Mutatjuk, melyik márkájú autókat lopják el a leggyakrabban megyénkben - hírgrafika

Négy évvel ezelőtt az egyik legmegbízhatóbb kocsi, a Suzuki bizonyult a hazai tolvajok. 2014-ben 100-ból 6 lopott kocsi Swift volt. Az akkori top 12-es lista további márkái, típusai így festettek: Suzuki SX 4, Toyota Corolla, VW Polo, Skoda Octavia, Suzuki Ignis, Renault Megane, Ford Fiesta, Ford Focus, VW Transporter.Ha megnézzük az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) friss adatait, akkor átrendeződést tapasztalunk a 10 leggyakrabban körözött személygépkocsik között. (A típusokat már nem teszik közzé.) Idén az első hat hónapban Fordból loptak a legtöbbet (49) itthon, de a tolvajok többször tulajdonítottak el Skodákat (40), Volkswageneket (39) és Opeleket (36) is.A Suzukit 29 alkalommal "lovasították meg" az elmúlt fél év alatt, ami épphogy megelőzi a lopott Toyotákat (28). Az a korábbi években is szembetűnő volt, hogy a prémiumkategóriás járművekkel nem mernek kezdeni a tolvajok. E téren a helyzet változatlan.A BMW 28 lopott személyautóval szerepel a tízes körözési toplistán, míg Mercedesből húszat vittek el. Bár azt nem közölték, hogy milyen típusú kocsikról van szó, feltehetőleg régebbi, 12-15 éves modellekről. Ezt támasztja alá a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletének kérdéseinkre összeállított általános válasza.Az összes lopott gépjármű 2017-es listáját nézve is legtöbbször Fordok nyomába eredtek a rendőrök. A VW áll a "dobogó" második helyén, míg az Opel harmadik, a Suzuki negyedik. Szemben a lopott személyautók rangsorával, a Skoda épphogy top 10-es. Utóbbi kimutatás meglepetése, hogy tavaly 78 darab Simsont "kötöttek el" hazánkban.Az egykori kelet-német ipar közismert motorját a kilencvenes évek eleje óta nem gyártják, keveset látni belőlük az utakon, ám úgy tűnik, hogy ez a tolvajokat nem zavarja. A rendőrségi statisztikák szerint az elmúlt években jelentősen csökkent az autólopások száma itthon. 2018 első félévében mindössze 384 kocsira adtak ki körözést. Viszonyításképp: 2017-ben az elrendelt körözések száma 1125, míg 2014-ben 3562 volt.Győr-Moson-Sopron megyében 2016-ban és tavaly is 24 gépjármű lopás történt, az idei év első hat hónapjában 9. A nyomozások eredményessége változó. Tavaly az esetek közel 85 százalékában sikerrel jártak a nyomozók, míg két éve 54 százalékos volt ez a mutató. Idén jelenleg 44 százalékon állnak az illetékes rendőrök.A megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-munkatársai hozzátették: az utóbbi három évben főként a kisalföldi megyeszékhelyen és Győr vonzáskörzetében törtek fel és hajtottak el a kocsikkal a tolvajok. Van rá példa, hogy kihasználják a tulajdonosok figyelmetlenségét: előbb zsebre teszik az indítókulcsot, majd elhajtanak a járművel.Győr-Moson-Sopron megyében az eltulajdonított kocsik kétharmada erősen használt kategóriájú. Ezeket alkatrészként akarták eladni az elkövetők. A többi jármű 1,7 és 7 millió forint közötti árkategóriába tartozott.