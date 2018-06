M1-es autópálya: mutatjuk, hol lesz dugó hétfőtől!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is folyamatosan végez az M1-es autópályán nagyfelületű és lokális javítási munkákat, valamint útüzemeltetési feladatokat. A közlekedők az autópálya mindkét irányán számíthatnak munkavégzésre és így torlódásra is.Az április elején elindult, a Hegyeshalom irányában zajló, az M0-s csomóponttól kezdődő 2,5 kilométeres szakasz felújítási munkáitovább zajlanak, a kivitelező ugyanakkor néhány héten belül visszaadja a felújított szakaszt a forgalomnak.A útkarbantartási munkák mellett egyéb üzemeltetési feladatokat is végez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jövő héten is az M1-es autópályán. Június 12-től 14-ig a 38-as és 58-as kilométerszelvények között, mozgó tereléssel mindkét irányt érintően szakaszosan végeznek szalagkorlát cserét a csúcsidőszakokon kívül, reggel 9 és délután 15 között, majd június 15-én a 25-ös és 37-es kilométerszelvények között, a leállósáv zárása mellett, illetve a 66-os és 129-es kilométerszelvények között a szükséges helyszíneken és oldalakon, szintén mobil tereléssel.A növényzetgondozási munkák folytatása is elengedhetetlen, így június 11-től 14-ig, a 16-tól a 66-os kilométerszelvények között, mindkét irányban végeznek sövényvágást a szakemberek, mozgó terelés bevezetése mellett, nyújtott műszakokban 7 és 21 óra között. Az autópálya komáromi mérnökségének területén pedig hétfőn a Hegyeshalom felé vezető oldalon, míg kedden a Budapest felé tartó sávokon, a 115-ös és 129-es, míg szerdán és csütörtökön a 66-os és 115-ös kilométerszelvények között kaszálnak az elválasztó sávban.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Mivel a lehetséges alternatív útvonalakon is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A korlátozások és a kivitelezési munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.