Mutatjuk, hol érdemes korcsolyázni a Balatonon! - videó

Röviden a legfontosabb információk:

Korcsolyázók Balatonfüreden, a felvétel a Tagore sétány irányából készült. Fotó: Balatontipp.hu

- Hivatalos jégpálya Tihanyban, Keszthelyen, Siófokon, Balatonfüreden, Balatonföldváron- Jó minőségű "szabadjég" Alsóörsön, "Tobrukban", Örvényesen, Tihanyban, Vonyarcvashegyen, Balatonudvariban, Balatonalmádiban- Jeges bulit terveznek Alsóörsön, Balatonföldváron, Vonyarcvashegyen, BalatonalmádibanA meteorológusok szerint pénteken rengeteg hó eshet, de ha megfelelően takarítják a jeget, szombattól már újra hideg, tiszta idő lesz, ami kiváló a korcsolyázáshoz.Az idei szezonban a Balatonnál a tihanyi Belső-tó jegét jelölte ki elsőként hivatalosan is csúszkálásra január 7-én a helyi önkormányzat.A pálya mellett büfé is nyílt meleg italokkal, és a kijelölésnek megfelelően hétköznap 12-17 óráig, hétvégén 10-17 óráig folyamatos ügyeletet is biztosítanak a füredi önkéntes tűzoltóegyesület tagjai, hogy esetleges probléma esetén azonnal tudjanak segíteni -Bővebb információkért