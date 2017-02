Ónos eső, köd nehezítheti a közlekedést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott időjárás-előrejelzése szerint a ritkuló köd mellett hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat a mai napon. A rendőrség továbbra is óvatosságra int!



SŰRŰ KÖD



A Dunántúlon, az Északi-középhegység térségében és az Alföld nagyobb részén előforduló sűrű köd napközben kissé ritkulhat. Éjszaka, valamint szombaton is nagy területen számíthatunk ködre, de sűrű köd várhatóan már csak a Dél-Dunántúlon, valamint kisebb körzetekben északkeleten lehet. A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bármikor kialakulhat. Néhol tartós ónos szitálásra is számíthatunk.



ÓNOS ESŐ



Ma napközben északnyugat felől érkező - többnyire gyenge - csapadék típusa legnagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati határ közelében lehet ónos eső. Estétől a Dél-Dunántúlon, a főváros és az Északi-középhegység térségében, majd reggelig inkább csak a déli, délnyugati megyékben kell számítani az eső lefagyására.

Kérjük az utakon közlekedő járművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel! Járműveik sebességét az út-és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg! Indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási és útállapotokról és az ezekből adódó esetleges késést kalkulálják bele a menetidőbe!