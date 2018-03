Már nagy felületeken is javítják a burkolatot az M1-es autópályán - Dugóra számítson Győr felé

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. március 12-től a lokális javítások mellett már a nagyfelületű burkolatjavítási munkákat is elindíthatja az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Ezzel párhuzamosan a kátyúzási munkák is több szakaszon folytatódnak.



Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 46-48-as kilométerszelvények között március 12-én elindulhatnak a nagyfelületű burkolatjavítási munkák, melynek során a külső sávot lezárják a szakemberek. Az ehhez hasonló beavatkozások a tervek szerint március 19-től a Budapest felé vezető oldalon is elkezdődnek.



A nagyobb volumenű munkák mellett hétfőn is végez lokális burkolatjavítási munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Budapest irányában a 24-es, Nagyegyháza térségében a 46-os és a 45-ös, valamint a 44-es és a 43-as kilométerszelvények közötti szakaszon, illetve a Budapest felé tartó oldalon a 25-ös kilométerszelvény környékén dolgoznak majd a szakemberek.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló valamennyi erőforrással és országos átcsoportosítással a lehető legnagyobb volumenben végezzen javítási munkákat. Már télen is a társaság leginkább érintett bicskei mérnöksége mellett több térségből, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyéből is vezényeltek át brigádokat. Az M1-es autópályán a bicskei mellett kápolnásnyéki, dabasi, komáromi és martonvásári mérnökségi szakembereket, továbbá külső vállalkozásokat is bevonnak a munkákba. Ezen felül Nyíregyházáról egy aszfaltmaró gépet, míg Kaposvárról jövő héttől egy komplett saját gépláncot mozgatnak át a folyamatos munkavégzés biztosításához.



A lokális és nagyfelületű javítási munkák mellett néhány héten belül a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében 2,5 kilométeres szakaszon, majd a Herceghalom-Bicske vonalon további 11,75 kilométeres szakaszon lesznek teljes körű sávfelújítási munkák.





A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.