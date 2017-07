Olvasóink 30 népszerű pincért jelöltek megyénkből - szavazásra fel!

Kattintson a nagyobb képért! Grafika: Orbán Norbert

Huszonnégy pincért jelöltek Győrből. Érkezett három ajánlás Sopronból, egy Mosonmagyaróvárról, egy Sopronkövesdről, egy Mosonszentmiklósról és egy a Vas megyei Bükről. Olvasóink pár soros méltatásokat írtak, ezeket közöljük. A legtöbb jelölés három győri étteremből érkezett. A Kristályból, a Szalaiból és a Zöldfából három-három pincért találtak mind emberileg, mind szakmailag alkalmasnak Olvasóink, hogy nevezzék őket.húsz éve szolgálja a vendégeket a Szalaiban, magas szintű borismerettel rendelkezik. Olyan kisebb pincészeteket kutat fel, akik elérhető árú, kiváló minőségű borai másképp nem jutnának el a borbarátokhoz.az Aranyszarvasban teljes szívből végzi a munkáját. Született pincér, mindig mosolyog, segítőkészsége határtalan. Türelmes, igazi csapatember.a Csülök Sarok Pubban mosolygós, udvarias fiatalember. Pörgős, minden mozdulatán látszik, hogy szereti munkáját. A Marcal Éttermetviszik, Gergely és Richárd főként szakácsként, mígpincérként szolgálja a vendégeket. Olvasónk szerint a két fiatalember mosolygós és lelkes.a Zöldfa Étteremben udvarias házigazdaként viselkedik. Becsületes, műveltsége elismerésre méltó.az Erzsébet Liget Vendéglőben nincs olyan kérés, gond, amit ne oldana meg. Soha nem kapkod, viselkedése nyugodt.a Komédiásban többször köszönő levélben méltatták. Szívvel-lélekkel dolgozik.a Fehér Rózsa Étteremben nem csupán a férfiak, a hölgyek kedvence is. Bájos személyisége elvarázsolja a vendégeket.a Tercia Hubertusban a világ legtermészetesebb módján udvarias. "Gyerekeink esküvőjén senkinek semmire nem volt gondja, Péter volt a biztosíték arra, hogy mindenki jól érezze magát" - írták róla.a Matrózban mindig mosolyt fakaszt jó humorával, ha sok a munka, akkor is.a Megyeri Vendéglő színvonalas csapatát erősíti, odaadással szolgálja a vendégeket. A teljesítménye 10 pontot ér.közvetlen, felkészült és fáradhatatlan munkája során a Nádorban.kicsit kakukktojás a versenyben, a büki Kes Pub pincére. A szimpatikus fiatalember Ivánról jár át nap mint nap Vas megyébe dolgozni. Életvidám és vendégbarát.a Szürkebarát Étteremben bárkivel megtalálja a közös hangot.

Szavazásra fel!



A 30 kedvelt pincérre július 17-től augusztus 1-ig szavazhatnak a kisalfold.hu-n. Augusztusban külön írásokban mutatjuk be az öt legtöbb voksot kapott pincért, majd meghívjuk őket győri szerkesztőségünkbe. Itt mi szeretnénk vendégül látni őket, felszolgálni nekik. Jelképes emléktárggyal is készülünk. Felhívásunkat, korábbi cikkünket itt olvashatják el.

a Kristály Étteremben derűs, illedelmes, ahogy a jó pincér minden körülmények között viselkedik.szintén a Kristály Étteremben sokat viccelődik, név szerint szólít mindenkit. Nagy segítség iskolai bankettek, családi rendezvények bonyolításában.szakmai alázatát emelte ki Olvasónk a Nádorból.15 éve dolgozik az Aranyszarvasban, jólelkű, humoros, talpraesett.a Corvina Étteremben arra törekszik, hogy a vendégek elégedettek legyenek. Őt négy Olvasónk is ajánlotta.a Face Roomban figyelmes, szereti a szakmáját és emberekkel foglalkozni.a Szalai Étteremben észreveszi, ha a vendégeknek szüksége van valamire. Remek kommunikációs készséggel rendelkezik.a Pálffytália Olasz Étteremben szem előtt tartja a vendégek igényeit. "A felszolgálása után jó hangulatban távozunk, Péter sok női vendéget vonz" - írta Olvasónk.a Fehér Csárdában gyorsan és pontosan szolgál fel, az összes vendéghez mosolyogva áll.a '90-es évek óta gazdagítja a vendéglátást a Zöldfában. Jól ismeri az ételeket és az alapanyagokat. Kiváló érzéke van ahhoz, hogy bensőséges legyen, de mégse sértse a privátszférát.A mosonszentmiklósi Teke Bárban dolgozókapta a legjópofább jelölést - verset írtak róla! "Munkahelyén szeretik, A vendégek is őt keresik, Pisti pincér nem fárad, Hajnali 4-kor is hibátlan" - idézzük az egyik strófát.a Szalai Vendéglőben tisztelettudó, szorgalmas, a vendégek elégedettek vele.örökké mosolygós, figyel a kívánságokra. Iskolai végzettsége szerint is pincér. Hűséges munkaerő, a győri Kristály étterem egyik régi, szeretett "bútordarabja".a Zöldfában soha nem érezni, hogy fáradna. Ha rossz napja akad, soha nem vetíti ki senkire. Igen, ennek minden szakmában alapnak kellene lenni.a győri Halgödör Kisvendéglőben pincérnek öltözött angyal. Sokat ad a munkájára, ami szerénységgel párosul. A soproni Corvinus Étteremből szintén ajánlottak pincért, ő nem kíván részt venni közösségi kampányunkban. Sajnáljuk, tiszteletben tartjuk döntését.