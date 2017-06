Most kiderül, mi lett a Pöttyös új nyári íze

Az új finomság alapja a hazánkban is kifejezetten népszerű és jellegzetes ízű gyümölcs, az eper. A habkönnyű piskótalapok közé ezúttal a kakaós és tejes krém helyett az eper íz került, így született meg az epres-joghurtos tejszelet.



A Pöttyös család legismertebb terméke a Túró Rudi, amelyek közül az egyik legnépszerűbb fajta az epres lekvárral ízesített. Az eperről pedig szinte mindenki tudja, hogy nagyon sok felhasználási lehetőséget kínál, ha a meleg nyári napokon egy igazán finom és egyben hűsítő kényeztetésre vágyunk.



A hideg eperkrémleves, az epres túrótorta, az eperturmix, vagy éppen az eper fagylalt nemcsak az ízével, az illatával is kényeztet. Mindennek köszönhetően döntöttek úgy a márkánál, hogy ezúttal a Tejsüti rajongóinak is kedveskednek és megalkotják az első gyümölcs ízű könnyű desszertet.



Az új Tejsütivel elsőként az InterSpar és a SPAR üzleteiben találkozhatunk, majd ezt követően országosan is elérhető lesz a termék.