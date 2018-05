Munkák az M1-esen - mutatjuk, hol számíthatunk torlódásokra az autópályán nyáron

Érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni, hogy elkerülhessük a torlódásokat az M1-esen. Fotó: Kiss T. József

Tragédia: meghalt a Közút munkatársa



Az M1-esen zajló javítási munkák során eddig nem történt baleset. Május 17-én az M0-s autóúton a Közút munkatársát, aki terelésben tartózkodott, teherautó gázolta halálra.



"Újra felhívjuk a figyelmet, hogy a gyorsforgalmi utakon kihelyezett forgalomtechnikai jelzések, sebességkorlátozások nem véletlenül vannak kint. Kérjük az autósokat, hogy a munkaterületek mellett fokozott óvatossággal haladjanak az úton dolgozók biztonsága érdekében. Őket is hazavárja a családjuk" - közölte Pécsi Norbert Sándor.

A "t" május 10-én jegyeztük. Azon a csütörtöki napon a kocsisor 30 km hosszan állt vagy haladt lépésben. Most a héten csütörtökön és pénteken 2-3 km-es volt a torlódás Herceghalom és Biatorbágy térségében."Az M1-es autópálya javításához eddig 14 ezer tonna aszfaltot használtunk. Az év hátralévő részében a jelenlegi tervek szerint további 56 ezer tonna aszfaltot dolgozunk a sztrádába" - kezdte Pécsi Norbert Sándor. A Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője szerint az elmúlt hetekben a korlátozások száma csökkent. A haladó sávokban időszakosan találkozhatunk útzárral, néhány helyen a leállósávokban és a kapaszkodósávokban fixek már csak a terelések. Utóbbiak a forgalmat nem vagy alig zavarják.Ettől függetlenül nyáron biztosan nem áll a munka hazánk legforgalmasabb közlekedési ütőerén. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel egy hónapja kezdődött a teljes körű felújítási munka első üteme. Ez az M0-ás csomóponttól 2,5 km-es szakaszt érint. Miután itt végeztek, várhatóan július közepén indulhat a Győr felé vezető irányban, a Bicske és Tatabánya közötti közel 12 km-es szakasz rendbe tétele. Itt már történhetnek csúszások, ütemterv szerint az említett 12 km-es szakasznak őszre kell késznek lennie. Az úthibák korrekciója mellett végzik a szükséges korlátjavítási és egyéb karbantartási, kaszálási munkákat is a sztrádán.A tavaszi "szabályt" nyáron is tartsák fejben: mielőtt felhajtanak az M1-esre, tájékozódjanak a-n vagy a 06-1-336-2400-s telefonszámon.