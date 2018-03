Olvasónk kérdezi: szorul az ablak, nyitás-csukásra nincs garancia?

Édesanyámnál cseréltettem ki az ablakokat jobb hőszigetelésűekre. A fürdőszobában lévőt már az első kinyitása után nem tudtuk becsukni, annyira szorul. Hiába hívtam a munkát végző szakembert, azt mondta, azért nem fog kijönni hozzánk, hogy becsukjon egy ablakot. Már levelet is írtam a vállalkozónak, de azt állítja, akkor kellett volna szólnunk, amikor átvettük a munkát, és nyitás-csukásra nincs garancia.

Fogyasztóvédelmi tanácsadás

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt hétfőn és szerdán 13.30 és 17.30, kedden, csütörtökön és pénteken 8.30 és 12.30 óra között tart nyitva (30/891-6625, gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu).

A legtöbb ablak rendeltetésszerű használatához tartozik, hogy könnyen csukható-nyitható legyen. Ha ezt a funkcióját nem látja el, akkor nem teljesült a vállalt szolgáltatás. Mivel nem új lakásba építették be a nyílászárót, a beszereléstől számított hat hónapon belül azt kell feltételezni, hogy a hiba már a teljesítéskor megvolt, így a vállalkozó felelőssége nem zárható ki. Két év kellékszavatosság is megilleti a fogyasztót: a vállalkozó a termék hibájáért is felelős, azt ki kell javítania, ha nem lehetséges, az ablakot ki kell cserélnie. Ha ez sem vezet eredményre, akkor a vételár csökkentése vagy visszafizetése jelenthet megoldást. Ha a vállalkozó a szerződésben egy- vagy többévnyi garanciát ígért, aszerint kell eljárnia. A szerződésben nem köthet ki olyan feltételeket, amelyek a vevőnek a jogszabályban előírtnál kedvezőtlenebbek. Érdemes minderre a vállalkozás figyelmét írásban felhívni, azután a békéltető testülethez (96/520-217, 34/513-010) fordulni.