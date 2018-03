Mutatjuk szerencsés nyertesünket, aki a székely gyorssal utazhat a csíksomlyói búcsúra

Pillanatkép a csíksomlyói búcsúról. Fotó: Kisalföld-archívum

Lassan már hagyománnyá váló öt fordulós sorozatunkban a 2018. évi csíksomlyói búcsúra induló Össznemzeti Különvonattal ismerkedhetnek meg. A vonat idén június 2-5. között közlekedik.

A negyedik forduló a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz útvonaláról szól Magyarországon és Erdélyben.

A harmadik fordulót a két össznemzeti zarándokvonatról állítottuk össze.

A második forduló feladatsora az újdonságokról szól

Az első forduló feladatsora a Csíksomlyói Búcsúról szól

Immár 11 éve érkeznek Erdélybe a zarándokvonatok



Ismét a leghosszabb össznemzeti zarándokvonat indul a Dunántúlról Budapesten át Erdélybe, a Székelyföldre. Visszatérő olvasóink már tudják, hogy ez a vonat a szombathelyi indulást követően több dunántúli vasútállomáson (Sopronban, Kapuváron, Csornán, Győrött, Komáromban, Tatabányán) is megáll, lehetőséget biztosítva arra, hogy minél többen csatlakozhassanak a Csíksomlyó Expresszhez. Budapestről a Székely Gyorssal összekapcsolva közös szerelvényként tovább indul a vonat az egykori keleti határaink felé, majd több százezer honfitársunkkal együtt Csíksomlyón és másnap az ezeréves határon lelkileg visszavesszük Nagy Magyarországot! A 2018-ban a csíksomlyói zarándoklat fővédnöke ismét Böjte Csaba ferences testvér lesz.



Meghallgathatják Dévai Nagy Kamilla előadását



Mint minden évben a szervezőknek, a Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetőinek hitvallása, hogy évről évre új programokkal várják a legendás vonatokon a világ magyarságát. A harmadik napon a Csíksomlyó Expressz utasai Madéfalvára érkeznek, ahol a turulmadaras emlékmű körül kialakított emlékparkban megemlékeznek a madéfalvi veszedelemről, majd részt vesznek a helyiek által szervezett Pünkösdi Forgatagon, ahol zenés, táncos műsorok, Dévai Nagy Kamilla fellépése szórakoztatja az utasokat. A Magyarországi Borrendek zászlós borait is ingyenesen meg lehet kóstolni a Borrendek standján. A Székely Gyors utasai Csíkszentsimonba érkeznek, ahol meglátogatják Böjte Csaba gyermekotthonát, és átadják az össznemzeti zarándokvonaton összegyűjtött adományt. Ezután ünnepi programokon vesznek részt (Szent Ferenc Gyermekotthon ünnepsége, lovasbemutató, Csiki Sörgyár termékeinek bemutatója, és ők is meghallgathatják Dévai Nagy Kamilla előadását.

Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda településrésze Romániában, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja, immár a magyarság ökumenikus központi találkozóhelye. A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett.A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni. A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok István gyergyófalvi plébános vezetésével pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. Legyőzték a fejedelem seregét, azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden év pünkösd szombatján a csíksomlyói búcsút.A. A búcsú helyszíne?1 Csíkszereda2 MáriapócsX CsíksomlyóB. Melyik pápa buzdította templomépítésre a híveket 1444-ben?1 VI. Pál pápa2 V. Miklós pápaX IV. Jenő pápaC. Melyik napon tartják a csíksomlyói pünkösdi búcsút?1 pünkösd szombatján2 pünkösd vasárnapX pünkösd hétfőnD. Melyik szerzetesrendhez tartozik a Csíksomlyói Kegytemplom?1 bencés2 pálosX ferencesE. Kinek a tiszteletére gyűlnek össze a zarándokok Csíksomlyón?1 Szent Borbála2 Szűz MáriaX Assisi Szent FerencA Kárpáteurópa Utazási Iroda (www.karpateurpa.hu) 2018-ban is Magyarország leghosszabb vasúti szerelvényeként összevonva indítja el Budapestről a két zarándokvonatot. A Csíksomlyó expressz természetesen idén is Szombathelyről indul, majd Sopronon Csornán, Kapuváron, Győrött, Komáromon, Tatabányán megállva, érkezik Budapestre a Keleti pályaudvarra. Itt csatlakozik hozzá a fővárosból induló Székely Gyors, majd együttesen Szolnokon, Püspökladányon át, utasokat felvéve érik el a Nyírábrány/Érmihályfalva jelenlegi magyar-román határt.A vonat Nagyváradon át érkezik Kolozsvárra, mindkét városban rövid, ünnepélyes fogadtatásban lesz része a zarándokoknak. Az útvonal innen már festői Székelyföldre vezet. A látnivalók változatossága miatt a Csíksomlyó Expressz zarándokai a felcsíki falvakban, a Székely Gyors utasai pedig az alcsíki településeken szállnak meg. A program második napján ugyancsak a vonattal érkeznek Csíksomlyóra, ahonnan gyalogosan több százezer magyar-székely zarándokkal együtt indulnak a szentmisére. Az utazás harmadik napja a másik zarándokhelyre, az Ezeréves határhoz, Gyimesbükkre vezet, a legendásan híres, festői szépségű környezetben elhelyezkedő Karakó-völgyhídon át. Negyedik napon sajnos véget ér ez a gyönyörű, lélekemelő program. A Székely gyors és a Csíksomlyó Expressz Székelyföldről az északi útvonalon, tehát Gyergyószentmiklós, Déda, Dés, Zsibó, Zilah, Nagykároly útvonalon érkezik Érmihályfalva/Nyírábrány határállomásra, majd Debrecen, Püspökladány, Szolnok irányában érkezik, Budapestre, ahol a Keleti pályaudvaron a Székely Gyors útja véget ér. A Csíksomlyó Expressz természetesen a Dunántúlon halad hazafelé, ahol ugyanazokon az állomásokon megáll, mint az oda úton.a. Honnan indul a Csíksomlyó Expressz?1 Sopronx Budapest2 Szombathelyb. Hol csatlakozik a Csíksomlyó Expresszhez a Székely Gyors?1 Budapestx Nyírábrány-határ2 Püspökladányc. Hol lesznek elszállásolva a Csíksomlyó Expressz utasai?1 Csángóföldönx Felcsík településein2 Gyimesbükkönd. Székely Gyors - Csíksomlyó Expressz utasait melyik két nagyvárosban köszöntik ünnepélyes fogadással a helyi magyarok?1 Kalotaszeg-Szamosújvárx Déda-Gyergyószentmiklós2 Nagyvárad és Kolozsváre. Melyik híres hídon át érnek Gyimesbükkre a zarándokok?1 Maros-hídX Temesvári koronahíd2 Karakó-völgyhídEgészen 2008-ig hatvannégy év telt bele, hogy Erdély területét mozdonyostól, személykocsistól magyar vonat szelte volna át. Ez volt a csíksomlyói búcsúra, majd a történelmi Magyarország határán álló legkeletibb MÁV-őrházig, a Rákóczi-vár tövében lévő Gyimesbükkig eljutó Székely gyors. 2018-ban pünkösdkor, június 02-án felkerekedő zarándokvonatok a Székely gyors, illetve a Csíksomlyó Expressz a Kárpáteurópa Utazási Iroda szervezésében (www.karpateuropa.hu) először 2008. május 9-én indult a Keleti pályaudvarról, hogy négynapos útja során a, mintegy ötszáz zarándokkal és Erdélyre kíváncsi utassal a fedélzetén fusson be a legendás NOHAB mozdonnyal olyan vasútállomásokra, amelyek vágányain hatvannégy esztendeje nem fordult meg magyar felségjelű mozdony. A második bécsi döntést követően, a negyvenes évek elején visszakaptuk Észak-Erdélyt. Trianon után ekkor teremtettek újra vasúti összeköttetést a magyar főváros és Székelyföld között. Az akkoriban Budapest és Sepsiszentgyörgy között közlekedő Székely Gyors motorvonat után elnevezett Székely Gyors a Nagyvárad–Kolozsvár–Dés–Szeretfalva–Déda–Madéfalva (és vissza) útvonalon közlekedett. A program második napján utasai a Csíksomlyói Mária kegyhely búcsúján vettek részt, majd a harmadik napon a Madéfalva–Gyimesbükk hegyi pályán a civil kezdeményezésre, közadakozásból felújított, a történelmi Magyarország határán álló 30. számú MÁV őrház avatására indultak. A végig magyar mozdonnyal vontatott különvonat az egymást sokáig gyanakvóan figyelő két nép viszonyában sorompókat bontott le, utasai lélekemelő élményekkel gazdagodtak a hagyományos, pünkösdi csíksomlyói zarándoklaton, és a helyi hatóságok szerint is európai szellemiségű ünneplésnek lehetett a résztvevője az a mintegy tízezer lélek, aki azon a feledhetetlen napon Gyimesbükkre érkezett.a.) Mit avattak fel 2008-ban a Székely Gyors utasai az ezeréves határnál?1) Széphavason Szent László kápolnájátx) MÁV 30-as őrházát2) Rákóczi vár egyik felújított bástyájátb.) Mikor érkezett meg hosszú idő után újra a Székely Gyors Erdélybe?1) Ceausescu bukását követőenX) 1989-ben2) 2008-banc.) Mikor indult legelőször útjára a Székely Gyors?1) Trianont követőenX) Második Bécsi döntést követően2) 1945-bend.) Mikor veszítettük el Erdélyt ?1) 48-49-es szabadságharc utánX) I. világháborút követően2) Kiegyezéskore.) Melyik mozdony repítette 2008-ban az utasokat újra Erdélybe?1) TaurusX) Nohab2) TraxxTavasszal immár tizenegyedik alkalommal (a 11 év alatt összesen már több mint 11000 utast szállítva) indul útjára, a Csíksomlyói búcsúba Magyarország leghosszabb személyvonata az Össznemzeti Zarándokvonat. A vonatot alkotó Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz utasai 2018. május 18-21 között keresik fel Erdélyt. A zarándokok fővédnöke ezúttal is BÖJTE CSABA ferences testvér lesz.A vonaton ismét velünk tart DÉVAI NAGY KAMILLA, Liszt Ferenc-díjas érdemes művész. Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait és a vár tövében, az Ezeréves határon álló, felújított 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron legkeletibb őrházát), illetve részt veszünk a kontumáci kápolnánál celebrált szentmisén. A kora délutáni órákban a Csíksomlyó Expressz Madéfalvára, a Székely Gyors Csíkszentsimonba indul vissza, ahol az utasok részt vehetnek a különböző megemlékezéseken és programokon.Madéfalván a turulmadaras emlékmű körül kialakított emlékparkban megemlékezünk a madéfalvi veszedelemről ezt követően részt veszünk a Pünkösdi Forgatagon", fellép Dévai Nagy Kamilla művésznő, és megkóstolhatjuk a Magyarországi Borrendek borait. Csíkszentsimonban Szent Ferenc Gyermekotthon ünnepsége, lovasbemutató, csiki sörgyár termékeinek bemutatója és szintén Dévai Nagy Kamilla előadása szórakoztatja az utasokat.a. Hol találhatók a Rákóczi vár romjai?1 Hargita hegységX Gyimesbükk2 Máriaradnab. Hol hallgathatjuk meg Dévai Nagy Kamilla előadóművész előadását?1 MadéfalvánX Csíkszeredán2 Csíkszentsimonban és Madéfalvánc. Hol kóstolhatjuk meg a Magyarországi Borrendek zászlós borait?1 Ezeréves határnálX Madéfalván2 Csíksomlyónd. Hányadik alkalommal indul útjára 2018-ban a zarándokvonat?1. 5. alkalommalx. 15. alkalommal2. 11. alkalommale. Ki lesz 2018-ban a zarándokok fővédnöke?1 Böjte Csaba ferences testvérx. Urbán Erik csíksomlyói ferences szerzetes2. Orosz Lóránt szentkúti ferences szerzetesA csíksomlyói búcsú a magyar római katolikus hívők által minden év pünkösdkor, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben, pünkösd szombatján.A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb lutheránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált) Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A hagyomány szerint a székelyek legyőzik az erdélyi fejedelem seregét, azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút. A csíksomlyói búcsú Románia kommunista diktátorának, Nicolae Ceausescunak az 1989-es bukása után nemcsak az erdélyi, de a világ keresztény magyarságának ökumenikus közös nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé vált.A fentiek emlékére gyűlik össze minden év pünkösd szombatján a katolikus székelység, akik Kissomlyó hegyén nyírfaágakkal ékesített zászlókkal körmenetet tartanak. A hagyomány szerint a menet elején keresztaljakkal vonulnak a szentmisére, ugyanúgy mint aáltal érkezett zarándokok.a. A Csíksomlyói Búcsúra érkező zarándokok többnyire milyen valláshoz tartoztak?1 Római katolikusx Pünkösdista-Adventista2 Unitáriusb. Melyik napon és hol tartják a csíksomlyói szentmisét?1 Csíksomlyói kegytemplomban vasárnapx Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben pünkösd szombatján2 Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti pünkösd hétfőjén a nyeregbenc. Mikor vált a magyar kereszténység ökomenikus közös ünnepévé a csíksomlyói zarándoklat?1 Ceausescu bukása után (1989)X Trianont követően (1920)2 Kiegyezés évében (1867)d. A zarándokok mit visznek magukkal a vonuláskor?1 Májusfátx Székely zászlót2 Keresztaljakate. A legendás csatában melyik erdélyi fejedelem seregét verték meg a székelyek 1567-ben?1 Bethlen Gáborx Bocskai István2 János Zsigmond