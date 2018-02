Ön rendel a netről? Mutatjuk a rekordsebességgel emelkedő csomagszállítási díjakat

Forrás: KSH

Ameddig 2016-ban általában 5-6 ezer forintos értékhatárig minden vásárló kiszállítási díj nélkül megkapta a virtuális kosárba helyezett termékeket, ma az akciókat, egy-egy webshop egyedi ajánlatát leszámítva többnyire 15-20 ezer forintért kell rendelni a szállítási költség nullázásához."2017 harmadik negyedévében rakétasebességgel drágultak a futárpostai szolgáltatások Magyarországon. A szolgáltatások között az első két negyedévben is ez a szektor produkálta a legtempósabb drágulást. A július-szeptemberi időszakban mért közel 10 százalékos növekedés pedig az elmúlt évek legnagyobb mértékű áremelkedésének számít" – kommentálta a KSH legfrissebb, idén januárban közzétett adatait Bengyel Ádám, a csomagautomata-hálózatot működtető Foxpost Zrt. vezérigazgatója. A szakember szerint 2017 negyedik negyedében sem lassult érdemben az áremelkedés üteme, 2018-ban pedig további, 10-15 százalékos drágulás sem kizárt. Ezt előrevetíti az is, hogy a Magyar Posta áremeléssel indította a 2018-as esztendőt.A drágulás oka nem meglepő: hasonlóan a magyar gazdaság más ágazataihoz, alapvetően a munkaerőhiány jelenti a fő problémát a futárpostai szektorban. Rengeteg gépkocsivezető hiányzik a rendszerből, így sofőrt találni csak magasabb bérekkel lehet. Az áremelkedés másik oka, hogy az iparágban olyan alacsony árszint és jövedelmezőség alakult ki, ami mostanra tarthatatlanná vált. Az alacsony ár rövid távon ugyan jó lehet az ügyfeleknek, hosszabb távon azonban az elmaradó fejlesztések miatt gyengébb szolgáltatási minőséget eredményez.

Európai országból rendelt áru érkezhet más földrészről



Ahogy egyre népszerűbb az internetes vásárlás, úgy érkezik egyre több Európai Unión kívülről szállított, döntően Ázsiában feladott küldemény is hazánkba. Mielőtt valaki leadja webes rendelését, fontos tájékozódnia az adó- és vámjogszabályokról, elsősorban a vámdíjakról. "Alapvető információ, hogy az árut az Európai Unió területéről vagy unión kívüli országból szállítják-e. Gyakran ugyanis az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru gyártási, raktározási helye Európai Unión kívüli ország. Ezért az árut az Európai Unióba történő érkezéskor vámkezeltetni kell. Ez vám- és adófizetési kötelezettséggel, valamint a postai szolgáltató adminisztrációs díjával járhat" - hívta fel a figyelmet Kovács Mária, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szóvivője. Bővebb információkat ide kattintva olvashat! Ahogy egyre népszerűbb az internetes vásárlás, úgy érkezik egyre több Európai Unión kívülről szállított, döntően Ázsiában feladott küldemény is hazánkba. Mielőtt valaki leadja webes rendelését, fontos tájékozódnia az adó- és vámjogszabályokról, elsősorban a vámdíjakról. "Alapvető információ, hogy az árut az Európai Unió területéről vagy unión kívüli országból szállítják-e. Gyakran ugyanis az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru gyártási, raktározási helye Európai Unión kívüli ország. Ezért az árut az Európai Unióba történő érkezéskor vámkezeltetni kell. Ez vám- és adófizetési kötelezettséggel, valamint a postai szolgáltató adminisztrációs díjával járhat" - hívta fel a figyelmet Kovács Mária, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szóvivője. Bővebb információkatolvashat!

Elemzők szerint a házhoz szállítási díjak emelkedése ellenére az internetes kereskedelem növekedni fog a jövőben is. Barát(nő)i társaságok állnak össze, hogy közösen rendeljenek és így csökkentsék a kiszállítási díjakat. A webáruházak ezt a trendet meg is lovagolják. Több szolgáltató vállalja, hogy egy nagy csomagban külön-külön, névre szólóan szortírozza a termékeket. A "zöld hétfők" is egyre népszerűbbek. Ez alatt a hónap első hétfőjét kell érteni, ilyenkor több internetes bolt átvállalja a kiszállítás összegét, vagy jelentősen mérsékli a rendelési értékhatárokat.A magas futárpostai tarifák csökkentésére adnak lehetőséget a csomagátvevő pontok. Győrben tucatnyi benzinkúton, bevásárlóközpontokban működnek átvevő helyek. Itt a csomagokat kisebb összegért megkapjuk, mintha futár csengetne a szállítmánnyal. A fővárosban évek óta népszerű csomagautomaták a vidéki nagyvárosokban is valószínűleg bővülnek. Győrben már legalább három ilyen pont van, a hálózat várhatóan erősödni fog az Észak-Dunántúlon idén.