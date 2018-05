Naperőművet adott át Áder János Csepregen

Magyarországon a tervezett energetikai beruházások megvalósításával a megtermelt elektromos áram 90 százalékát szén-dioxid-mentesen állítják majd elő 2030-ra - hangsúlyozta Áder János.



Az államfő szerint szükség van a megújuló energiák termelésének fejlesztésére, de elkerülhetetlen az atomenergia-kapacitás bővítése, Paks II. megépítése is.



A megújuló energiák és az atomenergia felhasználásának bővítése nélkül nem érhetők el azok a célok, amelyeket a párizsi klímamegállapodásban kitűztek - fűzte hozzá.



Magyarországon viszonylag későn ébredtünk, a napenergia hasznosítása nálunk még csak most indul, de ha megvalósulnak a tervek, 2014-hez képest 2030-ra húszszorosára növekedhet a beépített naperőmű-kapacitás - mondta Áder János.



Az államfő szerint nemzetköz szinten sem könnyű feladat, hogy egyszerre kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást és kielégíteni a világ egyre növekvő energiaigényét, mindezt megfelelő áron.



A szerdán átadott csepregi és vépi naperőmű-beruházásról szólva Áder János kiemelte: ez az első olyan erőmű, amely állami és uniós támogatások nélkül, tisztán magántőkéből és banki hitelek felhasználásával épült meg.



A szakemberek szerint a beruházás 12 év alatt térülhet meg.



Pusztai Péter, a Solar Markt Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a csepregi és a vépi naperőmű együttesen 2500 háztartást, 8-10 ezer embert képes ellátni elektromos árammal.



A két - együttesen csaknem 10 ezer MWp kapacitású -naperőműbe 30 ezer napelemet építettek be, 150 ezer négyzetmétert fedtek le, üzemeltetésével pedig évi 9800 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolják meg.



Szólt arról is, hogy további naperőművek építését tervezik Kőszegen és Söjtörön.