Mennyiért lehet ma kempingezni a Balatonnál?

Személyi díj: 1000-1500 forint

Sátorhely: 600-900 forint (nagyobb méret esetén 1000-3000)

Lakókocsihely bérlés: 3-10 ezer forint (ez is méretfüggő)

Parcella (területhasználat díj = autó + lakókocsi + áram): 2500-4000 forint

Bungaló vagy mobilház (min. 4 fő): 20-25 ezer forint

Lakókocsi bérlés: 9-15 ezer forint (ez is méretfüggő)

Kutya (nem mindenhol lehet): 800-1000 forint

Áram: 500-900 forint

Parkolás: 500-600 forint

Mosás: 400 forint

Ágynemű bérlése: 1000 forint

Idegenforgalmi adó (IFA): 400-450 forint

Nagyon sok kemping üzemel az országban, többnyire vízpartokon, de a legtöbb természetesen a Balaton partján található. Eddig úgy néz ki, hogy jó a szezon a kempingeseknek, túlszárnyalhatják a tavalyi idényt, bár ezt még nem lehet biztosan kijelenteni, hiszen az időjárás nagy befolyással bír a kempingező turistákra -Általában sátrakkal és lakókocsikkal lehet kempingezni, de egyre több helyen már mobilházak és bungalók is vannak. Árak tekintetében természetesen utóbbiak a legdrágábbak, és a sátor a legolcsóbb. Mégis egyre népszerűbbek a kempingek területén található bungalók, foglalni szinte már lehetetlen. Ugyanakkor a lakókocsis parcelláknál sincs túl sok hely, sátorozni viszont még bőven lehet.Kempingezésénél mindig van egy úgynevezett személyi díj, ami mellett a sátorhely-, lakókocsi- vagy mobilházbérlésének is megvan a díja. De azzal is számolni kell, hogy valahol plusz díjat számolnak fel az áramért, az idegenforgalmi adó pedig mindenki számára kötelező. A Pénzcentrum cikke szerint tételesen az alábbi költségekre számíthat, aki kempingezni indul:A fenti szolgáltatások nem minden kempingben érhetőek el, valahol például nincsenek bungalók vagy mobilházak, illetve kutyát sem mindenhova lehet bevinni. Olyan kemping is van, ahol nem számolnak fel plusz díjat az áramhasználatért.Árak tekintetében nincsenek túl nagy különbségek a kempingek között. Például, ha egy 4 tagú család (2 felnőtt, 2 gyerek) szeretne egy éjszakát lakókocsival eltölteni valamelyik helyen, akkor körülbelül 7 ezer forintért megtehetik. Két felnőtt számára egy éjszaka sátorral nagyjából 4-5 ezer forint körül mozog.