Olajfolt miatt készültség a Balatonon - Kiürítették Gyenesdiáson a strandot

Egy nagyjából 70-szer 50 méter kiterjedésű olajfolt úszik a Keszthely és Gyenesdiás közötti szakaszon – tájékoztatta a Kossuth Rádiót az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóreferense - olvasható a hajózás.hu oldalon. Siklós Gabriella elmondta: a szakemberek a partról és Siófokról is elindultak a helyszínre, az olajfoltot körbekeríteni illetve semlegesíteni, a környéken azonban vihar várható, ez megnehezítheti a szakértők munkáját. Valószínűleg egy hajóból szivárgott ki az olaj a Balatonba! Az onlienbalaton,hu beszámolója szerint még nem tudni pontosan mi lehetett az olajszerű folt a Balatonon.A portál elérte a gyenesdiási polgármestert, aki elmondta, semmi jele annak, hogy komoly következményekkel járó környezetszennyezés történt volna a BalatononGál Lajos az onlinebalaton.hu-nak elmondta, hogy igyekezett személyesen meggyőződni arról, hogy mi történt valójában a településhez tartozó partszakaszon és – bár korábban valóban láttak egy-két kisebb olajszerű foltot a vízen – ez rövid idő alatt el is tűnt. A helyszínen lévő katasztrófavédelmi és vízügyi szakemberek kezdetben arra gyanakodtak, hogyA polgármester hozzátette azt is: a fürdőzőket elsősorban nem emiatt, hanem a közelgő vihar miatt kérte arra a strandon szolgálatot teljesítő vízimentő, hogy menjenek a partra.- Olvasónk beszámolója szerint a gyenesdiási strandról mindenkit kihívtak a vízből, amikor kiderült, hogy olaj folyt a Balatonba vasárnap délután. A gyenesdiási vízparton az a hír tejed, hogy az egész északi part szennyeződhetett.