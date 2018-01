Obszcén kijelentéseket tett a nőknek Esztergomban

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2018. január 5-től Esztergomban több nőt is az utcán leszólított és nekik obszcén kijelentést tett. Az Esztergomi Rendőrkapitányságra több bejelentés is érkezett a férfi ellen, aki zaklató módon is követte a nőket.



A nyomozók azt is megállapították, hogy január 5-én 17 óra körül Esztergomban egy nővel szemben szeméremsértő módon viselkedett. A sértett 2018. január 15-én tett feljelentést a rendőrségen. A rendőrök a bevezetett nyomozati cselekmények során azonosították és még ezen a napon a tartózkodási helyén elfogták a 33 éves férfit. Őt a rendőr-kapitányságra előállították, ahol szeméremsértés vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.