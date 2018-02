Malacfarka Fesztivál, farsangi vigasságok - programajánlónk a hétvégére!

Győr és környéke

Ménfőcsanaki Kertbarát Kör

02. 02., péntek 17 óra

Bezerédj-kastély, 17 óra



„Így csináljuk mi…" sorozat. Amit az őszibarack termesztéséről tudni kell. A fajtakiválasztástól a termőre fordításig. Előadó: Patasi János kertész.



E-Kart Ring felnőtt- gokartháziverseny

02. 02., péntek

E-Kart Ring Gokart és Szabadidőközpont

Szereted a kihívásokat? Szeretsz versenyezni? Akkor itt a helyed a felnőtt-gokartháziversenyen. Az e-kartok teljesítménye, sebessége és a vezetés élménye együtt adja a igazi versenyzés érzését. Időmérő futamokon bizonyíthatod, hogy te vagy a legjobb a 12 közül, majd fej fej melletti küzdelemben derül ki, ki a legjobb versenyző. Elődöntőkön, majd a döntőkön megmutathatod képességeidet. Gyere, próbáld ki magad!

A verseny ára: 8500 Ft/verseny/felnőtt gokart



Részletes információ az ekart.hu oldalon olvasható.



Hangraforgó Klub

02. 02., péntek



Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának klubhelyisége, 17 óra

„Mondok, mondok éneket" – játék és költészet Weöres Sándor és a kortársak verseiben című előadás. A klub vendége: a Garabonciás együttes. A belépés díjtalan!



Blues a Rómer- pincében!

02. 02., péntek

Rómer-ház, 21 óra

A Garda-Benkő Band Zenekar koncertje! Jegyár: 800 Ft. Kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21 óra.



Kiss Forever Band

02. 02., péntek

To the Rock Music & Drink Bar, 21 óra

​

Kétségkívül Európa, de talán a világ legjobb és legismertebb Kiss tribute zenekara, a Kiss For Ever Band lesz a vendégünk február 2-án. Jegyár: 2200 Ft/2500 Ft.



A Generációk Háza programjai

02. 02., péntek

Győr

17.30–20 óra: Benedek Rita: A jövő gyermekei – előadás. 18 óra: Csillagász Klub.



02. 03., szombat

Győr

8–18 óra: Kosárfonó szombat – középiskolásoknak és felnőtteknek. Előzetes jelentkezés szükséges! 9–10.30 és 10.30–12 óra: Népiékszer-készítő tanfolyam kezdőknek, valamint haladóknak. Előzetes jelentkezés szükséges!



A Vaskakas Művelődési Központ programja

02. 03., szombat



10 és 11 óra: Aprók Színháza: Egyik kicsi, másik nagy. Vaskakas – Aprók terme.

Előadás 0–3 éveseknek. Az előadás szövegét Ujvári Janka Jászai Mari-díjas állította össze Bartos Erika, Gryllus Vilmos, Kukorelly Endre, Lackfi János, Petőcz András, Szabó T. Anna és Varró Dániel kortárs költőink gyerekverseiből.



02. 04., vasárnap



11 óra: Misi mókus kalandjai. Vaskakas – Kamaraterem. Előadás 4 éven felülieknek. Sokféle mókus él Vörösmókusországban, de van egy dolog, ami az összes itt lakóban közös: mindegyikük farka dús, loboncos és vörös. Misi mókus az egyetlen, aki fekete farokkal született, ki is közösítik. Egy nap Misire bízzák a mókusok téli élelemkészletének őrzését, ám valaki ellopja az összes felhalmozott diót, mogyorót és gesztenyét. Misit nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy a mókusok egész télire élelem nélkül maradnak, ezért Bumbával, a cirkuszi majommal útnak indulnak Afrikába, hogy megtalálják a Mindenttermő fát...



Retró diszkó

02. 03., szombat

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, 22 óra



Retró diszkó DJ Báryval.



Frenk + Mongooz and the Magnet

02. 03., szombat

Rómer-ház, 20 óra

20 óra: Kapunyitás. 21 óra: Mongooz And The Magnet. 22 óra: Frenk. Jegyárak: kedvezményes: 800 Ft, elővételben: 1000 Ft, normál jegyár: 1200 Ft.



Szülinapi buli

02. 03., szombat

To the Rock Klub



A Park zenekar 5. szülinapi bulija. Vendég: Hidropláne, IZÉ Acoustic Band, SlawerS.

Kapunyitás: 19 óra, kezdés : 20 óra. A belépés ingyenes.



Malacfarka Fesztivál

02. 03., szombat

Dunaszentpál

Kerekes tér



6.30 óra: Indul a munka.

10 óra: Már kóstolható némi étek.

12 óra: Szabó Peti zenél.

15.30 óra: Meglepetésprodukció az iskolában.

16.30 óra: Terülj, terülj, asztalkám!

17 óra: A legjobb szentpáli pálinka – eredményhirdetés. Mosonmagyaróvár és környéke

Bütykölő szakkör

02. 02., péntek

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra



Lámpások, mécsestartók és macik, valamint medvés díszek készítése. A foglalkozásokon sokféle alkotás elkészítésére van lehetőség, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A szakkör anyagköltsége: 500 Ft.



„Értékes Esték"

02. 02., péntek

Darnózseli községi könyvtár, 16.30 óra



4 részes vetített képes helytörténeti előadás-sorozat. Mosondarnó és Zseli története és értékei. Előadó: dr. Karácsony István helytörténész. Az előadások ingyenesek.



Farsangi játszóház

02. 03., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 14 óra



A rendezvényen a résztvevők vidám farsangi álarcokat, báli díszeket készíthetnek, jelmezötleteket kaphatnak, illetve a bátrabbak kipróbálhatják az arcfestést és a csillámtetoválást is. A programban lehetőség lesz szíves ajándékok készítésére is. A foglalkozást a Gyermekjóléti Szolgálat és a Fehér Ló pedagógusai vezetik.



Farsangi vigasságok

02. 03., szombat



Fehér Ló Közösségi Ház, 16.30 óra

A vidám műsorban gyermek- és felnőttcsoportok mutatkoznak be. A műsorban írások hangzanak el az Aranypor irodalmi lap szerzőinek tollából. A programon a részvétel ingyenes, támogató adományokat elfogadnak. Rábaköz

Mozi gyerekeknek Rábapordányban



Szombaton folytatódik a faluban a Téli esték rendezvénysorozat. Gyerekeket várnak a helyi moziba délután négy órára, diafilmvetítésre. Ezúttal a cinege cipőjéről, a rút kiskacsáról, Sün Balázsról, egy ceruza kalandjairól, Kacor királyról és a Kis Gömböcről hallhatnak történeteket a gyerekek. Sopron és környéke

Dumaszínház

02. 03., szombat

Fertőd

Kulturális és Szolgáltató Központ, 18 óra



Kiss Ádám a nagyvilágban – műsorvezető: Benk Dénes.

Jegyár: 3100 Ft.



Pápa



Színes világ

02. 02., péntek

Jókai Mór Városi Könyvtár, 17 óra



Vivien Holl alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója.



Kultúrházak éjjel-nappal

02. 02–04., péntek-vasárnap

A JMSZK telephelyei



Szórakoztató programok, színházi előadások.



Tatabánya



Téli Filmnapok



Mackónap

02. 03., szombat

A Vértes Agorája



Tematikus családi nap, amelyen minden a bájos mackókról szól. 14–18 óra: „Mézes futam" – pontgyűjtő játék. Mackós játszóház. Teddy maci kórház a SOTE orvostanhallgatóinak közreműködésével. Alkotási lehetőség: készítsd el a saját mackód! Rajzsarok, szöszmötölő. Kiállítások: mackó minden mennyiségben, mackóillusztrációk, vietnami mackók (fotókiállítás). Meglepetések: sok apró s egy hatalmas! 18 órától: „A mackó házikója" bábelőadás.