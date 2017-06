Mutatjuk az év védőnőit! - fotók

Az öröm pillanatai.

A Magyar Védőnők Egyesülete évek óta díjazza a védőnőket áldozatos munkájuk elismeréseként. Idén is az édesanyák és édesapák jelölhették segítőiket az "Év Védőnője" díjra. Minden évben szakmai zsűri ítéli oda öt kategóriában a díjakat, idén először azonban a közönség is megválaszthatta kedvencét. Összesen több mint 76 000 voks érkezett a kezdeményezés főtámogatója, a Sudocrem Magyarország Facebook oldalára.A Védőnők Napja rendezvényen 2017. június 13-án, ünnepélyes keretek közt adták át az "Év Védőnője 2017 a Sudocrem támogatásával" díjakat. A védőnők elhivatott, családokat támogató munkáját idén összesen 5+1 kategóriában ismerték el. A díjjal a Magyar Védőnők Egyesülete a hazánkban 102 éve működő, speciálisan magyar foglalkozás fontosságára hívja fel a figyelmet évről évre.A védőnők feladata nem merül ki csupán tanácsadásban és a kisbabák gondozásában, sokszor szinte családtagként vesznek részt az anyák és a gyermek mindennapjaiban, már egészen a várandósság korai szakaszától. Illetve az sem ritka, hogy segítségükkel még az édesapákat is jobban be lehet vonni a kisdeddel kapcsolatos teendőkbe.

A díjazottak.

"A kezdeményezés elindításával az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet hazánk védőnőinek elhivatottságára. A családok otthonaiban, zárt ajtók mögött zajló munkát szeretnénk megismertetni a szélesebb közönséggel" – kezdte Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke."Aktív védőnői éveimre visszatekintve látom, hogy a mindennapi munkához mekkora erőt adott a sok mosolygós, hálás tekintet, az, amikor a tanácsom segítségével egy-egy nehezebb helyzetet sikerült megoldani a szülőkkel közösen.Az egyesület elnökeként örömmel tölt el a díjazottak meghatottsága, akik hatalmas lelkesedéssel fogadják az elismerést, hiszen a mindennapi rohanásban sokszor nem nyílik rá lehetőség, hogy ilyen szinten köszönetet mondhassunk a védőnőknek áldozatos munkájukért. Az elismerés a díjazottakon keresztül minden kolléganőnek szól" – mondta el Csordás Ágnes Katalin.

A 2017-es díjazottak



Kistelepülés kategória: Szatmáriné Bazsa Rózsa területi védőnő, Jászszentlászló



Közepes méretű település kategória: Komjátiné Kocsis Edit területi védőnő, Pomáz



Nagyváros kategória: Szabóné Kiss Éva területi védőnő, Kecskemét



Szakmai védőnő kategória: Hirlingné Joó Zsuzsanna, járási vezető védőnő, Vác



Védőnői tanácsadói közösség kategória: Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat Területi védőnők: Tóth Mónika, László Kinga, Tóthné Bajáki Rozália, Mihály Imréné, Nagy Erika, Endre Csilla, Dr. Szendreiné Lőrincz Angéla, Vidács Tímea, Rigó Renáta, Huczka Anita. Iskolavédőnők: Uljanics-Tóth Tímea, Tarjányi Gabriella, Tarnóczki Sándorné, Surányiné Pap- Ferenc Izolda, Szolnoki Irén, Nagyné Erdélyi Sarolta



Közönségdíj kategória: Harcsa Péterné területi védőnő, Tata

Gyönyörű emléket vihettek haza a kitüntetettek, a díjról szóló oklevél mellé tradicionális üvegfestéssel készült, egyedi tervezésű iparművészeti nyakékét kaptak. A Magyar Védőnők Egyesülete immár hetedik éve emlékezik meg hazánk védőnőiről. Idén a Sudocrem fő támogatóként állt a kezdeményezés mellé és Facebook oldalán választották meg a közönségdíjast.