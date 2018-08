Megdolgoztattuk Olvasónkat az új bringáért - fotók

Neuperger Roland rendőr százados, a Győri Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálati alosztályvezetője és Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy adta át az új kerékpárt Bognár Tibornak.

Fotók: Mészáros Mátyás

A csornai úrnak igaza van. A három fordulós totó során a rendőrség munkatársai a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakembereivel közösen nehéz KRESZ feladatokat állítottak össze. 99-en próbálták megfejteni a háromszor 13+1 kérdést. 106-an játszottak velünk, heten azonban nem küldték e-mailen vagy nem postázták az összes megoldást."Senki nem töltötte ki hibátlanul a totókat. A legkevesebb hiba hat volt, ezt nyolc játékos teljesítette. Közülük a szerencse Bognár Tibornak kedvezett" - mondta Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója.A jó hangulatú átadón több kerékpáros téma szóba került. Még az is, hogy a hazánkban forgató "nyugdíjas Terminátor", Arnold Schwarzenegger is szívesena Duna-parton Budapesten, erről több felvétel látható a neten. A csornai férfi és felesége nemrég tért haza a nyaralásból, a nyári vakációra vitték magukkal a kerékpárjaikat. "Az előző bringám több mint 20 éves, örülök az új járgánynak" - hallottuk Bognár Tibortól.Nyertesünknek lett volna lehetősége a női kialakítású Csepel Landridert férfi változatra cserélni, de nem élt ezzel. "Ha unoka érkezik a családunkba, akkor a női kerékpárra könnyebb lesz erősíteni a gyerekülést. Praktikussági okból maradunk az eredeti nyereménynél, arról nem beszélve, hogy ezt a bringát a feleségem is tudja majd használni" - mondta a másodállásban KRESZ-t oktató csornai férfi."Örültem a kemény diónak számító KRESZ-kérdéseknek, szakmai kihívásként tekintettem a totókra, mélyítettem a tudásomat. Arra jöttem rá a feladatok során, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzésekor a tanulók alig foglalkoznak a kerékpárosokkal. Ez nem jó, mivel egyre többen tekernek. A KRESZ-vizsga során 55 kérdésre kell válaszolni 55 perc alatt. Ezt érdemes lenne 5, kifejezetten kerékpáros közlekedést érintő feladattal bővíteni" - vélekedett nyertesünk.Bognár Tibor hozzátette: a jelenlegi KRESZ hibájának tartja, hogy a veszélyforrásokra kevés figyelmeztetés hívja fel a közlekedőket, miközben túl sok a tiltás. "Sok kerékpáros baleset elkerülhető volna. E téren a bringások láthatóságát kulcskérdésnek érzem szürkületben, esti fényviszonyok között" - zárta szavait a csornai férfi. A kerékpárral sok élményt és balesetmentes közlekedést kívánunk Neki!