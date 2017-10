Mutatjuk a GYED-trükköt - százezreket érhet a húzás

A GYED - a GYES-sel ellentétben - nem jár alanyi jogon, hanem függ a szülő korábbi keresetétől. Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult, aki a gyermek születését megelőzően két évben legalább 365 napon át biztosított volt.A gyermekgondozási díj függ a szülő korábbi keresetétől, annak 70 százalékát kaphatja. Egyetlen megkötés viszont van, ez az összeg nem lehet több havonta, mint a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka (ebből 10 százalék nyugdíj-járulékot és szja-előleget vonnak le). Tehát idén maximum 160 650 forintot kaphatnak a kisgyermekesek. Ez az összeg jövőre egyébként 173 502 forintra emelkedik, mivel a minimálbért is megemelik majd 8 százalékkal.Abban az esetben, ha mindkét szülő jogosult GYED-re, és "normális" adót vonnak tőlük, érdemes a fizetésekkel is számolgatni. Ha ugyanis kettejük keresete között nagy az eltérés, akkor anyagi szempontból annak érdemes otthon maradnia, akinek alacsonyabb a jövedelme.Igaz, az alacsonyabb keresetű szülő kevesebb GYED-et fog kapni, mint a magasabb keresetű, de még így is kevesebb pénzkiesést jelent, mintha annak a szülőnek esnek ki a jövedelme, aki több pénzt visz haza.a Pénzcentrum oldalán!