Mutatjuk, hogyan küzd a Tesco az élelmiszer-pazarlás ellen - győri videó

Rengeteg élelmiszert dobunk kukába



A Magyar Élelmiszerbank Egyesület adatai szerint Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik évente. A hulladék mennyiségéért felelősek a háztartások, a kereskedők és nagy a veszteség a termelői oldalon is.

Elsőként a "csúnya" almákat vettük szemügyre. A gyümölcsök héja kicsit foltos, a méretük az átlagosnál kisebb. Nem állítjuk, hogy egy gondos nagymama az unokája kezébe nyomna ilyen gyümölcsöt. Azt azonban igen, hogy finom almás pitét sütne vagy kompótot főzne belőle."Magyarországon és az egész Európai Unióban az alma szigorú szabályozás alá esik. Csak ennek az előírásnak megfelelő minőségű almát árulhatnak az üzletek. A mi `Tökéletesen tökéletlen´ almáink még megfelelnek a másodosztályú besorolásnak, viszont az eddigi piaci gyakorlat alapján ilyen minőséget senki sem forgalmazott" - kezdte Fogarasi Gábor, aki a Tesco hazai gyümölcs-zöldség kínálatának minőségével foglalkozik. "Ha nem kerülnének ezek a gyümölcsök a polcokra, akkor már a termelőnél megsemmisítés várna rájuk. Ez a korábbi években nagy mértékű pazarlást okozott. Az esztétikailag hibás almák a kieső termés 30-40 százalékát is kitehetik" - vette át a szót Bérces Éva működésfejlesztési menedzser.A sárgarépák esetében kevésbé szembetűnő a különbség, mint az almáknál. A többségük törött és hasadt, de ezt úgy is felfoghatjuk, hogy könnyebb a levesbe vágni a "hibás" példányokat. Ráadásul a hasadt répák aránya akár a 60 százalékot is elérheti a betakarítás után kiválogatott alapanyagnál. A burgonyákon növekedési hasadások, felületi bőrhibák látszanak és valamivel kisebbek hagyományos társaiknál. Több gyümölcs és zöldség esetében ugyanakkor nem a méret számít. A burgonyák esetében biztosan nem."Vizsgálatok szerint a kisebb méretű burgonyák a legfinomabbak. Igaz, az apró burgonyákat nehezebb hámozni. Ezért a vásárlók a nagyobb társaikat részesítik előnyben jelenleg" - folytatta Fogarasi Gábor.A szóban forgó zöldségek, gyümölcsök értékesítése komoly kihívás. Az üzletláncok belső, vállalati szabályozási okokból eddig száműzték a polcokról ezeket a terményeket. "A `Tökéletesen tökéletlen´ termékek a brit Tesco üzletekben nagy népszerűségnek örvendenek. A szigetországi vásárlók több fórumon méltatták az élelmiszer-pazarlásnak gátat szabó kezdeményezésünket. Itthon is jók a visszajelzések. Ebben szerepet játszik, hogy ezek az almák, répák, burgonyák 10-20 százalékkal olcsóbbak" - mondta Varga Eszter, a Tesco szóvivője."Elsősorban magyar termékeket részesítek előnyben, sokat járok a Vásárcsarnokba. Nem az akciókra vadászom, tudatos vásárlónak tartom magam. Így örülök az élelmiszer-pazarlás ellen küzdő ötletnek" - szólaltattuk meg Szabó Bernadettet, aki tőlünk értesült a `Tökéletesen tökéletlen´ koncepcióról. A szlogen miért angolul olvasható a polcokon? - vetettük fel. "Ez olyan kérdés, mely finomításra vár. Hangsúlyozom, egyelőre teszt jelleggel áruljuk a termékeket. Szeretnénk, ha egyre több áruházunkban lenne elérhető ez a kínálat, és vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy más gyümölcsök és zöldségek is bekerülhessenek a kínálatba" - válaszolta Varga Eszter.A Tesco más módon is törekszik az élelmiszer-pazarlás csökkentésére. Számos áruházban az előírások miatt már nem eladható, de még fogyasztásra alkalmas zöldségeket, gyümölcsöket és pékárut aés helyi partnereinek segítségével rászorulóknak adományozzák, vagyis szintén nem vesznek kárba. Következő riportunk erről szól majd.