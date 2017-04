Nagy dugó lehet a következő napokban az M1-esen

www.utinform.hu weboldalon.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba. A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Tengelysúly-állomás építési munkák miatt az M1-es autópályán Budapest irányában a 64+000–63+450 km szelvények között a haladósáv lezárásra kerül Tata térségében. A forgalomkorlátozásra április 19-én, szerda 9 órától várhatóan április 21-én, péntek 19 óráig kell számítaniuk a közlekedőknek. A forgalom kizárólag az előzősávban tud majd haladni. A 80 km/h-s sebességkorlátozás, valamint a lezárás az éjszaka folyamán is érvényben marad.Április 20-án, csütörtökön 8 órától kezdődően csomópont bővítési munkák miatt sávszűkítéses forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M1-es autópályán Győr irányában a 16+150–17+050 km szelvények között Biatorbágy térségében. A jelzett szakaszon a belső sáv 3 méter, míg a középső és külső sáv 3,25 méter szélességű lesz. A forgalomterelés érinti az M0-s autópályáról, az M1-es autópályára felhajtó ágat is. Mindkét pályaszakaszon 60 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre. A korlátozás várhatóan június 10-ig lesz érvényben.Április 24-én, hétfőn 9 órától várhatóan április 25-én, kedden 19 óráig tengelysúly-állomás építési munkái miatt az M1 autópályán Budapest irányában a 64+000–63+450 km szelvények között lezárásra kerül az előzősáv Tata térségében. A 80 km/h-s sebességkorlátozás, valamint a lezárás az éjszaka folyamán is érvényben marad.A forgalomterelések a változtatható jelzésképű táblákon is feltüntetésre kerülnek.