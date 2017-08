Megvan, ki jön Rita Ora helyett a Szigetre!

Nem váratott sokáig magára a Sziget koncertjét hirtelen lemondó Rita Ora okozta űr betöltése. Jön helyette Iggy Azalia, akivel még nemrég duettet is énekelt.



2011-ben a Pu$$y című videójával hívta fel magára a figyelmet, és most a Sziget közönsége is megcsodálhatja a rapper-modell adottságait, hisz’ gyorsan-frissen ő tölti be Rita Ora lemondása miatt megüresedett helyet a Sziget Nagyszínpadán. A fehér rapper csaj Ausztráliából a Work, a Change Your Life vagy a My Word című dalokkal lett igazán ismert, de a Black Widow című számban például Rita Orával együtt “hussogat" a szamurájkarddal, ami nem mellesleg a Billboard Hot 100-as listájának 3. helyére kúszott fel.



A lényeg, hogy augusztus 12-én őt láthatjuk Ora helyett. Nem is olyan rossz váltás… :)