Nagy vita a megyei közgyűlésen - 300 milliárdból lenne minden megyei út jó

Kovács Gábor, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója őszinte tájékoztatót tett a képviselők asztalára. Többek között azt hangsúlyozta: az alsóbbrendű utak harmadának – 400 kilométernyi szakasznak – a szélessége nem éri el a hat métert. Ez a 83-as főút egyes részeire is igaz. Az összesen mintegy 1800 kilométeres teljes úthálózatból 107 kilométert keréknyomvályú, 826 kilométert pedig egyenetlenség szempontjából sorolnak a nem megfelelő vagy a rossz kategóriába. Az utak csaknem fele teherbírás, háromnegyedének pedig a burkolatállapot alapján tartozik e két legalsó kategóriába. Az elemzés leszögezte: az itteni mellékúthálózat hazánk legrosszabbjai közé tartozik, a főúthálózat viszont jobb az országos átlagnál.



222 milliárd



Utóbbiban a sok fejlesztés játszott szerepet – ez már Rékasi Győző, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektiroda-vezetőjének felszólásából derült ki. A szakember megemlítette az M85–86-os autóutat és a győri keleti elkerülőt. Utóbbi egy éven belül teljesen elkészül, csakúgy, mint a csornai elkerülő második üteme. Előkészítés alatt van az M15-ös autóút és a 83-as főút Győr–Pápa szakaszának kétszer kétsávossá bővítése, az M85-ös továbbépítése Sopronig, valamint a fertődi kastélynál lévő út kiváltása.



Az adatokból a testület kormánypárti és ellenzéki oldala egészen más következtetést vont le. Németh Zoltán elnök (Fidesz–KDNP) azt hangsúlyozta: az elmúlt években soha nem látott mértékű fejlesztések történtek, s a megvalósult, a folyamatban lévő, illetve a közeljövőben tervezett beruházások összege eléri a 222 milliárd forintot. Szerinte a mellékutak hibái jobban elviselhetők, ha a nagyobb távolságokat a fő- és gyorsforgalmi utakon gördülékenyen lehet megtenni. Úgy vélte, hogy több évtizednyi elmaradt felújítást nem lehet gyorsan bepótolni. "Nem igazak azok az állítások, amelyek most fognak következni a képviselőtársak részéről" – előlegezte meg az ellenzéki hozzászólásokat.



A Puskás-stadion kétharmada



Valóban számos bírálat hangzott el. Lipovits Máté (Jobbik) visszautasította, hogy az úthálózat állapota összességében jó lenne. Hozzátette: a mellékutak burkolata a 24. órában van, s az államnak mélyebben a zsebébe kellene nyúlni. Szerinte a teljes felújításhoz szükséges 300 milliárd forint nem olyan sok, hiszen az új Puskás-stadion költségvetése például ennek mintegy kétharmadára rúg. Szabó Zoltán (Demokratikus Koalíció) arról beszélt, hogy a fejlesztések nem váltják ki az útfenntartásból hiányzó összegeket. Kránitz László (Magyar Szocialista Párt) kijelentette: az, hogy az itteni úthálózat állapota a legrosszabbak közé tartozik, a megyei önkormányzat és a térség fideszes országgyűlési képviselőinek a felelőssége.



12 igen



Ivanics Ferenc alelnök (Fidesz–KDNP) úgy vélte: az elmaradás a területfejlesztési törvénynek és annak uniós elvnek is köszönhető, amely szerint a kevésbé fejlett térségekbe nagyobb támogatások kerülnek – ami persze nem vigasztalja az itt élőket. „Az utóbbi időben jelentős javulás ment végbe" – szögezte le.



A közgyűlés 12 igen szavazattal, három tartózkodás mellett fogadta el a beszámolót. Lipovits Máté módosító indítványa – amely a kormányt szólította volna fel a helyzet javítására – nem kapott többséget.