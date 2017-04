Megyénk legjobb tűzoltói mérték össze tudásukat - fotókon a küzdelem!

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ez évben tizenegyedik alkalommal hirdette meg az országos tűzoltó szakmai vetélkedő sorozatot. A felmenő rendszerű verseny megyei fordulóját a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság április 12-én Győrben tartotta meg. A vetélkedőn nagy hangsúlyt kaptak az elméleti tudás mellett a gyakorlati feladatok, azon belül pedig az, hogy a kiszabott feladatsort – az alapvető munkavédelmi, balesetvédelmi, szakmai előírások betartása mellett – ki mennyi idő alatt képes végrehajtani. A megyei megmérettetések kiemelt célja az országos döntőn való indulási jog megszerzése volt.A versenyen a szakfelszerelések, illetve a technika kihasználásával életszerű feladatokat kellett megoldani, káreseményeket felszámolni. A feladatsor végrehajtása során az alapvető szakmai előírások, szabályok betartása mellett a végrehajtási idő került előtérbe. A sikeres végrehajtáshoz elengedhetetlen volt a megfelelő fizikai erőnlét, az alternatívák felismerése, kihasználása. Az előírások figyelmen kívül hagyása büntetőpontokkal járt. A gyakorlati rész magába foglalta a gépkocsivezetők egyéni értékelésébe is beleszámító vezetéstechnikai feladatsort. A megyei versenyen a megyei igazgatóság illetékességi területén működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok csapatai vettek részt.Szakmai elméleti feladatlapok kitöltése az irányítói, a beosztotti és a gépjárművezetői állomány részére.Gépjárműfecskendő részére kialakított rutinpálya végrehajtása, ahol nemcsak előre haladva, hanem tolatva is kellett szlalomozni és milliméteres pontossággal leparkolni.Szerelési feladat végrehajtása, amely egy összetett feladat volt. Egy többszintes egészségügyi létesítmény második emeletén keletkezett tűz, egy ember a másodikon lett rosszul, egy másik menekülés közben sérült meg és az első emeleten rekedt.A tűzoltóknak mindkét sérültet meg kellett találniuk és kimenteniük, miközben eloltják a tüzet, de számos akadályba ütköztek már a vonulás során. Elsőként egy kidőlt fa állta útjukat, majd egy aluljáróból a felhalmozódott csapadékvizet kellett kiszivattyúzniuk, ezután a lépcsőházban felszerelt vasrácsot kellett átvágniuk. Mindezek után tudták csak megkezdeni a felderítést, az életmentést, a tűz eloltását.1. helyezés Mosonmagyaróvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság2. helyezés Győr Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság3. helyezés Kapuvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság4.helyezés Sopron Hivatásos Tűzoltó-parancsokságIrányító kategóriában Kocsis Imre tűzoltó főhadnagy a győri hivatásos tűzoltó-parancsnokságról, beosztott tűzoltó kategóriában Kézdi János tűzoltó törzsőrmester a mosonmagyaróvári tűzoltó-parancsnokságról, míg gépjárművezetői kategóriában Süle Csaba tűzoltó zászlós a soproni tűzoltó-parancsnokság tűzoltója szerezte meg az első helyet.Az összesített csapatversenyt ismét a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte meg, így ők képviselhetik megyénket az országos versenyen. Bízunk benne, hogy a csapat az országos döntőn is szép eredményt ér el!