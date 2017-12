Olvasóink kérdeztek, sok minden kiderült a 2018-as adótörvény-változásokról

Dr. Lázár József és Samuné Veszprémi Irén győri szerkesztőségünkben.

Köszönjük Olvasóinknak a kérdéseket, Dr. Lázár Józsefnek, a NAV Nyugat-dunántúli Tájékoztatási osztályvezetőjének és kollégájának, Samuné Veszprémi Irénnek a válaszokat.- A büntetési tételek emelkednek jövőre?- Az adóbírság mértéke 2018-ban nem fog változni. Továbbra is 50 % vagy 200 % lehet a bírság mértéke a mulasztás súlyától függően. Ugyanakkor fontos változás ha az adózó az utólagos adó-megállapításról hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezés jogáról lemond és esedékességig az előírt adó különbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott bírság 50 %-nak megfizetése alól.Az állami adóhatóság az 5000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő jövőre. Jövő évtől változik a mulasztási bírságra irányadó szabályozás. Fő szabályként meghatároz a törvény egy általános bírságmértéket, amelynek felső határa természetes személy esetében 200 ezer, nem természetes személy esetén 500 ezer Ft.Egyes speciális jogsértésekre (pl. számla-nyugtaadás elmulasztása, foglalkoztatotti bejelentés elmulasztása, bejelentkezési kötelezettség elmulasztása) az általánostól eltérő bírságmértékek vonatkoznak. A törvény meg fogja határozni a mulasztási bírság kiszabásának időbeli korlátját. Ez azt jelenti, hogy a jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására jutásától számított 1 év elteltét követően mulasztási bírság kiszabásának nincs helye. E rendelkezés nem alkalmazható az ellenőrzés során feltárt jogsértésekre.

- Az e-adókötelezettségek (cégkapu, valósidejű adatszolgáltatás, e-számlázás) terén milyen újdonságokra kell figyelnem jövőre?- A számlákat érintő adatszolgáltatás több tekintetben is változni fog 2018. júl. 1-től. A belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlák esetében az adatszolgáltatási kötelezettség a legalább 100 ezer Ft ÁFA-tartalmú számlákra fog vonatkozni. A kibocsátott számlák esetében az adatszolgáltatás ezen időponttól már nem az ÁFA bevallással együtt, annak részeként kell teljesíteni, hanem számlázó programmal kiállított számlák esetén online módon, a valós időben kell a számlaadatokat továbbítani az adóhatósághoz.A számlatömb alkalmazásával történő számlázás, azaz a kéziszámla kibocsátása esetén az adatszolgáltatást 5 napon belül kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 ezer Ft vagy ezt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Ebben az esetben az adatszolgáltatást már a számlakibocsátás utáni napon teljesíteni kell az erre a célra létrehozott webes felületen.A számlabefogadók az adatszolgáltatást továbbra is az ÁFA bevallásukban fogják teljesíteni.- Mi változik a szokásos piaci ár ellenőrzésének területén?- Az ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet fogja megállapítani, amelyet egyelőre nem hirdettek ki.- A különböző adónemekre vonatkozó legfontosabb jövő évi változásokat tömören részleteznék. Segítségüket előre is köszönöm!- Erre az Olvasói kérdésen (Kik járhatnak jól jövőre az adótörvény-változásokkal, kik lehetnek a vesztesei?) adott válaszon túl kiemelhető jan. 1-től az ügyvédi irodák is a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyai lehetnek. A bejelentést már most is megtehetik és jan. 1-től alkalmazhatják a szabályt.Emelkedik a főállású kisadózók havi ellátási alapjának összege is. 90 ezer Ft helyett 94 400 Ft lesz, míg a magasabb összegű tételes adófizetése esetén pedig 150 ezer Ft helyett 158 400 Ft-ra módosul.Nő a mentesített keretösszeg az egyszerűsített foglalkoztatásban történő alkalmazás esetén, amely az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos minimálbér vagy garantált bérminimum napi bérként meghatározott összege 130 %-nak szorzataként állapítható meg.A mentesített keretösszeg erejéig nem kell az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből jövedelmet megállapítani és bevallani. A menetesített keretösszeg meghatározására vonatkozó új szabály a 2017. évben megszerzett jövedelemre is alkalmazni kell. A változásokról a 1819-es telefonszámon tájékozódhat bővebben.- Mikortól várható az alanyi adómentesség határának emelése? A sajtóban - akár egy cikken belül - 2018 és 2019-et is lehet olvasni.- A hatályos jogszabályok alapján az alanyi adómentesség értékhatára 2018. jan. 1.-től továbbra is 8 millió Ft.- Kik járhatnak jól jövőre az adótörvény-változásokkal, kik lehetnek a vesztesei?- Jövőre tovább folytatódik az élelmiszerek ÁFA-kulcsának csökkentése. Jan. 1-től az emberi fogyasztásra alkalmas élőhal, halfilé, halhús frissen hűtve, fagyasztva 5 %-os ÁFA-kulcs alá fog tartozni. Bővül az ezen ÁFA-kulcs alá tartozó sertéstermékek köre az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékekkel és a belsőségekkel.További kedvező változás, hogy 18 %-ról 5 %-ra csökken az étkező helyi vendéglátás és az internet szolgáltatás adómértéke is jövő évtől.A kifizetőt, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra módosul. Ugyancsak 19,5 %-ra csökken az egészségügyi hozzájárulás általános mértéke a jelenlegi 22 %-ról. Fontos változás, hogy az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelem esetén sem kell 14 %-os egészségügyi hozzájárulást fizetni 2018. jan. 1-től.A kifizetőt terhelő EKHO mértéke 19,5 % lesz. A kisvállalati adó mértéke 13 %-ra csökken. A SZJA-ban kedvező változás, hogy a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalány adózást választhatja, abban az esetben is ha ezt a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő legfeljebb 3 (az eddigi 1 helyett) nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű lakásban vagy üdülőben folytatja.Kedvezően változnak a mobilitási célú lakhatási támogatás szabályai. Emelkedik az adómentesen nyújtható támogatás havi értéke. A minimálbér 40 %-ról 60 %-ra, a foglalkoztatás első 24 hónapjában, a minimálbér 25 %-ról 40 %-ra, a foglalkoztatás második 24 hónapjában, illetve a minimálbér 15 %-ról 20 %-ra a foglalkoztatás 5. évében.Lényeges változás, hogy a támogatás jövő évtől határozott idejű munkaszerződés esetén is nyújtható.A munkáltató adómentesen adhat támogatást a munkavállaló diákhitelének törlesztéséhez a törlesztő részlet erejéig, legfeljebb havonta minimálbér 20 %-ig.- Az adónaptárban lesznek-e változások, módosulnak-e az eddig megszokott dátumok?- 2018. jan. 1-től megszűnik a munkáltatói adó-megállapítás, mivel az adóhatóság a 2017. évről az egyéni vállalkozók kivételével elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét.Az idei évtől eltérően az őstermelőknek és az áfá-s magánszemélyek részére is készül adóbevallási tervezet. Ebből kifolyólag az ő esetükben is adóévet követő év május 20. lesz a személyi jövedelem bevallás benyújtásának határideje. Az egyéni vállalkozók esetében a bevallás esedékessége továbbra is az adóévet követő febr. 25.Az adóhatóság továbbra is az adóévet követő év márc. 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezetet az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek az előbb említett időpontig kérhetik (sms-ben, e-mailben, telefonon), hogy az adóhatóság az elkészített tervezetet papíralapon postai úton továbbítsa a részükre.Az ÁFA, társasági adó és a havi adó- és járulék bevallás ideje nem változik.- A vállalkozásokat milyen új adóeljárási szabályok érintik jövőre?- A legfontosabb változások közül kiemelhető, hogy megszűnik az adószám felfüggesztés jogintézménye, valamint a fokozott adóhatósági felügyelet. Az ellenőrzések esetében bevezetik az objektív ellenőrzési határidőt, amely azt jelenti, hogy az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot.A meghatalmazások körében változás, hogy természetes személyeket akár eseti, akár állandó meghatalmazottként bármely nagykorú személy képviselheti. Nem természetes személyeket, például gazdasági társaságokat eseti meghatalmazottként, szintén bármely nagykorú személy képviselhet.Ellenőrzés során figyelni kell arra, hogy az észrevételek előterjesztésének határideje jogvesztő lett.Az önkéntes jogkövetés támogatása érdekében néhány mulasztás kivételével (például EKÁER bejelentés vagy alkalmazottak bejelentésének elmulasztása), az adóhatóság az adózót első esetben bírság kiszabása nélkül fel fogja hívni a hiánypótlásra.2018 jan. 1-től új jogintézmény a törvényben az önellenőrzési szándék bejelentése. Az azzal érintett adó-megállapítási időszak és adónem tekintetében a bejelentéstől számított 15 napig az adóhatóság adóellenőrzést nem indíthat.​​​​​- Milyen új irányokra kell számítanunk az adózásban és a transzferár-ellenőrzésben?- 2018. jan. 1-től megújul az adóigazgatási eljárás szabályozása. Ekkor fog hatályba lépni az adóigazgatási rendtartásról szóló új jogszabály, amely az adóigazgatás egészére vonatkozó szabályokat tartalmazza.Ugyancsak jan. 1-vel lép hatályba az új adózás rendjéről szóló törvény, amely az adókötelezettségek, az egyes adóigazgatási eljárások, továbbá a szankció-rendszer előírásait tartalmazza.Az újraszabályozás főbb célja az önkéntes jogkövetők intézményes támogatása. Az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése mellett az eljárási határidők olyan kialakítása volt, amelyek alapján az eljárások, ellenőrzések ésszerű időn belül lezárhatóak. 