M1-es autópálya: augusztusig állandó lesz a munkavégzés a sztrádán

A kialakult pályaállapotokra tartós megoldást a főváros és Győr között tervezett 2x3 sávos bővítés jelent majd. A több mint 90 kilométer hosszon tervezett beruházás előkészítése kormánydöntés alapján zajlik. A szaktárca a tervezési folyamatok felgyorsítását rendelte el, a cél az, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyes tervek akár már két éven belül rendelkezésre álljanak.

Az M1-es az ország egyik legrégebbi autópályája, Budapesthez közeli szakaszai negyven éve, azóta elavult technológiával készültek elBő két évtized alatt az M1-et naponta használó járművek száma megnégyszereződött, egyes térségekben a 80 ezret is eléri. A gyorsforgalmi út több helyen is az elméleti kapacitáshatár feletti forgalmat vezet le, ráadásul az itt megforduló járművek fele teherautó vagy kamion. A burkolat és a pályaszerkezet állapotának romlását az időjárási viszonyok (szélsőséges hőmérsékletingadozások, sok csapadék, fagyok) felgyorsították.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt hónapokban is folyamatosan végzett kátyúzási munkákat a pályán, március első felében pedig elkezdte és augusztusig tervezetten, ütemezetten folytatja a lokális és nagyfelületű javításokat a Budapest és Tatabánya közötti szakaszon. A közútkezelő saját szakemberei és munkagépei országos átcsoportosításával, külső vállalkozások bevonásával dolgozik a sávlezárások, forgalomkorlátozások fokozatos megszüntetésén.A már zajló beavatkozásokon túl nagyobb volumenű beruházás is elindul a következő hetekben az M1-es autópályán az országos Komplex útfelújítási program részeként, a tervezett 4 milliárd forint költségvetési forrásból. AA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös szakmai javaslatot készít az átfogó korszerűsítés megkezdéséig elvégzendő további feladatokról.