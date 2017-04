Majális 2017: mutatjuk a megyei programokat a hosszú hétvégére! + zenei aláfestés

Győr és környéke

Sopron és környéke

Mosonmagyaróvár és környéke

Rábaköz

Ajánlana további programot május elsejére? Várjuk üzenetét az Várjuk üzenetét az online@kisalfold.hu -ra.

Győr,Családi nap14 óra: kapunyitás. 15.30 óra: Zöld hajtás – kerékpáros-majális – bringafelvonulás. A kerékpáros-felvonulás a Győri Gyermekmentő Alapítványnak gyűjt egy életmentő műszerre. Regisztráció: facebook.com/kerekparosklub.gyor 17.30 óra: Crazy Monday-koncert.19 óra: Hoppáré-koncert.8.30 óra: Főzőverseny. Becsületkasszás kóstoló, amely a Lurkó Alapítványnak nyújt segítséget egy kórházi játszótér megépítéséhez.9 óra: Győr-hajrá Akadályfutó Verseny. 10 óra: Alma zenekar. 11.15 óra: Győr-hajrá Akadályfutó Verseny. 12.30 óra: Sportbemutatók, zenei programok. 16.30 óra: Rock & Roll Show Nagy Balázzsal, a Győri Nemzeti Színház művészeivel és táncosaival. 17.30 óra: Happy Gang-koncert. 19 óra: TNT-koncert Dobrády Ákossal.GyőrÁllatkerti majálisLáttad már hogy reggelizik a tigriscsalád?! Egész nap izgalmas programok látványetetések várnak május 1-jén a győri állatkertben! Tevék lámák, papagájok, avagy zoo-show az arénában – találkozz az állatkert sztárjaival személyesen. Nézd meg, hogy cseperednek az állatkölykök, Sid, a kislajhár, Zahira, a csimpánzkölyök és a gyűrűsfarkú maki ikrek! Ezen a napon az állatkert reggel 9 kor nyitja meg kapuit. Győri Állatkert, egy tartalmas családi program! Infó: www.zoogyor.com oldalon.Gyirmót,7. Gyirmóti Halászléfőző FesztiválSzórakoztató programok:Tárogatózik: Spanicsek Attila, Hurtik Imre. Magyar nóta: Lukács Tímea és Sebestyén Tamás, Hajnal Nikolett és Krasznai Tamás – kísér: Greznár Zoltán és zenekara. A Bezerédj Kórus és a Rábapatonai Asszonykórus közös műsora. Somló és Környéke Borút Egyesület – borlovagavatás. Sík Frida és Venczel-Kovács Zoltán(a Győri Nemzeti Színház művészei) koncertje. Marcal néptáncegyüttes műsora. Zenél Szórádi Árpád sramlizenekara.Gyermekprogramok: A Palinta Társulat műsora, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, haj-szín-pad, játszóház, pónilovagoltatás, omnibusz, kocsikáztatás.A versenyen való részvétel díjtalan, de jelentkezéshez kötött. Főzőhelyet csak a határidőig regisztrált jelentkezőknek tudunk biztosítani! Jelentkezési határidő: 2017. április 28. (péntek), 12 óra.A főzésre nevezni: személyesen a Gyirmóti Művelődési Házban, a 9019 Győr, Szent László út 35–37. sz. alatt, e-mailben a gyirmotimuvhaz@gmail.com címen, vagy telefonon a 96/449-137-es számon lehet. Bővebb információ a fenti elérhetőségeken kérhető. A bírálatra szánt halászlevet 13 óráig kell elkészíteni.GyőrRómerKvelle 2017Kapunyitás: 17 óra. Helyszín: Nefelejcs köz/szabadtéri színpad/napijegy: 1700 Ft.18 óra: The Luckies. 19.30 óra: Magashegyi Underground. 21 óra: Vad Fruttik.RómerAfter: Rómer-ház. Belépő 1500 Ft. 23 órától: Palotai vs. Ludmilla.Kapunyitás: 16 óra. Helyszín: Nefelejcs köz/szabadtéri színpad/napijegy: 1700 Ft.18 óra: Jónás Vera Experiment. 19.30 óra: Diggieman Live. 21 óra: Brains.RómerAfter: Rómer-ház. Belépő: 1500 Ft. 23 óra: Random Trip. 1 óra: Next Level On Tour w/Dublic X Sammie Beats.LikócsX. likócsi majális14–15.30 óra: Dalkörök műsora: Likócsi Dalkör, Obsitos Dalárda, Cserók Nótaklub, Ikrényi Nótaklub. 16.30 óra: Ashihara Karate Show. 17 óra: Nótár Mary. 18.30 óra: Foky. 19.30 óra: Rásó Ricsi és Bajcsi Barbara. 20 óra: Sihell Ferry és Henna. 21 óra: Lagzi Lajcsi. 22 óra: Majálisbál a Jolly Joker együttessel. A belépés ingyenes! Egész délután gyerekprogramok, ugrálóvár, körhinta, arcfestés.GyőrsövényházSzent György-napi vásárProgram: Szent György-legenda. Kézművesvásár, népi mesterségek bemutatója, játszóházak, ugrókötél-show, zsonglőrbemutató vegetáriánus és hagyományos ételek, kemencében sült langalló. Boka Gábor. Méhek zenekar. Zenél a Csángálló zenekar. További információ: www.vadrozsawaldorf.hu vagy www.facebook.com/vadrozsawaldorf oldalon.PannonhalmaRock MajálisFőtérIngyenes szabadtéri program15:00 CSÖRÖMPÖLŐK ZENEKAR GYERMEKKONCERTJE16:15 ORFEUS ZENEKAR17:15 LÉGGITÁR VERSENY17:55 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ18:00 PIRAMIS ÉLŐ KONCERT19:45 A37 ROCKBAND ZENEKAR KONCERTJE21:00 P.MOBIL ÉLŐ KONCERT22:30 SÖRIVÓ VERSENY23:00 UTCABÁL A ROCK-INGER ZENEKARRALKísérő programok: Rodeó bika, gyerekprogramok, kézművesek, borászokvárják az érdeklődőket.Soproni Városi majálisLővér kempingIsmert művészek a színpadon, vásári forgatag, ínycsiklandó gasztronómiai finomságok és természetesen az elengedhetetlen vidámpark!18 óra: Utcabál a Flört zenekarral. 20 óra: Irigy Hónaljmirigy. 21 óra: Utcabál a Flört zenekarral.11 óra: Kiss József – Örökzöldek gitáron. 12 óra: Drazsé zenekar. 13.30 óra: Ízisz Hastánc Stúdió bemutatója. 14.30 óra: A DirtyDance Sopron show-műsora. 15.30 óra: Csiszár Duó. 18 óra: Testvériség néptáncegyüttes. 19 óra: Bikini Balogh Tribute Band. 20 óra: Repeta együttes.11 óra: Ünnepi ébresztő Sopron Város Fúvószenekarával. 12 óra: Boka Bábszínház. 13 óra: A Jazz Dance Academy show-műsora. 14 óra: Az Attraktív Táncstúdió bemutatója. 15 óra: A Pendelyes táncegyüttes műsora. 16 óra: Gyermekműsor a Belvárosi Betyárokkal. 17 óra: Radler Swing. 17.30 óra: Örökzöld musical- és operettdallamok – Simon Andrea és Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi Színház művészeinek műsora. 18.30 óra: Utcabál a Continental Show Band zenekarral. 21 óra: Tűzijáték. A belépés ingyenes!Rockhősök SopronbanLORD - MOBY DICK - Pair o Dice...Kapunyitás: 18.30. A kapunyitást követően a soproni ifjakból álló PAIR O DICE mutatja be legjobb dalait. A feltörekvő dallamos rock színtéren alkotó együttes repertoárja az első albumuk nótáira épül. 19.45-től indít Dvorzák szimfóniájával a MOBY DICK. A fennállása szerint 36 éve alakult soproni kvartett a magyar fémzene álló csillaga. Smici, Norbi és Gábor zenei szövetsége minden időt és megpróbáltatást kiállt. A szombati koncert "best off" programján túl akad egy lényeges különlegesség. Az új rajongóknak bemutatkozik, a régiekkel nosztalgiázik az együttes 1982-1987 közötti felállása. Rozsonits Tamás dobos mellett színpadra lép Giczy Kurt basszusgitáros, és egy jó fél órás program keretében felelevenítik hol tartott a MOBY DICK úgy harminc x évvel ezelőtt. Erre igazán csak csettinthetnek az ős fanok. 21.30-tól a LORD-é a főszerep! Évtizedekkel ezelőtt a Szombathely-Sopron tengelyen nyomuló banda népszerűsége nem, hogy töretlen, hanem egyenesen felfelé ível a mai napig! A 45 éve alakult együttes ősi fészke mint tudjuk, a nyugat-dunántúli régió, de a Pohl Mihály - Erőss Attila vezette együttes koncertjei és a LORD dalai mindenhol és minden időben garantálja az önfeledt kikapcsolódást a rajongók rengetegének!"Ez nem egy soproni klub buli lesz, hanem egy ünnepi nagy koncert, egy nagy befogadóképességű koncertteremben. Arra számítunk, hogy megmozdul a környék és a város "lordjai és lord lányai" és dalok jóvoltából együtt ünnepelhetünk a minket szeretőkkel" - nyilatkozott soproni otthonából Pohl Mihály.HegykőMajálisSzéchenyi Ödön park, 11 órátólMájus 1-jén ismét piknikre várnak mindenkit a Széchenyi Ödön parkba, a májusfa köré. A zenei programok már délelőtt megkezdődnek. A piknikezést gyermekprogramokkal, remek jazz-zenékkel, finom borokkal, kézműves sörökkel és helyben készült ételekkel tesszük teljessé.Akik kockás plédet és piknikkosarat is visznek magukkal, azok között ajándékokat (Tízforrás Fesztivál-bérlet, fürdőbelépő stb.) sorsolnak ki. A belépés ingyenes!BalfMájusfaállításBalfi József Attila Művelődési Ház, 18 óraMájusfaállítás a művelődési ház előtt.MosonmagyaróvárVárosi majálisWittmann park21–22.30 óra: Majka & Curtis koncert. 23 óra: Weekend Mood-koncert.9 órától: A városi fúvószenekarok műsora. 11–12 óra: Bojtorján-koncert. 14 óra: A helyi tánccsoportok bemutató műsora: HungaRocky, Kelet Lányai hastánccsoportok, Pulzus TSE, Okay Dance, Royal Kolibri, Magic Dance és az El Paso, valamint a Gazdász néptáncegyüttes műsora. 19 óra: Gorbunov Dimitrij- koncert. 19.50 óra: Band of Streets. 21 óra: Máté Péter- emlékkoncert – Gallusz Niki, Szulák Andrea és Kökény Attila közreműködésével.Futura- majálisFutura, 10–18 óraA Futurában idén három napig tart a majális. Robotirányítás, gilisztalabirintus, fakírágy, holdséta, függőhíd, képességvizsgálók és lézeres céllövés, ezek azok a népszerű játékaink, amiknél zsetont gyűjthetsz. A látogatás végén zsetonjaidat lufira válthatod.JánossomorjaMillenniumi park, 18 óraSportpálya (egész nap)7 óra: Jótékonysági főzés és kóstoló. 11 óra: Retró felvonulás a sportcsarnoktól (Iparos u. 10.) a sportpályáig.13.30 óra: Amatőr motoroskaszkadőr-bemutató. 14 óra: Lőrincz György polgármester köszöntője. 14.15 óra: A nyugdíjasklub énekkara. 14.45 óra: A zeneiskola fellépői. 15.45 óra: ATititá néptánc-együttes fellépése.16.15 óra: Musicalegyveleg a MosonSzél egyesülettől.17 óra: Celtic Sunrise – ír táncműsor. 17.45 óra: UFO együttes. 18.30 óra: Zumba fitnesz.19 óra: Megapolis Omega Cover Band Benkő Lászlóval. 21 óra: Flört zenekar. Játékos versenyek, gyermekjátékok, kézműveskedés.LevélMajális07.00. Dalos ébresztőSPORTPÁLYA:10.00 - Maradj Talpon! - reggeli „bemelegítő" AKADÁLYFUTÁS mókás feladatokkalkicsiknek és nagyoknak egyaránt. GYere! Örülj! Küzdj!Anyák napi kézműves sarok, egész nap tréfás ügyességi játékok, íjászat. 10.30. LÉGPUSKÁS LÖVÉSZVERSENY - céltáblára és lufira. Ft. 11.00 „KÖLYÖK FOCI" - Utánpótlás korú csapatok mérkőzései.11.00 FŐZŐVERSENY a NAGY FAKANÁL díjért - „műfaji" megkötés nélkülCsapatok és egyének jelentkezését egyaránt várjuk 11.00 órától!A főzéshez szükséges kellékek és anyagok biztosítása a versenyző feladata. 12.00 KI NYER MA? - kérdés - felelet játék komolyzenéről. 13.00 JÓ EBÉDHEZ (és jó Majálishoz) SZÓL A NÓTA Slágerek, örökzöldek, nóták: Muzsikál Schmidt Róbert, énekelnek a Palacsintás zenekar tagjai, akár kívánságokat is!SZELLEMI TOTÓ - téma: 25 éves a Levéli GYÖK, 13.30 KISPÁLYÁS FOCI - labdarúgó mérkőzések 14 éven felülieknek. 14.00 Pénzdíjas DARTSVERSENY - a Sport Büfé nagytermében. SÉTAKOCSIKÁZÁS.15.00 órától MOTORKIÁLLÍTÁS és SZÉPSÉGVERSENY. 16.00 SÖRPONG (felnőtteknek) VÍZ– vagy KÓLAPONG (18 éven aluliaknak) . 16.30 TIZENEGYESRÚGÓ BAJNOKSÁG. 17.30 KI NYER MA? - kérdés - felelet játék könnyűzenéről .18.30 SZELLEMI TOTÓ és a VERSENYEK eredményhirdetése. 19.00 TAVASZNYITÓ MULATSÁG – buli kifulladásig. Muzsikál: Robi & AdélEgész nap ingyenesen mindenki számára: Óriáscsúszda akadálypályával és Ugráló várMecsérParasztolimpiaDönci csárda (Mecsér-Rigópuszta)Vasárnap színes programokkal várják a szurkolókat és az érdeklődőket. Május 1-jén, hétfőn a majálison is gazdag programkínálat lesz: népi fajátékok, kosárkörhinta, rodeóbika...KapuvárCsaládi MajálisVárárok (rossz idő esetén: művelődési központ)19 óra: Májusfaállítás.14.30 óra: Rajzpályázat eredményhirdetése. 15 óra: Diamant-Genius Alapfokú Művészeti Iskola fellépése. 16 óra: Kapuvár Néptáncegyüttes és a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola táncosai. 16.30 óra: Óriáscirkusz. 17.30 óra: Hanság Big Band. 18.30 óra: Movement Dance School. 19 óra: Leslie Night Band. Emellett rengeteg kísérő program: többek között íjászkodás, lovas kocsikázás, kincskereső, kézműves-kirakodóvásár.CsornaA tánc világnapja04. 29., szombatVárosi Művelődési Központ, 18 óraCsornai Tavaszi Fesztivál04. 30., vasárnapPremontrei Parkszínpad (rossz idő esetén a Városi Művelődési Központ)15 óra: Rubato Band. 16 óra: Focikupa-eredményhirdetés. 16.15 óra: Mesejáték: Harisnyás Pippi. 17.15 óra: Hungarocky-táncshow. 17.40 óra: Írisz Nyugdíjas Egyesület. 18 óra: Starlight Dance-showtánc. 18.45 óra: Big Mouse Band. 20 óra: Acustic 69-buli. 22 óra: Dred & Soris. A részvétel díjtalan.BősárkányHorgászverseny05.01., Kissárga-tóMájus elsején, hétfőn délelőtt kilenc órától tizenegy óráig gyermek horgászversenyt rendeznek a Kissárga-tónál. Ugyanott délután három órától négyig sorversenyekkel várják a gyerekeket a Határtalan Hanság Egyesület szervezésében. Öt órakor virslievő és sörivó verseny lesz.a Dunántúlon változóan, keleten még erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd estétől már középen is felszakadozik, csökken a felhőzet. Napközben már főként csak a Dunától keletre várható több helyen - elsősorban a Tiszántúlon - eső, zápor. A Dunántúlon csak néhol lehet futó zápor. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A keleti határszélen napközben akár csökkenhet is a hőmérséklet a kora reggelihez képest.a Dunántúlon változóan, keleten erősen felhős idő valószínű, a több napsütésre nyugaton lehet számítani. Főként a Tiszántúlon várható több helyen eső, zápor. Az északi szél megélénkül, keleten meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható, de északkeleten lehetnek felhősebb körzetek is, és ott helyenként futó zápor is kialakulhat. Másutt csapadék nem valószínű. A déli szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.