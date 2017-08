Megérkezett a hidegfront - Esőt és viharos szelet is kapunk

Önnél milyen az idő? Már esik? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

Először a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében, estétől pedig a Dunától keletre is egyre több lesz a felhő. Északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk tartós esőre, záporra, helyenként zivatarra. Vasárnap eleinte mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól a nyugati országrészben felszakadozik, csökken a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon és a középső területeken, délutántól főként a Dunától keletre számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék valószínű, heves zivatarnak azonban kicsi az esélye. Szombaton a Dunántúlon több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél.Vasárnap már keleten is északnyugati, északi szél várható, az országban több helyen erős, helyenként viharos széllökések lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 18 és 25 fok között alakul, a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon azonban még 25 fok fölé melegedhet fel a levegő.Az ország nagy részén sok lesz a napsütés, de a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében, estétől pedig a Dunától keletre is egyre több lesz a felhő. Kora délutántól néhol már előfordulhat zápor, esetleg zivatar, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk tartós esőre, záporra, helyenként zivatarra. Heves zivatar nem valószínű.A Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 31 és 36 fok között várható, de északnyugaton 30 fok alatti értékek is lesznek.Késő estére többnyire 21, 26, északnyugaton 16, 20 fokig hűl le a levegő.