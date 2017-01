Ön még nem influenzás? Vigyázzon, Győrtől Sopronig még sosem volt ekkora a járvány!

A kisalfold.hu hozzájutott az influenzafigyelő szolgálat legfrissebb statisztikájához, mely szerint múlt héten Győr-Moson-Sopron megyében 100 ezer lakosra 1127 influenzás panaszos jutott, ami hivatalosan is azt jelenti, hogy nagyon magas az influenzaaktivitás.A megfigyelt 57 felnőtt- és gyermekháziorvosi rendelőhöz tartozó 95.922 lakos közül 15.056-an fordultak az év 3. hetében orvoshoz, s közülük 1081-nél jelentkeztek influenzaszerű tünetek, ami a panaszosok 7,2%-a.Az orvoshoz fordulók és az influenzaszerű panaszokkal jelentkezők száma is emelkedett az előző héthez képest, ez utóbbi 134%-kal.A kisalfold.hu megnézte a korábbi statisztikákat, amelyekből kiderült: ennyi beteg az elmúlt tíz évben még sosem volt országos összehasonlításban. A tavalyelőtti szezon rekordhete a 7. volt, de akkor is csak 923 beteg jutott 100 ezer lakosra.A megyei átlagnál is több a beteg a Csornai és a Mosonmagyaróvári járásban. A laboratóriumi vizsgálatok influenza A- és Adeno-vírust mutattak ki a beküldött mintákban.Két helyen lettek egyszerre többen is betegek, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológiai, illetve traumatológiai osztályán.