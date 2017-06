Múzeumok Éjszakájától a vízi fesztiválon át a soproni tündérekig: itt a hétvégi programajánló!

A hétvégi eseményekről várjuk fotóikat, beszámolóikat a tudosito@kisalfold.hu címre!

GyőrRómer Flóris Művészeti és Történeti MúzeumA Múzeumok Éjszakája országos nagyrendezvény programjaként Győrben az idei évben is 11 múzeumépület várja a művészetkedvelő, igényes szórakozásra vágyó érdeklődőket. Különleges meglepetés, hogy „az igazi hosszú hétvége" jegyében a programok péntek este indulnak és vasárnapig tartanak. 1 múzeum, 11 épület és 111 program. Részletek: www.romer.hu, www.muzej.hu.FILO-Pont, 15–22 óraA Múzeumok Éjszakáján többek között mandalákról szóló előadás és mandalakészítés, az Élénkítő Örkény-cseppek című derűs összeállítás egyperces novellákból és egyéb írásokból, valamint egy kis éji örömzene szerepel a programban. A belépő a teljes programra (napijegy): 1000 Ft. A mandalaszemináriumra: 700 Ft. Az esti programra (Örkény-cseppek és örömzene): 500 Ft. Információ: https://www.ujakropolisz.hu/06. 22., csütörtökNagyszínpad19 óra: Magyar Állami Népi Együttes: Tánckánon-Hom-mage a Kodály Zoltán. Jegyárak: 3000, 3500, 4000 Ft.Kisfaludy Terem21.30 óra: Háromszék táncegyüttes: Erdély-menyegző. Jegyár: 2000 Ft.Vaskakas Műv. Központ11 óra: PR-Evolution Dance Company: Lúdanyó meséi. Jegyár: 1000 Ft. 17 óra: Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház: Play. Jegyár: 1500 Ft.II. János Pál tér, szabadtér18 óra: Néptáncdélután. 21 óra: Bemutatkozik a Lippentő táncegyüttes, majd táncház. Ingyenes.06. 23., péntekNagyszínpad19 óra: Frenák Pál Társulat: Lutte. Szegedi Kortárs Balett: Menyegző. Jegyárak: 2500, 3000, 3500 Ft.Kisfaludy Terem21.30 óra: Közép-Európa Táncszínház: Bartók – Sztravinszkij. Jegyár: 2000 Ft.Vaskakas Művészeti Központ11 óra: Duna Táncműhely: Álom, álom, kitalálom! Jegyár: 1000 Ft. 17 óra: Háromszék táncegyüttes: Szerencsekrajcár. Jegyár: 1500 FtII. János Pál tér, szabadtér21 óra: Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Kármen. Ingyenes.FesztiválON20 óra: Várnagy Kristóf-online.21 óra: Feledi János-online.22 óra: Gergye Krisztián-online.06. 24., szombatNagyszínpad19 óra: Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Élő Tánc-archívum: Szatmár Kalotaszeg. Jegyárak: 2500, 3000, 3500 Ft.Kisfaludy Terem21.30 óra: Gergye Krisztián Társulata: Kokoschka babája. Jegyár: 2000 Ft.Vaskakas Művészeti Központ11 óra: Góbi Rita: Füled érjen bokáig! Jegyár: 1000 Ft. 17 óra: Bozsik Yvette Társulat: Pinokkió. Jegyár: 1500 Ft.II. János Pál tér, szabadtér18 óra: Váray Tamás zongoraestje – klasszikusoktól a bárzenéig. 2 óra: Budapest Bár-koncert. Ingyenes.FesztiválON20 óra: Góbi Rita-online.21 óra: Ladjánszki Márta-online.22 óra: Pataky Klári-online.06. 25., vasárnapNagyszínpad15 óra: Experidance Production: Nostradamus – Világok vándora. 19 óra: Experidance Production: Nostradamus – Világok vándora. Jegyárak: 3500, 4500, 5500 Ft.Kisfaludy Terem21.30 óra: Inversedance I Fodor Zoltán Társulat: 1956 – Ajtók kilincs nélkül. Jegyár: 2000 Ft.II. János Pál tér, szabadtér18 óra: Salsaest a Dimenzió Táncklubbal. 21 óra: Kubai est a Barrio Latinóval. Ingyenes.06. 23–25., péntek-vasárnapRómer-házStreet food konvoj a győri Múzeumok Éjszakáján, az ország legfinomabb ételjárműveinek bemutatkozásával.A Győri Egyházmegye egyházzenei áhítatot szervez a Szent László-napok vigíliáján, június 25-én 22 órai kezdettel a győr-révfalui Szentháromság-templomban. Az esemény főszervezője Maróti Gábor egyházmegyei zeneigazgató, a Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének vezetője.06. 26., hétfőDunakapu tér, 20 óraA Szent László-év Győrben tartandó központi programjaként ünnepi hangversenyt ad a Győri Filharmonikus Zenekar. Műsor: Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány. P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23. Liszt Ferenc: Les pré-ludes. Vezényel: Berkes Kálmán. Közreműködik: Bogányi Gergely – zongora.06. 23., péntekMolnár Vid Bertalan Művelődési Központ, dísztér, 20 óraA koncert előtt átadják „A városrész szolgálatáért" díjat. A koncert után diszkó lesz. A belépés ingyenes.XI. Játszótéri bulira!06. 24., szombatNagy játszótér, 15 órától15 óra: Köszöntő. 15.15 óra: Börcsi óvodások műsora. 15.40 óra: Börcsi általános iskolások műsora. 16 óra: Zumba. 16.30 óra: Hastánc. 17 óra: Öttevényi mazsorettek fellépése. 18 óra: Wiener Elemens diszkótánc-bemutató. Tombolasorsolás. 19 óra: Bodnár Attila & Papp Rita. Szabadidős tevékenységek: óriásmedence, csillámtetoválás, légvár, lufihajtogatás stb. Az esti szórakozásról Décsei Sándor gondoskodik!Földön-Vízen-Levegőben Fesztivál06. 24., szombatHorgászverseny, főzőversenyt rendeznek, sétahajózás a Dunán, sétarepülés a falu felett, tandemrepülést motoros sárkányrepülővel. 11 óra: Apacuka zenekar. 12 óra: Alakreformálás Rubint Rékával. 13 óra: Lovasbemutató. 16.30 óra: Műrepülő-bemutató. 17 óra: László Attila énekel. 18 óra: Musical- és rock and roll slágerek. 19.30 óra: A Party One zenekar zenél. A napot 23.30 órakor tűzijáték zárja.Mosonmagyaróvár és környékeItató-strandA Voluta Vízi Fesztivál Mosonma-gyaróvár és a térség egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel rendelkező programja. A Mosoni-Duna immáron 11. alkalommal ad otthont ennek a civil kezdeményezésnek, melynek szervezésében együttmű-ködik a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület és a Flesch Károly Nonprofit Kft. A felkészülés, és maga a négynapos fesztivál, verseny évek óta bizonyítottan jó alkalom és lehetőség a csapatépítésre.A program gerincét alkotó sárkányhajófutamok, -versenyek mellett idén is lesznek kísérő programok a résztvevők és szurkolóik, kilátogató érdeklődők számára. Strandröplabda-bajnokság, drótkötélpálya a Duna felett a lipóti Spirit Kalandpark jóvoltából, waterball és a bátrabbaknak szabadesés! Természetesen a finom falatokról és italokról sem feledkezünk meg!Program:06. 22–23., csütörtök-péntek2 napos Lajta-túra: Bruckneudorf–Zurndorf–Mosonmagyaróvár.06. 23., péntek21 óra: Tha Shudras-koncert. 22.30 óra: DJ S!D és Conaty – Best of 1995–2015.06. 24., szombat9 óra: Ébred a sárkány – Felnőtt és diák, rövid és hosszú távú sárkányhajóversenyek a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes folyamatos részvételével – dobolásával! 10 óra: Strandröplabda-bajnokság – 4 fős csapatok (minimum 1 női csapattag) jelentkezését várjuk (9.45-ig lehet nevezni). 19 óra: Eredményhirdetés. 21 óra: Kozmix-koncert. 22.30 óra: Tűzgyújtás. 23 óra: Voluta Trend 2017 – DJ Vinisoundz és MCS7s.Mosonmagyaróvár. Szombat délután 5 órakor kezdődnek a Hansági Múzeum programjai. A Cselley-házban többek között Kriesch Barbara hárfakoncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Kriesch György „A középkori freskótechnika a XX. század elején Magyarországon" címmel tart előadást. Este 6 órától Thullner István tart tárlatvezetést a Szent Gotthárd-plébániatemplom Habsburg-kriptájában. A Mosonvármegyei Múzeumban a restaurálás műhelytitkairól hallhatnak az érdeklődők Mogyorósi Fanni restaurátortól. A Gyurkovich-gyűjteményben Székely Zoltán tart tárlatvezetést, ugyanitt este 10 órakor az Európa Koncert Szalonegyüttes éji szerenádot ad.A Helytörténeti Múzeumban (Szabadság u. 24.) szombaton a „Tablók a múltból" kiállításon a régmúlt iskolai tablóképei között böngészhetnek a látogatók. „Nagyok, akik előttünk jártak" címmel pedig kiállítással emlékeznek az egykor Jánossomorja körzetében dolgozó pedagógusokra.06. 24., szombatKossuth Lajos Művelődési Ház, 15 óraSzent Iván-naphoz kapcsolódó népi hagyományok felelevenítése után vendég lesz Hajdan Vali budapesti előadóművész verses, énekes műsorával. Az előadó egy egyszemélyes színház, rímekbe csomagolja szavait, elválaszthatatlan tőle a humor, életvidámságával mindig jókedvre deríti a hallgatóságot. A belépés ingyenes.Sopron06. 24., szombatSoproni MúzeumA múlt, a jelen és a jövő is terítékre kerül a 150 éves Soproni Múzeumban a Múzeumok Éjszakáján. Történelmi, művészettörténeti és régészeti előadásokkal, pódiumbeszélgetéssel és rendhagyó tárlatvezetésekkel várják a látogatókat. A családokat belvárosi nyomozójátékra hívják, de idén is lesznek színtársulati produkciók és vetített képes Retró Sopron előadás is!Részletes információ:www.muzeum.sopron.hu06. 24., szombatDeák tér, 10 órátólIngyenes, egynapos, családi rendezvény: játékok, különféle foglalkozások, produkciók várják a gyerekeket, tündéreket és manókat. Fellép Pályi János Bábszínháza, a Rutkai Bori Banda, a soproni Drazsé zenekar, a Mozgás Ritmus Lendület Club és ismét lesz viseletverseny, ahol a legkülönlegesebb tündéri vagy manós viseleteket mutathatják be a résztvevők.Június 23-án, pénteken megkezdődik a levendula aratása Eszterházán. 8.00-17.00 óra között a levendula kedvelői birtokba vehetik a fertődi Esterházy-kastély levendulaligetét. Délután 14 órától a Pál-major területén kreatív műhelymunkára és ötórai teára hívják a gyermekeket, melyre kérik, hogy a résztvevők hozzák magukkal a kedvenc csészéjüket. A levendulaszüret jövő héten is folytatódik, hétfőtől szerdáig 8.00-14.00 óra között lehet Esterházy Miklós birtokán levendulát gyűjteni. A levendulamezőre a belépés és a fényképezés ingyenes. A levendula szedését mindenki saját felelősségére, saját kézi eszközzel (olló, metszőolló, kés) saját aratótáskába (kosár, edény, papírzsák) végzi. A szervezők kérik, hogy a gyermekek csak felnőtt kísérettel érkezzenek. A melegre való tekintettel ajánlatos a fejvédők és bőrvédő krémek használata.Csorna06. 24., szombatCsornai Múzeum17.30 óra: Völcsey Lajos fazekasmesterség-bemutatója, korongozás és egyéb kézműves-foglalkozások. 19 óra: A Musica Historica Együttes koncertje és kuruc kori táncháza. 20 óra: Az „Avicom" nemzetközi múzeumi filmfesztiválon elnyert díj bemutatása és ünnepélyes elhelyezése a kiállításon. 20.15 óra: A Szent Iván-éj hagyományai – szabadtéri előadás a múzeum udvarán. 20.40 óra: „Ég a tűz, szentiváni tűz...!" – a Timaffy László Művészeti Iskola tanulóinak és a Pántlika Táncegyüttesnek az előadása. 21.30 óra: Szent Iván-éji tűzugrás. 21.45 óra: Éjszaka a múzeumban – gyertyafényes tárlatvezetés. A belépés díjtalan.Komárom06. 23., péntekFedeles Lovarda, Frigyes-laktanya, 19 óraA Magyar Lovas Színház Komárom előadása. Részletek: www.lovas-szinhaz-komarom.huKomáromi Klapka György Múzeum, 18 óraÉrtékeink őrzése – Komárom története a múzeumi műtárgyak tükrében. 2 órás tematikus és interaktív program. Részletek: www.kgym.huMonostori Erőd, 20 óraRészletek: www.erod.hu06. 24., szombatMonostori Erőd, 20 óraZenés nyári este a Brigetio Klubzenekarral. Részletek: www.erod.hu06. 25., vasárnapMonostori Erőd, 18.15 órátólKomáromba érkezik az olimpiai láng. 18.15 óra: A láng fogadása a Monostori Erőd Dunai bástyájánál, a Street Generations bemutatója.18.45 óra: A láng fogadása a Jókai téri szökőkútnál, a KVSE Fit-kid bemutatója.19.30 óra: A láng fogadása a Szabadság téren, a KVSE RG diákolimpiai ob-bajnok bemutatója.A lángfutás útvonala: Monostori Erőd, Dunai bástya–Rákóczi rakpart (végig az új gáton)–Erzsébet híd–Igmándi út–Jókai tér (szökőkút)–Igmándi út–Naumburg park–Rüdiger-tó–Madách utca– Szamos utca–Szabadság tér.Közreműködők: Street Generation, DiViSz, Komáromi Úszóklub SE, Kassák Klub, Koppánymonostori SE, észak-komáromi futók, a KVSE, a KVSE Fit-Kid és RG csoportjai, SZPK, Magyar Lovas Színház, KVSE-sárkányhajósok, lövők.Pápa06. 24., szombatKékfestő Múzeum, 18–24 óra18 óra: Kapunyitás. Színpadi programok: 18.30 óra: Kiállításmegnyitó. 19 óra: Gyermeknéptánc. 19.30 óra: Bohócműsor a legkisebbeknek. 20.15 óra: Kormos Anett előadói estje. 21.30 óra: A Freedom zenekar koncertje. Programok:19 órakor Kezdődik a Detektika. 21.30 óra: Ismét Detektika. 19-23 óra: Éjkék medalion rejtélye, családi nyomozás folyamatosan. 18 órától tárlatvezetések félóránként.Múzeumok éjszakája06. 24., szombatÖreghegyi Kilátó, 18–24 óraKiállítás a volt lokátorállomásról, csillagnézés, a város fényei, jurtakiállítás.