Modern városok - Sportközpontok épülnek Szombathelyen

Hende Csaba (Fidesz) az Országgyűlés alelnöke, a térség parlamenti képviselője hétfőn a projektindító sajtótájékoztatón kiemelte: a mintegy 550 millió forintos újabb beruházássorozat hozzájárul Szombathely élhetőségéhez, az életminőség javításához és a város fejlődéséhez. A kormánypárti politikus reményei szerint a most induló beruházások határidőre elkészülnek majd.



Puskás Tivadar, (Fidesz-KDNP) Szombathely polgármestere közölte, a Szent Mártonról elnevezett lovassport- és hagyományőrző központ a Homok úton, a volt szabadidőközpont helyén épülhet fel. Lovaglópályák, lovarda, lelátók, öltözők létesülnek; a központ alkalmas lesz kiállítások, kézműves foglalkozások, vásárok, de akár történelmi játékok, szakmai konferenciák rendezésére is. A tervek a 195 millió forintos támogatásból 2018 végéig készülnek el, a teljes beruházás 3,5 milliárd forintba kerül majd, amire újabb támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat.



A polgármester szólt arról, hogy a Késmárk utcai, több fedett teniszpályát magában foglaló teniszcentrum tervezésének és felépítésének költségeit is tartalmazza az elnyert 267,7 millió forint támogatás; a tervezés határideje 2018. június, a kivitelezésé pedig 2019. december.



A Gothard-kastély felújításának terveit a városvezető elmondása szerint 94,5 millió forintból 2019 márciusáig készíthetik el, és ha a megvalósítást - amely 1,8-2 milliárd forintot igényel - szintén támogatja a kormányzat, a felújítás első üteme 2020-ig készülhet el. A turisztikai célú rekonstrukció során nemcsak a kastélyépületet, hanem a kastély parkját, az egykori angolkertet is felújítanák.