Nyolc bemutató a szombathelyi bábszínházban

Nyolc bemutatót tervez a következő színházi évadban a szombathelyi Mesebolt Bábszínház, és felújítanak két korábban már műsoron lévő darabot is - közölte az MTI-vel csütörtökön Trifusz Ádám szervező.



Tájékoztatása szerint családoknak szóló ingyenes évadnyitó előadásukat szeptember 3-án a vasi megyeszékhely főterén tartják, ahol a Batu-tá kalandjai című vásári komédiát mutatják be, Kovács Géza, a bábszínház igazgatója rendezésében, Kőmíves Csongor előadásában.



Szeptember 10-én a Kőszegi Várszínházzal közös előadásban állítják színre Szombathelyen is Dániel András Kicsibácsi és Kicsinéni című meséjét.



Október 1-jén a legkisebbeknek szól a Papírvarázs című pöttöm-színházi előadás, október 22-én mutatják be először a Rumcájsz című mesét, november 26-án pedig a Lúdas Matyit tűzik műsorra a Természetes Vészek Közhasznú Egyesülettel közös produkcióban.



December 17-én a Ziránó Színházzal közös előadásban mutatják be az Ágoston - avagy egér a felhők felett című mesedarabot, jövő év februárjában tervezik bemutatni Eric-Emmanuel Schmitt Oszkár és Rózsa mami című darabját, amely az általános iskola 3-4. osztályosainak szóló osztályterem-színházi előadás lesz.



Március közepén tűzik műsorra Lázár Ervin A hazudós egér című meséjének bábszínházi bemutatóját, április végén pedig Fésűs Éva A palacsintás király című mesejátékának bemutatását tervezik.



A műsorszervező közölte azt is, repertoárjuk két korábban bemutatott darabjának felújítását tervezik a következő évadban, az egyik Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című meséje, a másik pedig Jevgenyij Svarc Az elvarázsolt testvérek című meséje.



Trifusz Ádám szólt arról is, hogy a szombathelyi Mesebolt Bábszínház társulata két új taggal bővült Fritz Attila és Varga Bori személyében.