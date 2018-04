Mutatjuk a legjobb majális programokat megyénkben!

Sopron

Bringásnap04. 29., vasárnapSétahajókázás. Bringashow. Triálbemutató, kerékpáros-vetélkedő, KRESZ-bemutató és Ki mit tud?, előadás. Kerékpáros-időfutam Gönyűig. Aszfaltrajzverseny. 19 óra: Bon-Bon-koncert.Gasztronap04. 30., hétfőSétahajókázás. Gasztroutca különleges ételekkel. 10 óra: Az Alma együttes koncertje. 14 óra: Gastro Stand Up – főzőshow Serényi Zsolttal és Eszement Kuktájával. 17 óra: Janicsák Veca műsora. 19 óra: Kelemen Kabátban-koncert.Családi nap05. 01., keddSétahajókázás, főzőverseny, futóverseny. II. Nemak Foci-kupa az ETO-stadionban. 10.30 óra: Az Apacuka zenekar koncertje gyerekeknek. 15 óra: Nótár Mary műsora. 17 óra: Az Irigy Hónaljmirigy műsora. 19 óra: Intim Torna Illegál-koncert.04. 29., vasárnapVeres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola, 8–13 óraFém- és papírpénzek, kitüntetések, érmék és plakettek, jelvények, régi képeslapok, bélyegek, metszetek, részvények, telefonkártyák, egyéb régiségek cseréje, adásvétele. Díjtalan árbecslés – szaktanácsadás. A belépésdíjtalan.05. 01., keddXantus János Állatkert, 9–17 óraHagyomány már, hogy május 1-jén az állatkert több színes programmal várja az érdeklődőket. Idén is érdemes lesz kilátogatni az állatkertbe.05. 01., keddAranyhal Szabadidő Központ, 8–17 óraCsaládi program, ahol a versenyzők által készített és szakértő zsűri által értékelt halászleveket megkóstolhatják az érdeklődők. A nap folyamán gyermekprogramokkal, a színpadon pedig zenés, táncos és kulturális programokkal várják a kilátogatókat. Ingyenes.04. 27., péntek18 óra: A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola előadása a tánc világnapja alkalmából. Vaskakas – Bartók Terem.04. 28., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Dödölle. Vaskakas – Aprók Terme.19 óra: Heisenberg – az Orlai Produkciós Iroda vendégelőadása felnőtteknek. Vaskakas – BartókTerem.Egy zsúfolt pályaudvaron egy nő megpillant egy idős férfit, és hirtelen ötlettől vezérelve a nyakába csókol. Alex, a hetvenes hentes és Georgie, a negyvenes pincérnő beszélgetni kezd. Lassan, minden logika és társadalmi konvenció ellenére rájönnek: nekik dolguk van egymással. A találkozás alapjaiban forgatja fel az életüket, és végül nagy utazásra is vállalkoznak, hogy utolérjék életük elmulasztott lehetőségeit...A cím Werner Heisenberg német fizikusra, a határozatlansági reláció elvének kidolgozójára utal. Az elv értelmében bizonyos fizikai mennyiségek csak bizonyos határig ismerhetők meg egyszerre és pontosan. Vagyis minél pontosabb értéke van az egyiknek, annál pontatlanabb a másiknak.04. 29., vasárnap11 óra: Frakk, a macskák réme Vaskakas – kamaraterem19 óra: Ne most, drágám! – a Veres1 Színház előadása. Vaskakas – Bartók Terem.05. 01., kedd15 óra: a Lippentő táncegyüttes gálaműsora. Vaskakas – Bartók Terem.04. 28., szombatGárdonyi u. 45., 10 órától10 óra: Megnyitó. Szent György legendája. 11 óra: Vadrózsa Cirkusz: ugrókötél-bemutató, zsonglőrshow, egykerekűshow, porondmester: Szarka Fedor Guido. 12 óra: Kajárpéci Vízirevü – Ökológiai meztéllábnyom. 13 óra: Ebéd. 14 óra: Színház: A kacor király. 15 óra: Barantabemutató. 16 óra: A Mosonszentmiklósi Néptánc Egyesület műsora, utána táncház. Zenél a Csángálló zenekar. Kézműves-foglalkozások, népi mesterségek, játszóházak, társasjátékok, íjászat, lovaglás, hagyományőrző lovagkori bemutató, Waldorf-bábjáték kicsiknek – Az égig érő fa. Kiállítás Jankovits Jusztina munkáiból. Vásári kavalkád – kézműves termékekkel. Hagyományos és vegetáriánus ételek, kemencében sült langalló. www.vadrozsawaldorf.hu04. 30–05. 01., hétfő-keddPéri sportpálya (Rózsa utca 1.)Kétnapos, amatőröknek szervezett lovasverseny, amelyen lovasbemutatókat is tartanak. A versenyszámok mindkét nap 9 órától kezdődnek. Nevezni a nevezes@amatorverseny.hu-n lehet. További infóa 06-30/261-6443-as számon.04. 30., hétfőFő tér15 óra: Orfeus lemezbemutató koncert. 16.30 óra: Ünnepélyes megnyitó. 16.35 óra: Zorall. 18 óra: Csilievő verseny. 18.30 óra: Reckless roses – Guns N’ Roses Tribute. 19.15 óra: Virslifaló verseny. 20 óra: Deák Bill Blues Band élő nagykoncert. 21.45 óra: Gitárzúzó verseny. 22.15 óra: Rock’inger. 0 óra: Záróra. 15–20 óra: Gyerekprogramok, rodeóbika, buborékjátszóház, Ramazuri játéktér. Ezenkívül számos vendéglátó, árus, kézműves és borász várja az érdeklődőket és a résztvevőket. A belépés ingyenes. Bővebb információ, illetve az egyes versenyekre jelentkezés a 06-96/471-733-as számon.04. 28., szombatKismorotva-tó10 órától: Megnyitó, ostorpattogtatás, testfestett tehén – anatómiai bemutató élőben, Halászi Lovasbandérium felvonulása, számadó bot átadása a gulyásnak – gulyakihajtás a legelőre. Benkovich Ferenc pápai prelátus, plébános ősi magyar szokás szerint megáldja a gulyát, dudás és tárogatóműsor, ebéd. 14–19 óra: A Kék Duna Dalkör műsora, a Rezeda népzenei együttes műsora, a Dunaszegi Népdalkör műsora, Aranyszamár Bábszínház – Erdő könyve, Mintapinty zenekar – gyermekkoncert, Hangraforgó zenekar – népzenei koncert, Hanság Big Band – koncert.Egész napos kísérő- és kiegészítő programok: traktorvezetés gyerekeknek – igazi, nagy traktorral, bocisimogató, veterántraktor-bemutató, Virgonckodó-játszóház és állatsimogató, falunéző veterántraktor-járat, „Pöttöm Gazda" vetélkedő gyerekeknek, díjazásért, stabilmotor-bemutató, agrártotó felnőtteknek, díjazásért, „Tej-út" Tejkamion – Interaktív bemutató, bocitól a polcig, szabadtéri kovácsműhely, korongozás, tűzoltó-bemutató, kosárfonás, halászháló-készítés, ökörsütés. Lufihajtogató Miki bohóc várja a gyerekeket, lesz állatos arcfestés, házirétes-kóstoló, pálinkakóstoló, kávékóstoló és termelői piac is. A rendezvényre való belépés ingyenes.04. 29., vasárnapFehér Ló Közösségi Ház14–16 óra: Játszóház: anyák napi ajándékkészítés, valamint papírfigurák készítése és persze játék. 16–17 óra: Mesemoziba várják a családokat, ahol kedvelt rövid mesefilmekből készített összeállítás látható. Korhatár nélkül megtekinthető.A részvétel ingyenes.Wittmann Antal park04. 28., szombatRégi idők új arcai est18 óra: PinkMist. 19 óra: Bolero. 20.30 óra: Beat Burger. 22.30 óra: HenHouse.04. 29., vasárnapFiatalok estje18.30 óra: Kerekes Band. 21 óra: Péterfy Bori & Love Band. 23 óra: Hoppáré zenekar.04. 30., hétfőRockest18.30 óra: Nagy Feró és a Beatrice. 21 óra: Ossian. 23 óra: PoWeR zenekar.05. 01., kedd10–10.30 óra: Pulzus TSE. 10.35–10.55 óra: Kelet Lányai Hastánccsoport. 11–11.30 óra: Okay Dance. 11.35–12 óra: El Paso. 12.05–12.35 óra: HungaRytmic. 12.40–12.50 óra: HedoniZm Crew. 13–14.30 óra: Élő kívánságműsor Attilával és Hajnival. 15–16 óra: Gazdász néptáncegyüttes és Sárarany zenekar. 16.30–17.30 óra: Alma zenekar. 17.30–18.30 óra: Babtársulat – óriásbábos utcaszínház. 18.30–20 óra: Garami Funky Staff feat Veres Mónika. 20–21 óra: Mosonma-gyaróvári Ütőegyüttes. 21–22.30 óra: Zoltán Erika-koncert.Idén sem maradhat el a Soproni Városi Majális, amelynek ebben az esztendőben is a Lővér Kemping ad otthont. A helyszínen az utazó vidámpark szórakoztató eszközei mellett az alkalmi színpadon gazdag programkínálattal, a hatalmas területen pedig vásári forgataggal várják az érdeklődőket 2018. április 29. és május 1. között!A rendezvény alatt a Szabó Vidámpark, mutatványosok, kézműves kirakodóvásár és igényes vendéglátás várja a kedves érdeklődőket. A szervezők kérik a kilátogatókat, hogy a rendezvényt tömegközlekedéssel, gyalogosan vagy kerékpárral közelítsék meg. Gépjármű parkolási lehetőség az idei évben is kizárólag csak a kijelölt helyen, a Horváth Racing oktató és vizsgapályáján lesz lehetséges (szeméttelep mellett).Széchenyi Ödön park04. 30., hétfő19.15 óra: A Hegykői Tűzoltózenekar szabadtéri koncertje.05. 01., kedd10 óra: Zenél a Hegykői Tűzoltózenekar. 11 óra: Buborék együttes. 12 óra: A Diamant-Genius Tánciskola. 12.30 óra: A Kanizsa–Lamm Quartet műsora. 14 óra: Veterán autók kiállítása, majd Delalamm. 17 órakor: Szabó Benedek és a Galaxisok lépnek közönség elé. Akik kockás plédet és piknikkosarat hoznak magukkal, azok között ajándékokat sorsolnak ki.05. 01., keddSzabadidőközpont és könyvtár udvaraGyülekező, regisztráció 8 órától, rajt 9 órakor.Távok: 1, 4, 6, 10 km; kategóriák: futás és gyaloglás.Regisztrációs díj nincs. A felajánlásokat nehéz helyzetű gyermekek támogatására fordítják a szervezők.Ingyenes programok:extrém hinta, ugrálóvár, indián akadálypálya, buligolyó, lufihajtogatás, Airwheel.