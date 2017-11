Magyar Brands díjas a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

Díjazottak

A 2017-ben három kategóriában díjazták a magyar márkákat: Kiváló fogyasztói márka, Kiváló üzleti márka, valamint Innovatív márka. A díjat a Magyar Brands managere, Inzám Andrea adta át Boros László Attilának, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának.A sajtótájékoztatón Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója szezonértékelő beszédében kifejtette: a 2017-es nyár sikeres volt Bükfürdőn. A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum látogatószáma a főszezonban 5%-kal több volt a tavalyi évhez képest, amely 94 millió forint többletbevételt jelentett a fürdő számára. Ezt a növekedést a nyári, időként hűvös, esős időjárás sem befolyásolta különösebben, így a fürdőkomplexumban megrendezett programok is rendben lezajlottak. A júniustól szeptember elejéig tartó időszakban a Büki Gyógyfürdő Zrt. 18 hektáros területén minden létesítmény rendben üzemelt.

Új szolgáltatásokkal is bővült a fürdő idén, így még több attrakcióval, családi rendezvényekkel várták a vendégeket mind a fürdőn belül, mind a fürdőn kívül is, amely nagyban köszönhető a helyi partnerekkel való sikeres együttműködésnek. A közös munka eredményeként a városi rendezvények előtt megnyílt a fürdő kapuja: a fürdővendégek a strand területén kaphattak ízelítőt a település által szervezett programokból. A nyári hónapokban a fürdő 175 fő dolgozói létszámmal üzemelt.A vezérigazgató beszédében kiemelte, hogy a fő cél továbbra is a szezonalitás csökkentése, valamint, hogy a jövőbeni fejlesztéseknek köszönhetően a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum még vonzóbb ponttá válhasson a magyar turisztikai piacon. E cél eléréséhez a nagyobb, kézzel fogható változások 2018-ban valósulnak meg a fürdőben, míg az idei évben főként előkészítő munka folyt.