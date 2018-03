Nagy István: ha az ellenzék hatalomra jut, veszélybe kerül a termőföld

Utalt arra, hogy az Európai Unió bírósága kedden úgy döntött, hogy ellentétes az uniós joggal azok haszonélvezeti jogának megvonása, akik nem közvetlen hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak. Magyarország a vitatott törvénnyel az úgynevezett "zsebszerződéseket" akarja megakadályozni, Brüsszel azonban a döntéssel az államtitkár szerint a "külföldi földspekulánsok" oldalára állt.



Hozzátette: ezek a spekulánsok a baloldal kormányzása idején arra készültek a zsebszerződések megkötésével, hogy ha 2011-ben lejár a külföldiek földvásárlási moratóriuma, 600 ezer hektár magyar földet szerezzenek meg. Nagy István hangsúlyozta: a nemzeti kormány a föld alkotmányos védelmével és az új földtörvénnyel megakadályozta ezt a szándékot.



A kormány célja változatlan: a magyar földet magyar kézben akarja tartani, meg akarja védeni a külföldi spekulánsoktól, ugyanakkor növelni szeretné a kisbirtokok, a családi gazdaságok arányát, ami erősíti a vidéki középosztályt, növeli a munkahelyek számát, a vidék életképességét - jelentette ki.



V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón arról szólt, hogy a mezőgazdaság különleges ágazat. Az agráriumnak nemcsak az a feladata, hogy egészséges élelmiszerrel lássa el az országot, hozzájárulva annak gazdasági teljesítményéhez, hanem a természet karbantartójaként fontos szereplője a környezetünk megőrzésének is - mondta.



Mindezek mellett az agráriumnak van egy fontos vidékfejlesztési funkciója is, az agráriumon keresztül lakjuk be az országot - fogalmazott.



Az elmúlt nyolc év távlatából V. Németh Zsolt a legfontosabb eredmények közé sorolta, hogy az agrárium kibocsátása másfélszeresére nőtt, ami hozzájárult a vidék jólétéhez.



A sajtótájékoztató után megtartott agrárfórumon bemutatták a Szövetségben a magyar mezőgazdaságért című kiadványt, amelyben a mezőgazdaság korszerűsítése okán olyan célok fogalmazódnak meg, mint a tudásalapú mezőgazdaság, a digitalizáció szükségessége, az ágazat minél nagyobb fokú automatizálása, valamint az öntözéses gazdálkodás lehetőségeinek növelése.