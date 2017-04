Meghalt a motoros - őrizetbe vették a balesetet okozó férfit

Szombat, 12.34 - Halált okozó ittas járművezetés miatt őrizetben egy vasi férfit



Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, aki ittasan halálos balesetet okozott autójával még pénteken Szentgotthárd közelében - közölte honlapján szombaton a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint a 45 éves férfi a 8-as főút irányából Szentgotthárd központja felé tartott, ekkor személygépkocsijával áttért a szemközti sávba, és ott ütközött a 43 éves csákánydoroszlói férfi által vezetett motorkerékpárral.



A motoros a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A rendőri intézkedés során felmerült, hogy az autó vezetője alkohol fogyasztása után ült a volánhoz, a gyanút az alkoholszonda is igazolta - ismertették. A közlemény szerint a férfit előző nap is megállították a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, a szonda akkor is ittasságot jelzett, ezért már akkor büntetőeljárást indítottak ellene.



Korábban



Autónak ütközött egy motor péntek délután Szentgotthárd közelében egy alsórendű úton, a motort vezető férfi meghalt - közölte honlapján a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.



A tájékoztatás szerint a baleset helyszínelés idejére a rendőrök az utat lezárták, a rendőrök a forgalmat mindkét irányból Rönök felé terelik el.