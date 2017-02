Marad a párás, ködös idő, még a vadludak is eltévednek Sopronban

Ön mit tapasztalt az utakon? Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.02.04. szombat éjfélig:

A Kisalföld, Alpokalja mellett az északi megyékben (Dunántúl északi határvidéke, illetve Pest megye északi fele, Északi-középhegység térsége, Alföld északi pereme) az esti, éjszakai órákban több helyen sűrű köd képződhet. Szombaton napközben leginkább Észak-Magyarországon maradhatnak legtovább nagyobb területen is korlátozottak a látási viszonyok.

16.30 -estig az ország legnagyobb részén változóan felhős égre és több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de az északi határsávban (Északnyugat-Dunántúl, Északi-középhegység keleti fele, Alföld északkeleti része) erősen felhős vagy borult, párás időre készülhetünk - írja a met.hu.Főként a Dunától keletre fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Szombat estétől azonban nyugat felől mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és szombat éjszaka előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati szél az ország déli kétharmadán napközben megélénkül, pénteken délnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között várható, de a Dél-Dunántúlon helyenként még ennél is melegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az ország nagyobb részén 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan borult, párás északi részeken csak 2, 8 fok lesz.eleinte erősen felhős lesz az ég, majd átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, de estétől délnyugat felől újra beborul. Kezdetben többfelé várható eső, zápor, majd nyugat felől megszűnik a csapadék. A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4, 11, északkeleten 2, 3 fok között alakul.12.40 - Már csak az északnyugati területeken tartja magát a köd, a látótávolság 200 méter körüli. Az autópályák, az autóutak, a főutak és a mellékutak burkolata nedves, vagy vizes, a déli országrészben már száraz. A mellékutak már csak Balassagyarmat környékén hókásásak.- Az M1-es autópályán Budapest felé a 33-as km-nél a mentés véget ért, a bicskei csomópontban a leterelés megszűnt. A bicskei kiterelés előtti hat km-es torlódás csak lassan szűnhet meg. Menekülni Tatabányánál az 56-os km-nél lehet.Szintén az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ugyancsak a 33-as km-nél a mentés véget ért mindkét sávon lehet közlekedni, csak a leálló sávot nem használhatjuk.- Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskénél összeütközött két tehergépkocsi pénteken, a pályát teljes szélességében lezárták, a forgalmat az 1-es útra terelik - tájékoztatta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI-t.A megyei katasztrófavédelem szóvivője, Völgyi Ágnes elmondta, egy személyautót szállító román kisteherautó hátulról egy szintén román rendszámú kamionnak ütközött. A kisteherautó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.- Az autópályák, az autóutak és a főutak burkolata nedves, vagy vizes, csak néhol száraz.A mellékutak a Dunántúlon Sárvár közelében jeges, északon pedig Balassagyarmat környékén hókásás. Ajka és Keszthely környékén deresedés miatt csúszósak az alsóbbrendű utak.és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, valamint Pest megye északi részén köd zavarja a közlekedést. Az átlagos látótávolság 200 méter körüli, de, Szentendre és Szikszó- Az M1-es autópályán a Zsámbéki pihenőhely közelében, Budapest felé a 28-as km-nél baleset akadályozza a forgalmat. Egy sáv, a külső járható, négy-öt km-es a torlódás. A bicskei csomópontban lehet áthajtani a jobban autózható 1-es főútra.Győr-Moson-Sopron megye Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter).Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjfélig: az északi,

- A gyorsforgalmú utak, a fő és mellékutak többnyire vizesek, sónedvesek. A Dunántúlon Ajka, Zalaegerszeg és Sárvár közelében, északon pedig Balassagyarmat környékén a mellékutakon előfordulnak jégbordás, hóbordás vagy latyakos szakaszok. Vasvár, Körmend és Keszthely tájékán deresedést észleltek, emiatt kezdték meg a szórást.A látási viszonyok kielégítőek, de Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében, Veszprém közelében, Fejér megyében, Pest megye nyugati területén, továbbá az északkeleti országrészben sokfelé ködös, párás a levegő. A látótávolság 100 és 300 m között változik. Sűrű köd ereszkedett le Vasvár, Mosonmagyaróvár és Csorna közelében, a Bakonyban, Székesfehérvár közelében, a Dunakanyarban és a Hernád völgyében, ott a belátható útszakasz jóval 100 m alá csökkent.Az északi megyékben a sűrű köd péntek estig várhatóan tartósan megmarad. A ködös és fagypont alatti vagy körüli helyeken esetleg ónos szitálás időszakosan előfordulhat.

Kód Belednél - olvasónk fotója

Közben az M1-esen, Bicske térségében történt baleset helyszínelése és a műszaki mentés véget ért, zavartalanul haladhat a forgalom a sztrádán.- Bicske térségében két jármű ütközöttSzemélyi sérüléses baleset történt 15 óra 41 perckor az M1-es autópálya 37-es kilométerszelvényében, Bicske térségében. A sztráda Budapest felé vezető oldalán két jármű ütközött.A baleset helyszínelése és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőri forgalomirányítás mellett halad a forgalom.Az Útinform szerint 3-4 km-es a torlódás.- A gyorsforgalmú utak és a főutak burkolata elvétve vizes, többnyire nedves vagy sónedves, az ország déli felén pedig egyre nagyobb területeken felszáradóban van.A Dunántúl északi felén és az Északi-középhegységben köd van, az átlagos látótávolság 200 méter körüli, de Zalaegerszeg és Szentendre térségében olyan sűrű a köd, hogy a látótávolság nem éri el a 100 métert. Az M0-s autóút keleti szakaszán és az M3-as autópálya gödöllői szakaszán, továbbá Körmend és Keszthely környékén ködfoltok zavarják a közlekedést.- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megye keleti felén, valamint Szikszó térségében változó intenzitással esik az eső. A gyorsforgalmú utak és a főutak burkolata mindenütt vizes, nedves vagy sónedves. A mellékutak többsége vizes, nedves, azonban Lenti, Zalaegerszeg, Sárvár és Putnok környékén latyakosak, Balassagyarmat térségében jégbordásak.A Dunántúl nyugati és északi részén és most már Pest megye északi felén valamint Edelény, Miskolc és Kisvárda tájékán köd van az átlagos látótávolság 200 méter körüli, de Szombathely, és Zalaegerszeg térségében olyan sűrű a köd, hogy a látótávolság nem éri el a 100 métert. Az M0-s autóút déli szakaszán és az M3-as autópálya gödöllői szakaszán, továbbá Dunaújváros és Heves környékén ködfoltok alakultak ki.Sokat javult az ónos ső miatt kialakult helyzet az országban, a szituáció kezelésére létrehozott operatív törzs csütörtök reggel nyolc órakor befejezte a működését - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel azt írta, az Országos Meteorológiai Szolgálat mindenhol visszavonta az ónos eső miatti riasztást.Felidézte: a csapadékos időjárás kedd délután érte el az ország középső és déli részét, majd folyamatosan haladt Észak-Magyarország felé.Csütörtök reggelig összesen több mint kétszázhúsz helyen volt szükség a tűzoltók segítségére.Az esetek többségében közúti balesetekhez, elakadt vagy árokba csúszott járművekhez riasztották őket. Helyenként fák dőltek az úttestre, mert nem bírták a rájuk nehezedő jég súlyát.

Volt, ahol a felgyülemlett csapadékvíz okozott gondot, a Baranya megyei Görcsöny településen például az olvadás és esőzés miatt a környező dombokról szerda este lezúduló víz öt családi házat veszélyeztetett. A lakóházakat kétszáz homokzsákkal védték meg, anyagi kár nem keletkezett - tette hozzá.Az ónos eső miatti helyzet kezelésében mintegy kétszázötven technikai eszközzel összesen több mint ezer ember vett részt, hivatásos tűzoltók és önkéntesek egyaránt.Az ónos esőzés sehol sem zárt el települést, az áramszolgáltatás pedig csupán száz fogyasztónál szünetelt néhány órára egy kidőlt villanyoszlop miatt - olvasható a közleményben.- Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a 34-es km szelvényben egy kisteherautóba hátulról beleütközött egy teherautó. A helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot lezárták.Győr-Moson-Sopron megye - Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter).

7.05 - Súlyosan megsérült egy sofőr Beleden, amikor fának ütközött >> 7.00 - Az útinform közleménye szerint az Északi-középhegységben, illetve a keleti határ mentén elszórtan szemerkél vagy esik az eső. A gyorsforgalmú utak és a főutak burkolata mindenütt nedves vagy sónedves.A mellékutak szintén többségében vizesek, nedvesek, azonban Vas, Veszprém, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néhány alsóbbrendű útján télies útviszonyokra, csúszós szakaszokra kell számítani.Az ország keleti felében általában jók a látási viszonyok. A Dunántúlon többfelé ködös, párás az idő, helyenként 100-300 m közötti a látótávolság. Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, illetve Fejér megye egyes területein és Tárnok térségében 100 m alatti a belátható út hossza.

Elrendelték a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek közlekedésének korlátozását a 2-es számú főút teljes Nógrád megyei szakaszán és Pest megyében az M2-es autóúton a 2-es főút irányában az ónos eső miatt - olvasható a rendőrség honlapján csütörtök hajnalban.



A tehergépjárművek a kijelölt parkolókban várhatják meg a tilalom feloldását. A korlátozás visszavonásig érvényes.

Tapolca, Paks és Gödöllő térségében ködfoltok nehezítik a közlekedést.