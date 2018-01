Ön szigorítaná a jogosítvány megszerzését? Szavazzon!

Ön hány éves kortól engedné a jogosítvány szerzést? 17 18 20 22 25 év felett Szavazok!



Miként büntetné az agresszív sofőröket? Súlyosabb pénzbüntetésekkel. Időszakos eltiltásokkal a vezetéstől. A notórius visszaesőket 4-5 évre is eltiltanám a kormánytól. Rendben van a jelenlegi rendszer, a büntetőpontok jól működnek. Szavazok!



A közlekedési szervezet szerint sok vezetésre alkalmatlan személy is engedélyt kap. Az egyesület növelné az engedély megszerzéséhez szükséges korhatárt is. A gyalogosok, kerékpárosok számára is átfogó képzést javasolnak."A renitens vezetők szabályokat áthágó, agresszív vezetési stílusukkal a balesetek egyik legvalószínűbb okozói. A szakértők szerint a vezetők 10–15 százaléka tartozik ebbe a csoportba" –a Magyar Közlekedéspoltikai Egyesület."Nem tartják be a követési távolságot, a megengedettnél sokkal gyorsabban vezetnek, veszélyes előzéseket hajtanak végre, provokálják a többi sofőrt, amivel nem csupán a szabályokat írják felül önkényesen, hanem saját vélt felsőbbrendűségüket is fitogtatják látványosan a többi vezető előtt" - fogalmaz tanulmányában az egyesület.A tanulmány szerkesztői szerint azonban a rutintalan vezetők is komoly veszélyforrást jelentenek az utakon. "Tétovák, rossz a reakciókészségük, nem kellően rutinosak, nem eléggé találékonyak, nem rendelkeznek megfelelő ismerettel sem arról a településről, ahol közlekednek, sem a járműről, amit használnak, és nincsenek tisztában a közlekedési szokásokkal" - olvasható az alkalmatlan sofőrökről.Kíváncsiak vagyunk, a Kisalföld Olvasói miként vélekednek a témáról, észrevételeiket várjuk Facebook-oldalunkon vagy e-mailen (). A javaslataikat, a szavazás eredményét külön írásban dolgozzuk fel.

Ön engedné vezetni a tétova sofőröket? Igen, de előírnám nekik, hogy évente vegyenek pár órát oktatótól. Nem, mert a lassú, körülményes sofőrök nem képesek felvenni a közlekedés tempóját. Aki ötször bukott a forgalmi vizsgán, neki nem adnék újabb esélyt. Szavazok!



Ön hány éves korig engedélyezné a jogosítvány hosszabbítását? 65 70 75 80 Ameddig fizikailag és szellemileg rendben van a vezető. Szavazok!



