Medvehagyma fesztivál, szuper kiállítások, pincevágta a hétvégi programok között - ajánló

Győr és környéke

Győr



Nemzetközi Macskakiállítás

04. 07–04. 08., szombat-vasárnap

Dunacenter, 10–17 óra



A Felis Hungarica idénynyitó nemzetközi macskakiállításán 15 ország 300 cicája mutatkozik be, hogy elbűvölje a látogatókat és a nemzetközi zsűrit.



Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni. Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 2500 Ft. Felnőtt: 1000 Ft. Diák/nyugdíjas: 800 Ft. Gyerek (3–6 év között): 500 Ft



További infók a www.macskakiallitas.hu weboldalon.



Programok:



04. 07., szombat

10 óra: Kapunyitás, 10–13 óra: Bírálatok. 13.30–16 óra: Szín- és mintázatbemutató (pl. mitől tabby a tabby, milyen is a teknőcmacska). 16 óra: Best in show (a legszebb cicák kiválasztása). 18 óra: Kapuzárás.

04. 08., vasárnap

10 óra: Kapunyitás. 10–13 óra: Bírálatok. 13.30–16 óra: Fajtabemutatók, fajtaösszevetések, macskás praktikák. 16 óra: Best in show (a legszebb cicák kiválasztása). 17 óra: Kapuzárás.

Támogatható a Győri Állatmenhely is, hiszen ők is részt vesznek az eseményen.



Védd a helyit, vedd a kisalföldit!



04. 08., vasárnap

Dunakapu tér, 9–15 óra

Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése.



10 óra: Az állatok nyelvén tudó juhász. Az Aranyszamár Bábszínház előadása.

13.30 óra: Folk On 45-koncert.



A Folk On 45 akusztikus duó főként popzenei, illetve népdalfeldolgozásokkal foglalkozik. Repertoárjukat a magyar népdalok és az igényes mainstream popzene egyfajta érdekes és izgalmas keveréke alkotja. Lényege a harmóniák találkozása, egyezése egy adott népdalban és egy hasonló hangulatú, dallamvilágú popdalban, melyet saját ötletekkel egészítenek ki.



Egészség-Piac

04. 06., péntek

Bezerédj-kastély, 13 óra

04. 07., szombat



Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, 9 óra

Győrben idén 12 helyszínen ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással, bemutatókkal, kóstolókkal várják az érdeklődőket. További információk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.



22. Országos Baba- és Mackókészítési Verseny és Kiállítás

04. 06-tól 04. 15-ig

Zichy-palota (Liszt Ferenc utca 20.), 17 óra



A kiállítást megnyitja Vadas Zsuzsa.

A kiállítás látogatása ingyenes. Nyitvatartás: naponta 10–17 óra között.



A Vaskakas Művészeti Központ programja

04. 07., szombat



10 óra és 11 óra

Aprók Színháza: Süss fel, nap!

előadás 0–3 éveseknek

Valami mindig fénylik körülöttünk: pislákol egy lámpa, világít a hold – de a legjobb, ha a nap süt. Aprók színházi játékunk ezúttal csodás világítótestek csodás világába kalauzolja a legkisebbeket.



19 óra - A Vaskakas Bábszínház és a Madách Színház közös, Makrancos Kata Junior című bemutatója. Az előadást 14 éven felülieknek ajánljuk!

04. 08., vasárnap

11 óra - A halhatatlanságra vágyó királyfi – előadás 4 éven felülieknek.



Rómer-filmklub

04. 08., vasárnap

Rómer-ház (Teleki u. 21.), 17.15 óra



Jegyár: normál: 1000 Ft/diák, nyugdíjas: 800 Ft.

Bartók. Magyar dokumentumfilm, 65 perc. Rendező: Sipos József.



04. 08., vasárnap

Rómer-ház (Teleki u. 21.), 19 óra

Foxtrott. Feliratos, izraeli–német dráma, 108 perc. Rendező: Samuel Maoz.



Vasútmodellező terepasztalok és hajómodellek kiállítása

04. 06., péntek



Bezerédj-kastély (Győr-Ménfőcsanak, Győri út 90.), 13–19 óra

Cserebere, börze, vásárlási lehetőség. Információ: Németh Antal: 06-70/577-4858.



Mesék és igaz történetek Mátyás királyról

04. 07., szombat

Találkozás: Széchenyi tér, Mária-oszlop, 15 óra



A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánították reneszánsz királyunk születésének 575., trónra kerülésének 560. évfordulója okán, ehhez az alkalomhoz kapcsolódik új tematikus sétánk. Ezen az új sétán történeteket mesélünk életéről, miközben a győri kapcsolódási pontokat is bemutatjuk.

Részvételi díj: 2500 Ft/fő. Klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft/fő.

Előzetes bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



A Győri Nemzeti Színház és a Menház Színpad programja



04. 06., péntek

Győri Nemzeti Színház, 19 óra:

Bolha a fülbe, Gárdonyi-bérlet.

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra:

A vád tanúja, Várady „C" bérlet.

04. 07., szombat

Győri Nemzeti Színház, 15 és 19 óra:

Bolha a fülbe, bérletszünet, Kisfaludy-bérlet.

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra:

A vád tanúja, Somlai „C" bérlet.

04. 08., vasárnap

Győri Nemzeti Színház, 19 óra:

Abigél, bérletszünet.

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 15 óra:

A vád tanúja, Betlen „D" bérlet.



Pannonhalma



Pannonhalmi pincevágta

04. 07., szombat



A Pannonhalmi borvidék 7 meghatározó pincészete 8 óra alatt! A részvételi díj: 9900 Ft/fő.

10.30 óra: Indulás Győrből a Famulus Hoteltől. 10.40 óra: Felszállási lehetőség a Rába Hotelnél. 11.10 óra: Pécsinger Szőlőbirtok, Győrújbarát; továbbindulás: 11.50. 12 óra: Ács György pincészete, Győrújbarát; továbbindulás: 12.45. 12.50 óra: Babarczi Szőlőbirtok, Győrújbarát; továbbindulás: 13.30. 13.35 óra: „Pincevágta-ebéd" az Aranypatkó Fogadóban Győrújbaráton; továbbindulás: 14.35. 14.45 óra: Érkezés Nyúlra a „nagyhídhoz", majd séta a Hangyál Pincéhez. 14.50 óra: Hangyál Pince, Nyúl; továbbindulás: 15.30 – séta a Cseri Pincészethez. 15.45 óra: Cseri Pincészet, Nyúl; továbbindulás: 16.30. 16.45 óra: Herold Pince, Pannonhalma; továbbindulás: 17.30. 17.35 óra: Pannonhalmi Apátsági Pincészet; visszaindulás Győrbe: 18.20. 18.50 óra: Érkezés a Rába Hotelhez. 19 óra: Érkezés a Famulus Hotelhez. Sopron és környéke

Sopron



A Soproni Petőfi Színház programja

04. 06., péntek

Liszt-központ, 19 óra: Ha mi holtak feltámadunk, Széchenyi II. bérlet.

04. 07., szombat

Liszt-központ, 19 óra: Ha mi holtak feltámadunk, Lackner II. bérlet.

04. 10., kedd

Soproni Petőfi Színház, 12 és 17 óra: The Blues Brothers, Handler-, Roth-bérlet. A magyar változat. Hozzávalók: két napszemüveg, két fekete öltöny és egy marék sláger. A hozzávalókat keverd össze pár csattanós poénnal és fél tucat csinos táncoslánnyal…



Nagycenk



Tárlatvezetés

04. 08., vasárnap

Széchenyi-kastély, 11 és 14 óra

Széchenyi István halálának évfordulója alkalmából a Széchenyi-mauzóleum térítésmentesen, vezetéssel látogatható. Regisztráció szükséges az info@szechenyiorokseg.hu e-mail-címen 2018. április 6-ig, péntekig.



Balf



Medvehagyma Fesztivál

04. 07., szombat



Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balfi Tagiskolája, 12–20 óra

A mesék bűvöletében, versek szárnyán című összeállítás 13 órától, a varázslatos élő homokanimációs produkció 14.30-tól és 15.30-tól várja az érdeklődőket. A Sativus együttes 18 órakor lép közönség elé. A napot kézműveskedés, kiállítás és vásár, medvehagymásétel-kóstoló, tánc színesíti. A belépés díjtalan! Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



Mozgó mozi

Fehér Ló Közösségi Ház

04. 08., vasárnap



10 óra: Nyúl Péter. Ausztrál–amerikai–angol családi animációs film

Nyúl Péter nagy szájánál csak a füle nagyobb. Egyébként jó kedélyű, laza és a kék dzsekijéről biztosan felismered. Meg arról, hogy nem hord nadrágot. Szerinte ő az ember legrégibb barátja és ezért joga van néha megebédelni a kiskertben, megmelegedni a konyhában és bulit szervezni a haverjainak a nappaliban. A helybéli tanyagazdának azonban erről egészen más elképzelései vannak.



12 óra: Valami Amerika 3. Magyar vígjáték

A Valami Amerika 3. története szerint Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul a hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?



14 óra: Sherlock Gnomes 3D. Amerikai–angol családi animáció

16 óra: Vándorszínészek. Magyar romantikus vígjáték 18 óra:

Ready Player One. Amerikai sci-fi akció. 20.30 óra: 12 katona. Amerikai akciódráma



18. Jótékonysági Rotary-bál

04. 07., szombat

Flesch-központ, 19 óra



A Rotary Club Mosonmagyaróvár jótékonysági bálja. A bálon beérkező adományokból sérült fiatalok nyári kirándulását támogatják.



Jótékonysági műsor

04. 07., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 16 óra



Jótékonysági műsor az „Éltes Mátyás Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért" alapítvány javára. A műsor bevételét a résztvevők az Éltes Mátyás Általános Iskola tanulói javára ajánlják fel.

Támogató jegyeket a Fehér Ló Közösségi Házban lehet vásárolni 500 forintért.



Jánossomorja



Amerika tetején

az Aconcagua meghódítása

04. 06., péntek

Balassi Bálint Művelődési Ház (Óvári u. 1.), 18 óra



Sipos Ernő vetített képes úti beszámolója.

A belépés ingyenes.