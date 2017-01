Nyerjen utazást Erdélybe, utazzon a Csíksomlyó Expresszel!

Lassan már hagyománnyá váló öt fordulós sorozatunkban a 2017. évi csíksomlyói búcsúra induló Össznemzeti Különvonattal ismerkedhetnek meg. Az Kárpáteurópa Utazási Irodával (www.karpateuropa.hu) közös játékunkon - értékes nyereményeken túl - egy kétszemélyes utat nyerhetnek a 2017 júniusában, pünkösdkor Erdélybe tartó össznemzeti zarándokvonattal szervezett körutazásra, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyorsra.A pünkösdi zarándokvonatok szervezője a Kárpáteurópa Utazási Iroda, valamint az esemény médiatámogatója, a kisalfold.hu közös játékán a megfejtők között fődíjként egy kétszemélyes utat a sorsolunk ki a Csíksomlyó Expresszre. Megfejtéseiket - az öt forduló meghirdetése után egyben - eljuttathatják hagyományos levélben vagy levelezőlapon a következő címre:illetve aelektronikus címünkre.A megfejtések beérkezési határideje: 2017. március 5. Eredményhirdetés: 2017. március 10. További információk:honlapon, illetve a 06-1/368-6296-os és 06-1/439-1644-es telefonszámon kérhetők.Ismét a leghosszabb össznemzeti zarándokvonat indul a Dunántúlról Budapesten át Erdélybe, a Székelyföldre. Visszatérő olvasóink már tudják, hogy ez a vonat a szombathelyi indulást követően több dunántúli vasútállomáson (Sopronban, Kapuváron, Csornán, Győrött, Komáromban, Tatabányán) is megáll, lehetőséget biztosítva arra, hogy minél többen csatlakozhassanak a Csíksomlyó Expresszhez. Budapestről a Székely Gyorssal összekapcsolva közös szerelvényként tovább indul a vonat az egykori keleti határaink felé, majd több százezer honfitársunkkal együtt Csíksomlyón és másnap az ezeréves határon lelkileg visszavesszük Nagy Magyarországot! A 2017-ben is a csíksomlyói zarándoklat fővédnökeferences testvér lesz.Mint minden évben a szervezőknek, a Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetőinek hitvallása, hogy évről évre új programokkal várják a legendás vonatokon a világ magyarságát. Velünk tart a vonaton az idei év díszvendége,, Liszt Ferenc-díjas és érdemes művész, előadását meghallgathatjuk a harmadik napon, a gyimesi szentmise, valamint madéfalvi turulmadaras emlékműnél tartott megemlékezés során.A csíksomlyói búcsú a magyar római katolikus hívők által minden év pünkösdkor, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben, pünkösd szombatján.A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb lutheránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált) Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A hagyomány szerint a székelyek legyőzik az erdélyi fejedelem seregét, azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút.A csíksomlyói búcsú Románia kommunista diktátorának, Nicolae Ceausescunak az 1989-es bukása után nemcsak az erdélyi, de a világ keresztény magyarságának ökumenikus közös nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé vált. A fentiek emlékére gyűlik össze minden év pünkösd szombatján a katolikus székelység, akik Kissomlyó hegyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal körmenetet tartanak. A hagyomány szerint a menet elején keresztaljakkal vonulnak a szentmisére, ugyanúgy mint a Kárpáteurópa utazási iroda (www.karpateuropa.hu) által érkezett zarándokok.a. A Csíksomlyói Búcsúra érkező zarándokok többnyire milyen valláshoz tartoztak?1 Unitáriusx Református2 Római katolikusb. Melyik napon és hol tartják a csíksomlyói szentmisét?1 Csíksomlyói kegytemplomban vasárnapx Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben pünkösd szombatján2 Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti pünkösd hétfőjén a nyeregbenc. Mikor vált a magyar kereszténység ökomenikus közös ünnepévé a csíksomlyói zarándoklat?1 Ceausescu bukása után (1989)X Trianont követően (1920)2 Kiegyezés évében (1867)d. A zarándokok mit visznek magukkal a vonuláskor?1 Keresztaljakatx Májusfát2 Virágszirmote. A legendás csatában melyik erdélyi fejedelem seregét verték meg a székelyek 1567-ben?1 János Zsigmondx Apafi Mihály2 Báthori István