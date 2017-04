Népítélet - Ön mennyit vár a háziorvosi rendelőben? Szavazzon!

Az észrevételeket az online@kisalfold.hu e-mail címre várjuk, vagy írják meg Facebook-oldalunkon hozzászólásként.

Sok beteg, kevés orvos, hosszú várakozási idő. A legtöbb házi- vagy gyermekorvosi rendelő munkatársai nemcsak a saját, de a környező kisebb települések betegeit is gyógyítja, s ügyeletként is funkcionál. A várakozási idő emiatt akár az egy órát is meghaladhatja – derül ki a K&H gyógyvarázs program keretében végzett országos felmérésből.Bár a nagyvárosi rendelők várótermei is gyakran zsúfoltak, főleg a kistelepüléseken élőknek nehéz rövid időn belül igénybe venni a gyógyító szolgáltatásokat. A kutatás további részleteit azért nem osztjuk meg most Olvasóinkkal, mert nem szeretnénk befolyásolni a szavazataikat. A Kisalföld szerkesztőségén belül a kollégák jó és rossz tapasztalatokat is gyűjtöttek a háziorvosi rendszerről, kíváncsian várjuk Olvasóink eseteit Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyéből.

Háziorvosnál/gyermekorvosnál Ön átlagosan mennyit szokott várni? Fél órát 30-60 percet Több mint 1 órát Több mint 2 órát Ennél is többet Szavazok!



Az orvosi rendelőben van-e lehetőség sorszámot húzni? Igen Nem Szavazok!



Volt már arra példa, hogy rendelési időben nem jutott be az orvoshoz? Igen Nem Szavazok!



Az asszisztens hogyan tájékoztatja a várakozókat? Elmondja az időpontra érkezők nevét, korrekten informál Alig kommunikál A viselkedése alapján szinte a betegeknek megtiszteltetés, hogy itt lehetnek Szavazok!



Ön szerint mi a legnagyobb gond a háziorvosi/gyermekorvosi rendelőben? Az orvos leterheltsége Az átláthatatlanság, a gyenge kommunikáció A pofátlan betegek, akik megelőzik a korábban érkezőket Nincsenek negatívumok a rendelőben, elégedett vagyok Szavazok!



