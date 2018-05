Megöltek egy 8 éves sólyi kislányt pénteken - Őrizetbe vettek a rendőrök egy gyanúsítottat

Őrizetbe vettek a rendőrök egy embert, aki megalapozottan gyanúsítható a sólyi kislány megölésével - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője szombat délután az MTI-vel.Nagy Judit elmondta: péntek este jelentette édesapja a rendőrségen a nyolcéves sólyi kislány eltűnését, akinek holttestét szombat hajnalban találták meg a szomszédos Királyszentistván közelében.A szóvivő tájékoztatása szerint az ügyben emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárásban egy Veszprém megyei lakost vettek őrizetbe a rendőrök, és megkezdték a kihallgatását.A rendőrség az ügyben a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem ad több információt.

Korábban írtuk:

Egy 15 éves fiú lehet a tettes

Valósággal sokkolt a tragédia. Adrienn egy végletekig kedves kislány volt, akire sosem volt panasz. Mindig mosolygott, mindenki szerette. Ferenc is az óvodába járt, de ő nagyon problémás gyerek volt. Rengeteg gond volt vele, végül ki is emelték a csoportból

A gyerek, mint oly sokszor már, rollerezni ment, de nem ért időben haza. A falut azonnal ellepték a rendőrök, akik a helybeliek segítségével az éjszaka folyamán mindent megtettek, hogy megleljék a kislányt. Ám sajnos már csak a meztelen holttestét találták meg, és kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett. Nem csoda, hogy az egész települést megdöbbentette a dolog – írja a Bors Adrienn holttestét a falutól 5 kilométerre lévő vilonyai zsilipnél fedezték fel. Ruháit és a gyilkosság bizonyítékait azonban alig egy kilométerre a kislány otthonától, egy erdős részen. A BorsOnline munkatársának a faluban azt mondták a helybeliek: a rendőrök egy 15 éves hajmáskéri fiút, egy bizonyos Ferencet gyanúsítanak a kislány meggyilkolásával. Az ő fantomképével járják az utcákat.Az újságíró beszélt egy óvónővel is, akinek a csoportjába járt az áldozat és a feltételezett tettes is:– emlékezett vissza Éva hozzátéve: úgy tudja, hogy Adrienn bátyja és Ferenc sokat lógott együtt. De azt el sem tudja képzelni, hogy miért gyilkolhatta meg a kislányt, amennyiben tényleg ő volt.Sólyon egyébiránt jelenleg is rengeteg rendőr van, a falu lakóit sorra hallgatják ki, hátha a gyilkos nyomára bukkannak – számolt be a lap.

Korábban írtuk:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 2018. május 18-án nem sokkal este tíz óra előtt fordult a 8 éves kislány édesapja gyermeke eltűnése miatt.

A rendőrség a társszervek bevonásával azonnal megkezdte a gyermek felkutatását, akinek a holttestét 2018. május 19-én 2 óra 33 perckor Királyszentistván közelében találták meg - áll a rendőrség közleményében.A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított eljárást és nagy erőkkel folytatja a nyomozást.