Nyáron is veszélyt jelent a szén-monoxid - mutatjuk, mire figyeljenek

Pingiczer Szabolcs győri gázszerelő nyílt égésterű gázbojlerrel és fali fűtővel. Fotók: Béres Márton

A nyílt égésterű gázkészülékeket ajánlatos évenként átnézetni.

ide, ide, ide és ide kattintva olvashatják el. Az "Összefogás a mérgezések ellen" kampány eddig írásaitéskattintva olvashatják el.

Tévhit, hogy csak hideg időben mérgezhet a szén-monoxid. Nyáron is halált okozhat a színtelen, szagtalan gáz terjedése. Két éve egy fővárosi ingatlanban két lakó vesztette életét szén-monoxid mérgezésben. Pár éve Győr közeli településen süteménysütés torkollott tragédiába. Utóbbi halálesetekről a család kérésére nem közlünk további információkat.A győri gázszerelő mester azért is fontosnak érzi a témát, mert közvetlen hozzátartozója szenvedett már enyhe szén-monoxid mérgezést. "Tavasz közepén jártunk, a kémény huzatértéke csökkent. Nyílt égésterű berendezések esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli hőmérséklet különbségéből adódó nyomáskülönbség hatására távozik az égéstermék. Minél melegebb a külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, vagyis annál gyengébb a kémény huzathatása. A családtagom esetében időben jelzett a szén-monoxid-érzékelő. A kórházban azt mondták: pár percen múlt, hogy nem lett baj" - kezdte Pingiczer Szabolcs.Május elején, szeptember közepén lehűlhet annyira a levegő estére, hogy a családok begyújtanak. "Mindig gondoskodni kell a levegő-utánpótlásról. Jól hőszigetelő nyílászárók esetében figyelni kell a légbeeresztőre. Ezek átjárhatóságát sűrűn ellenőrizzük. A szellőztetés is sokat segít. Ha lehűl a levegő, a tüzelőberendezést a reggeli, esti órákban használjuk. Ilyenkor a nyomáskülönbség nagyobb" - hallottuk.Ami nyáron, a legforróbb napokban is szén-monoxid-mérgezést okozhat, hogy sok háztartásban egész évben működnek gázkazánok, gázüzemű átfolyós vízmelegítők és gázbojlerek. A lakók ezek segítségével állítják elő a melegvizet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság statisztikai szerint a legtöbb gond a gázzal üzemelő, átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel van. Ha a berendezés kéményes, akkor fennáll a veszély, hogy a szén-monoxid visszaáramlik a helyiségbe, az említett nyomáskülönbség miatt.A súlyos mérgezések gyakran a fürdőszobákban történnek, ezért érdemes a CO-érzékelőt a fürdőbe tenni, illetve ahol nyílt égésterű gázkészülék üzemel. Szintén veszélyt jelent, ha szabadba vezetett páraelszívót használnak egyidejűleg az átfolyós vízmelegítővel. A szabadba vezetett elszívó visszaszívhatja a kéményből az égésterméket.Pingiczer Szabolcs szerint a gázszerelőknél is várólistára számítsunk. "A miénk is hiányszakma lett. Akik gondoskodni akarnak a családjuk biztonságáról, jól tudják: a gázszerelőt érdemes már nyár elején, közepén keresni" - közölte Pingiczer Szabolcs. A győri gázszerelő mester hozzátette: társasházak esetében a gyűjtőkéményekre fokozottan figyelni kell, hisz ezekre 10-12 család is csatlakozhat.