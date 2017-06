Megtelt? Elfogytak vagy csak méregdrágán akadnak szabad szállások a Balatonon

Ezt mondja most a Booking.

"Amit a balatoni szállások, apartmanok, kempingek hirdetéseiben tapasztaltam, elkeserítő. Egy hétig nyaralnánk a férjemmel és vinnénk magunkkal a kutyánkat. Nem adjuk fel, de az biztos, hogy nehezen fogunk szállást találni a Balatonon" - mondta Bakos Elvira. Olvasónk hozzátette: a szállásfoglaló oldalak tele vannak pontatlan információkkal és az árak is elszabadultak. "Egy éjszakáért kérni 26 ezer forintot, úgy, hogy közös a fürdőszoba és a WC, túlzás" - zárta szavait Bakos Elvira. A kisebb panzióknál, családi házaknál ritkán adnak ki szobát három éjszaka alatt.A Kisalföld munkatársa július 7-től július 14-ig keresett két főnek szállást Balatonfüreden. A Booking.com szerint ebben az időszakban a szálláshelyek 80 százaléka már most elkelt. A maradék szabad szobák jellemzően három-, négy csillagos szállodákban vannak. Ezeknek az ára 250-430 ezer Ft között mozog, igaz, a szállodák többsége korlátlan all inclusive (reggeli, ebéd, vacsora) ellátást biztosít a vendégeknek. A magyar átlag pénztárcákhoz közelebb álló 100-130 ezer Ft-os balatonfüredi szállásokból kettőt találtunk. Láttunk olyan '80-as éveket idéző családi házat, ahol több mint fél millió Ft-ba (!) kerül egy hét két embernek. Véleményünk szerint ez a szabadrablás kategóriája.Aki még nem foglalt szállást és a Balatonon szeretne nyaralni, mielőbb álljon neki a keresésnek. Nem csak Balatonfüreden, Alsóörsön, Csopakon, Paloznakon és Balatonalmádiban is egyre jobban fogynak a szabad ágyak. A WeloveBalaton.hutavaly az augusztusi hétvégeken az összes balatoni szállás 97-98 százaléka elkelt a Booking.comon.

Vászolyi Judit (j) balatonfüredi szállodaigazgató az elmúlt 10 éve legerősebb szezonjára számít idén. Mellette dr. Németh Gyöngyi, az Annabella és a Marina gazdasági vezetője.

"Az internetes szállásfoglalásoknak köszönhetően rendkívül felpezsdült a balatoni idegenforgalom az utóbbi időben. Nem csak a piac változott, az emberek élete is gyorsult. Sokan azért maradnak szállás nélkül, mert későn, nyár elején szeretnének foglalni. Ilyenkor azonban a szállások 85-90 százaléka betelt" - mondta Vászolyi Judit. A Danubius lánchoz tartozó Hotel Annabella és Hotel Marina igazgatója szerint a két meghatározó balatonfüredi szállodában július második felében akad pár szabad szoba.Már most borítékolható a teltház július első két hetében és augusztus első három hetében az Annabellában és a Marinában. Május vége, június eleje is remekül sikerült a szállásadóknak. "Egyre több vendégünk szakaszolja a szabadságát. Nem egyszerre pihennek hosszabb ideig, hanem 3-4-szer a szezon alatt 2-3 napon át" - tette hozzá Vászolyi Judit.

Hasznos tipp



Hogy mennyire igényes egy-egy szállás, az interneten néhány kattintással ellenőrizhető. A jelentős szálláskereső portálok folyamatosan értékelésre kérik ügyfeleiket, majd átlagolják az osztályzatokat. Az érdemjegyek, amelyeket a vendégek osztanak, hitelesek. Helyt adnak a negatív véleményeknek is. A kritikus hangokat csak kiviteles esetekben veszik le a világhálóról. Ha például bebizonyosodik, hogy konkurenciaharc áll a "jóakaratú" vélemények mögött.

A Balaton reneszánszát a sok színes program, a családi és sportrendezvények, a tó parti "gasztroforradalom", a kerékpáros turizmus egyaránt erősíti. Sokan azért döntenek a legnépszerűbb hazai tó mellett, mert biztonságosabbnak tartják, mint a külföldi nyaralást.