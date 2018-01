Mosonmagyaróvári és csornai férfi az Interpol-listán

Konczos Máté és Kárpáti Krisztián Fotó: www.interpol.int

Az Interpol által kiadott listára nemzetközi elfogatóparancs alapján, a hatóság kérésére és az Interpol szigorú vizsgálata után kerülhet fel egy-egy elkövető. Budapesten is működik Interpol-iroda, melynek feladata többek között a nemzetközi körözések kiadása, s a külföldön elfogott gyanúsítottak hazaszállítása. Magyarországon a kisebb súlyú bűncselekményekre is kibocsátanak európai és nemzetközi elfogatóparancsot, ám például az Egyesült Államok csak a legsúlyosabb bűnelkövetőkre ad ki ilyet.Ha él a nemzetközi vagy európai elfogatóparancs, a tag- államok az Interpol-adatbázisba felvisznek egy úgynevezett piros sarkos körözést. Ebben találhatóak a személyes adatok: a gyanúsított fényképe és ujjlenyomata, s oda írják a bűncselekményt is.

Egy hete négyet fogtak el



Egy héttel ezelőtt, vasárnap Győr-Moson-Sopron megyében négy körözött férfit fogtak a rendőrök. A járőrök aznap délelőtt Győrben ellenőriztek egy 52 éves férfit, s kiderült, Szlovákia körözi. Este 8 óra után egy 48 éves férfit igazoltattak, s megállapították, hogy a Celldömölki Rendőrkapitányság elrendelte a körözését, mivel egy kiszabott helyszíni bírságot nem fizetett be. Az egyenruhások K. Miklóst elfogták, előállították és őrizetbe vették. A járőrök este háromnegyed 11-kor szintén Győrben ellenőriztek egy 36 éves férfit – kiderült, hogy körözését a Győri Járásbíróság elrendelte. A Soproni Rendőrkapitányság járőrei este fél 10-kor Sopronban igazoltattak egy 51 éves férfit, akit a Nagyatádi Rendőrkapitányság és a Csurgói Járási Hivatal is keresett.

Győr-Moson-Sopron megyéből két férfi szerepel a 32-es magyar listán (közöttük hét nő olvasható). A 26 éves mosonmagyaróvári Kárpáti Krisztiánt rablással gyanúsítják. Ismertetőjegye a nyakán található tetoválás. Csornai születésű az a férfi, akit csalás, okirat-hamisítás és sikkasztás miatt keresnek. Konczos Máté az adatbázis szerint idén áprilisban ünnepelheti 33. születésnapját. A listán egyébként a leg- idősebb magyar egy 80 éves férfi, akit csalásért köröznek, a legfiatalabb pedig egy 22 éves fiatalember, aki a gyanú szerint drogkereskedéssel foglalkozott.A tapasztalatok szerint idővel egyre nagyobb az esély arra, hogy megtalálják a hatóságok elől külföldre menekült bűnözőket, a bujkálás ugyanis költséges. Az Interpol listájára korábban felkerült a karcagi piramisjátékos, Dobrai Sándorné Marcsika, a Kun-Mediátor ügy kulcsszereplője, akit sikkasztással vádolnak, s végül bő egy éve egy Belize-hez tartozó szigeten találták meg.