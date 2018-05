Nagy István: a kormány stratégiai célja a környezettudatos mezőgazdasági termelés ösztönzése

A beruházásról szólva Nagy István megjegyezte: Magyarországnak szüksége van az olyan cégekre, amelyek szaktudást és tapasztalatot hoznak és hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez.



Az agrárminiszter kitért arra is, hogy a magyar mezőgazdaság kibocsátása 2010-2017 között 52 százalékkal növekedett, azonban a területhasznosításban van még elmaradás az európai uniós átlaghoz képest.



A területhasznosításnak, a termelés színvonalának az elkövetkező 10-15 év alatt el kell érnie az EU-15-ök szintjét, ezzel Magyarország agrárgazdasága húszmillió ember ellátására lehet képes - fogalmazott a miniszter.



Nagy István kiemelt kormányzati célnak nevezte a mezőgazdaság károsanyag-kibocsátásának csökkentését, a talajkímélő és talajmegújító technológiák, valamint a hatékony öntözési módszerek terjesztését. A fenntartható mezőgazdasági termelés eléréséhez szükséges a vidéken élő kis- és közepes mezőgazdasági termelők számára a megfelelő szabályozási környezet kialakítása - mondta.



Az amerikai kereskedelmi kamara ügyvezető igazgatója, Lippai-Nagy Írisz arról beszélt, Magyarország hosszú távú versenyképessége attól függ, hogy rendelkezésre áll-e a huszonegyedik század kihívásaira választ adó versenyképes munkaerő, illetve attól, hogyan tudja fokozni a termelés hatékonyságát. Az épülő beruházással a Cargill jelentős lépést tesz a hatékony takarmánytermelés bővítésében - tette hozzá.



Makai Szabolcs, a társaság elnök-vezérigazgatója a beruházásról elmondta: a jelenlegi, 1970-ben épült gyár mögé egy havi tízezer tonnás kapacitású új takarmánygyárat építenek több mint ötmilliárd forint értékben. Az új gyárban elsősorban sertés- és baromfitakarmányt állítanak majd elő, hiszen a húsfogyasztás és az állattartási kedv is növekedőben van Magyarországon. A régióban a baromfilétszám folyamatosan növekszik, és ezt a tendenciát várják a sertésállományban is - közölte.



Az amerikai tulajdonú Cargill cégcsoport 1995-ben lépett a magyar piacra két üzletággal, a gabona- és olajosmag-kereskedelemmel, illetve a takarmánygyártással. Magyarországon Karcagon három, Kaposváron és Pápán pedig egy-egy üzemben gyártanak. A karcagi székhelyű Cargill Takarmány Zrt. árbevétele, az elektronikusan közzétett beszámolója szerint, a 2016 júniusától 2017 május végéig tartó üzleti évben 23,8 milliárd forint felett alakult, az egy évvel korábbi 25,7 milliárd forint után. Eredménye meghaladta 410 millió forintot, az előző évi 244,9 millió forintot jóval túlszárnyalva. A társaság 267 dolgozót foglalkoztat.