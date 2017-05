Napokon belül nyitnak az eperföldek - Mutatjuk a megyei helyszíneket!

Megyében ezeken a helyszíneken szedhetünk epret:

Vészesen közeleg a tavasz vége és a nyár beköszöntése, ami egyben azt is jelenti, hogy a földeken lassacskán ott piroslanak az eprek., hol és mikor nyitnak a szedd magad földek. Alább az országos lista a teljesség igénye nélkül.Tipp: mielőtt útnak indul, célszerű érdeklődni telefonon, hogy van-e érett gyümölcs az adott kertben, illetve, hogy nyitva vannak-e az általad kiválasztott napon. Nagyon könnyen előfordulhat ugyanis, hogy előző nap leszedik az utolsó érett szemeket, de akár az időjárási viszonyok miatt is bezárhatják a kertet pár napra.Telefon: +36702356892Termelő weboldala: http://eperorszag.comSzedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Abda Az 1-es főút Győrből Abda felé vezető útonMegközelítés:Az 1-es főút Győrből Abda felé vezető úton, a Rábca hídja előtt. Győr felől az eperföldhöz kerékpár út is vezet.Leírás: Idén várhatóan május 25 körül nyitnak a földjeinkA nyitás pontos dátuma, a nyitás előtt pár nappal oldalunkon megtekinthető! A szüret általában 5 hét, ez lehet pár nappal több vagy kevesebb, a terméstől függően! A szedést szíveskedjenek 18:45-kor befejezni.Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-30-igTelefon: +36303964467Szedd, vedd típusa: Szedd és Vedd magad(A termesztett gyümölcs vagy zöldség előre le van szedve és/vagy raktárról kerül kiadásra, azonnal megvásárolható, vagy saját kézzel is szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Dózsa u. 12.Megközelítés: Bágyogszovát Dózsa u 12, Indulás előtt kérem hívjon!Leírás: EPER szedd magad mindennap 9-19 óráig: Bágyogszovát, Dózsa u. 12. Ugyanott eper kis és nagy tételben folyamatosan kapható.Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-30-igTelefon: +36203974879Szedd, vedd típusa: Szedd magad(A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Balf Fertő u. 5.Megközelítés: Sopron, Kópháza, Fertőboz irányából érkezők,vegyék az irányt Fertőrákos felé a Fő utcán és az első utca jobbra, a gólyafészeknél, Fertőrákos felől az első utca balra. A Fertő utcán teljesen végig menni amíg meg nem látják kis birtokunkat. Autóval is teljesen be tudnak jönni, kialakított parkolóval állunk rendelkezésükre.Leírás: Soprontól 6 km-re található balfi eper földön megszedheti családjának a finom gyümölcsöt. Családi vállalkozásunk 2007-ban ültette az első palántákat.2009-év volt az első nyitott szezon a szedd magad akcióban, sok helybéli szedő mellett Sopronból és a környező településekből is el látogattak hozzánk. Sok pózítív jelzéseket kaptunk vissza a gyümölcs minőségével kapcsolatban.2010-ben nagyobb területen fogunk gazdálkodni, és próbálunk a jó minőségre törekedni odafigyelő munkánkkal. Szerettetel várjuk régi és új szedőinket, telefonos előrejelzést előre is megköszönjük a kellemetlenségek elkerülése végett, ugyan is az öntözést végző napon valószínűleg zárva tartunk, megértésüket köszönjük.Szezon: 2017-05-15-tól 2017-06-30-igTelefon: +36209561625Szedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Egyházasfalu Hunyadi u. 20Megközelítés: Soprontól délre 30 km-re, Sárvártól északra 30 km-re, Szombathelytől 30 km-re (Sopron irányába), Kőszegtől 18 km-re (Lövő felé)Leírás: Eper szedd magad akció EgyházasfalunSzezon: 2017-05-30-tól 2017-06-30-igTelefon: 06706757592Szedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron GyömöreMegközelítés: Tét felől érkezve Gyömöre előtt jobb oldalon. Az út mellett.Leírás: Új telepítésű, egészséges gyümölccsel várjuk régi és új vásárlóinkat! 10 év alatti gyerekek nem mehetnek az eperföldre. Min. szedési mennyiség 2 kg.Szezon: 2017-05-15-tól 2017-06-20-igTelefon: +36702356892Termelő weboldala: http://eperorszag.comSzedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Győrszemere 83-as főútMegközelítés: A 83-as főút mellett, Győr irányából Pápa felé, a 64-es km szelvényt elhagyva, bal oldalon.Leírás: Idén várhatóan május 25 körül nyitnak a földjeink. A nyitás pontos dátuma, a nyitás előtt pár nappal oldalunkon megtekinthető! A szüret általában 5 hét, ez lehet pár nappal több vagy kevesebb, a terméstől függően! A szedést szíveskedjenek 18:45-kor befejezni.Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-30-igTelefon: +36309395711Szedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Győrzámoly Fő út 1.Megközelítés: A cím és megközelítés ismeretlen, érdeklődjön a megadott telefonszámon!Leírás: Szedd magad eper Győrzámolyon, részletekről érdeklődjön a megadott telefonszámon!Szezon: 2017-05-30-tól 2017-06-30-igTelefon: +36207736442Szedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Hédervár Kossuth u. 19.Megközelítés: Nagy Duna és a Mosoni – Duna ölelésében a Szigetközben lévő kisközség, Győrtől 20, Mosonmagyaróvártól 18 kilométerre található.Leírás: Takarófóliás, dupla bakhátas telepítés és csepegtető öntözés. A korai, közép- és kései érésű fajták ültetésével a szüret időtartama több hónap. 2013 nyarán nyílik Győr-Moson-Sopron megye új eperföldje, az Epres Kert. Szigetköz szívében, Győrtől 20 km-re, Mosonmagyaróvártól 18 km-re, Héderváron, ahol az érdeklődők szinte egész nyáron hozzájuthatnak az édes, finom, friss eperhez.Szezon: 2017-05-15-tól 2017-07-01-igTelefon: +36309938154Szedd, vedd típusa: Szedd magad(A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Jobaháza Valahol a településenMegközelítés: Telefonos egyeztetés utánSzezon: 2017-05-30-tól 2017-06-30-igTelefon: +36306308021Gyümölcs, zöldség: Eper FöldieperSzedd, vedd típusa: Szedd magad(A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Koroncó közút mellettMegközelítés: Győrből érkezve a Pápa felé vezető úton a koroncói lámpás leágazásnál jobbra fordul. 2 km – után talál minket!Szezon: 2017-05-15-tól 2017-06-30-igTelefon: +36702356892Termelő weboldala: http://eperorszag.comSzedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 1-es főút mellettMegközelítés: 1-es főút mellett, a rádióállomással szembenLeírás: Idén várhatóan május 25 körül nyitnak a földjeink. A nyitás pontos dátuma, a nyitás előtt pár nappal oldalunkon megtekinthető! A szüret általában 5 hét, ez lehet pár nappal több vagy kevesebb, a terméstől függően! A szedést szíveskedjenek 18:45-kor befejezni.Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-30-igTelefon: +36702356892Termelő weboldala: http://eperorszag.comSzedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Rajka Liszt Ferenc utcaMegközelítés: A futball pályával szemben, a lovarda mellett találhatóLeírás: Szedd magad eper Rajkán. A szüret általában 5 hét, ez lehet pár nappal több vagy kevesebb, a terméstől függően!Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-30-igTelefon: +36302617577Szedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Sopronkövesd Fő útról a határ irányábaMegközelítés: A határkilépő felé vezető út mellett.Leírás: Szedd magad EPERAKCIÓ Sopronkövesden, a határkilépő felé vezető út mellett. Csak 14 év felett! Ár: 500 Ft/kgSzezon: 2017-05-30-tól 2017-06-30-igTelefon: +36702356892Termelő weboldala: http://eperorszag.comSzedd, vedd típusa: Szedd magad (A termesztett gyümölcs vagy zöldség saját kézzel szedhető.)Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi 14-es főútMegközelítés: 14-es főút mellett, Győr irányából Vámoszabadi felé a jobb oldalon található az eperföld.Leírás: Idén várhatóan május 25 körül nyitnak a földjeink. A nyitás pontos dátuma, a nyitás előtt pár nappal oldalunkon megtekinthető! A szüret általában 5 hét, ez lehet pár nappal több vagy kevesebb, a terméstől függően! A szedést szíveskedjenek 18:45-kor befejezni.Szezon: 2017-05-25-tól 2017-06-25-ig