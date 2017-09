Még tart a mentés - Gázolajat szállító vasúti kocsik borultak fel Szombathelyen közelében

7.55Még tartanak a mentesítési munkálatok a Szombathelyhez közeli Vép település vasútállomásán, ahol gázolajat szállító vasúti tartálykocsik siklottak ki szerda kora este - közölte honlapján csütörtök reggel a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.A tájékoztatás szerint öt, egyenként 95 ezer literes tartálykocsi siklott ki, kettő felborult, három pedig megdőlt a baleset során, amelynek körülményeit a hatóságok vizsgálják.Hozzáfűzték: két erőteljesen sérült kocsiból nagyobb mennyiségű gázolaj került a szabadba, a kevésbé rongálódott kocsikból a szivárgást még az esti órákban sikerült megszüntetni.Az éjjeli órákban a helyszínre érkezett szivattyúkkal megkezdték a tartályokban maradt gázolaj átfejtését ép vasúti kocsikba. Folyik az esővízgyűjtő aknába folyt gázolaj begyűjtése is, lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség - írták.A közlemény szerint a balesetben érintett szakaszon a vonatközlekedés újraindult, valamennyi járat menetrend szerint közlekedik.A tűzoltók az érintett vasúttársaság szakembereivel közösen végzik a műszaki mentési munkálatokat Vép vasútállomáson, ahol öt darab, gázolajat szállító tartálykocsi szenvedett balesetet az esti órákban. Két tartálykocsi felborult, három pedig megdőlt. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.A 95 ezer literes tartályok egyikéből ömlik, a másikból folyik, további kettőből pedig szivárog a gázolaj. A tűzoltók a vasúttársaság, valamint egy magáncég bevonásával tervezik és végzik a mentesítést, ami elsősorban a tartályokban lévő gázolaj átszivattyúzását jelenti ép tartályokba. Jelenleg két, nagy teljesítményű szivattyút és több vasúti tartálykocsit indítottak a káreset helyszínére.A műszaki mentést a szombathelyi és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végzik, munkájukat a vépi önkéntesek segítik. A helyszínen segíti a tűzoltók munkáját a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A káreset lakott területet nem érint, lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség.Két tartálykocsi felborult, három pedig megdőlt az érintett helyszínen. Két tartályból folyik a gázolaj. A megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével műszaki mentést végző szombathelyi hivatásos tűzoltók száz méter sugarú körben zárt területté nyilvánították a baleset helyszínét.A káresethez riasztották a katasztrófavédelmi mobil labor egységet is. A hivatásos egységek munkáját a vépi önkéntes tűzoltók segítik. A felderítés első helyszíni információi szerint a káresemény lakóépületeket nem érint.