Balatonfüreden a Bagaméri fagylaltozót teszteltük, s igazi dolce vitában volt részünk! További jó pontot, hogy két cukormentes fagylaltot is kínálnak a Kisfaludy utcában. Füred szívéből felküzdöttük magunkat az arácsi útra, hogy túránk végén, a Római úton diadalmasan guruljunk a Jásdi pincészet borteraszára. Ha egy pincészetet kell választani az egész Balatonon, mi a Jásdira tesszük a voksunkat, de tapasztalatból mondjuk, hogy a Homola pincészetben sem fognak csalódni.Azokat a kerékpárokat, amelyekkel tekertünk, bárki bérelheti, a Paloznakon megszálló vendégek ötven százalék kedvezményt kapnak a kölcsönzési díjból. Ha egy napi túra során legalább öt javasolt állomáshelyet igazoltan felkeresnek, akkor ennek a díjnak a felét is elengedik nekik. Öröm a bringázás, ugye? Ne feledjék: élőben még sokkal jobb!