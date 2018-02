Megújul a Lakás és Kert! - fotókon mutatjuk

Még több ötlet

Ahogy otthonunknak is szüksége van időről időre a megújulásra, s mindenki igényli, hogy megszépítse, átrendezze vagy éppen újragondolja közvetlen környezetét, úgy egy színes magazinnak is előnyére válik a felfrissülés. Nincs ez másként a Lakás és Kert magazinnal sem, amelyet február végétől frissebb megjelenéssel és kibővített tematikával vehetnek kézbe olvasóink.Felbukkannak például a sztárok, akik megmutatják otthonuk kedvenc tárgyait, szívüknek kedves zugait. Első megújult számunkban Nyertes Zsuzsa mutatja be otthonát, s kiderül, mit keres a vörös bársonyfüggöny a nappalijában...A kényelmes és praktikus otthon kialakításához minden számunkban egy-egy aktuális lakberendezési téma körbejárásával adunk ihletet, a gyerekszoba berendezésétől a konyha megtervezéséig. Február 27-i számunkban például inspiráló konyhatippeket osztunk meg olvasóinkkal, megmutatva, hogyan spórolhatnak helyet vagy tehetik egyedivé saját konyhájukat.A jövőben még több cikket talál „csináld magad!" témában, megtudhatja, hogyan készíthet saját kezűleg olyan tárgyakat, amelyek otthona díszei, hasznos darabjai lehetnek, legyen szó egy felújított asztalról, puha párnáról vagy éppen húsvéti ajtókoszorúról. Kiemelten foglalkozunk az újrahasznosítással, hiszen egy kis fantáziával újragondolva, akár új funkcióval, számos régi tárgy újra megtalálhatja a helyét otthonunkban. Nem beszélve az alkotás öröméről, amely – a szemet gyönyörködtető produktum mellett – épít és kikapcsol, többszörösen gazdagítva életünket. Sőt, olvasóink fotóit is várjuk, a legszebb és legötletesebb saját készítésű alkotásokat pedig be is mutatjuk!Egy otthont persze nemcsak megtervezni és berendezni, hanem működtetni is kell, ebben háztartási tippekkel, okos praktikákkal segítünk, megkönnyítve a rohanó hétköznapokat. Tudta például, hogy filléres – és ráadásul környezetbarát – szerekkel is ragyogó tisztává varázsolhatja otthonát? Megmutatjuk, hogyan!A még több praktikus ötlet mellett érdekes olvasnivalót is kínálunk: minden számunkban bemutatunk egy-egy érdekes embert, akit kreativitása, eredeti megoldásai vagy éppen különleges hobbija miatt érdemes megismerni. Trom Katától, első beszélgetőtársunktól érdemes tanulni, hiszen a marasztaló, ideális otthon kialakításához ad lélekkel teli útmutatást.Nem feledkezünk meg a zöld növényekről sem, amelyek életet és színt visznek minden lakásba. A szobanövények kiválasztásához és gondozásához nyújtott tippjeink mellett megmutatjuk azt is, hogyan varázsolhat a legkisebb erkélyből is zöld oázist, kellemes színfoltot, akár a nagyváros közepén.Aki pedig olyan szerencsés, hogy kertje is van, annak sokrétű kihasználásához kap segítséget a Lakás és Kert magazintól. Akár a pihenést, a díszítést, akár a család ellátását tűzte ki kertje fő „feladatául", minden számunkban talál hasznos tanácsokat, a veteményes kialakításától kezdve a különleges dísznövények ápolásáig.Továbbra is megtalálják a lapban kedvenc rovataikat, köztük a lakásbemutatót, amelyben konkrét otthonok megoldásaiból meríthetnek inspirációt, rovataink azonban termékajánlókkal bővülnek, tippeket adva a tájékozódáshoz és a beszerzéshez.Minden témában szakértők segítik a munkánkat, akik tudásukat és tapasztalatukat szívesen osztják meg olvasóinkkal. Otthonunk berendezésében Tóth Mónika lakberendező nyújt segítséget, Molnár Melinda kreatív blogger barkácsötleteket és -útmutatókat hoz számról számra, Nagy Jucó kertblogger pedig megmutatja, hogyan zöldíthetjük otthonunkat balkon- és szobanövényekkel. Továbbra is olvashatják dr. Bálint György tanácsait, régi szerzőnk, Nagykutasi Viktor az aktuális kerti teendőkkel kapcsolatban igazít el, a kert tervezésében, kialakításában pedig Hegedüs András és Balogh Ferenc kertészmérnökök, valamint Lendvai Barnabás dísznövénykertész segít.